Μεικτές τάσεις στην Ασία: Ισχυρές απώλειες στη Νότια Κορέα, κέρδη για Κίνα και Χονγκ Κονγκ

Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησαν οι συναλλαγές στις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού τη Δευτέρα 20/7, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Στο ταμπλό, ο κινεζικός Shanghai Composite ενισχύθηκε κατά 0,97% στις 3.800,66 μονάδες, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε άνοδο 2,08% στις 25.073 μονάδες, ενώ ο Shenzhen Component κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,21%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 σημείωσε οριακά κέρδη 0,11%, ενώ στην Ινδία ο Nifty 50 υποχώρησε κατά 0,47%.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται η Νότια Κορέα, με τον Kospi να καταγράφει απώλειες 4,55% στις 6.510,24 μονάδες, καθώς συνεχίζεται η μαζική αποεπένδυση από μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο δείκτης έχει πλέον χάσει πάνω από το ένα τέταρτο της αξίας του από τα υψηλά του Ιουνίου, με τις αρχές να ενεργοποιούν προσωρινή αναστολή των προγραμματισμένων συναλλαγών (sidecar) τόσο στον Kospi όσο και στον Kosdaq, λόγω της έντονης μεταβλητότητας.

Οι μετοχές των SK Hynix και Samsung Electronics, που αποτελούν βασικούς πυλώνες του κορεατικού χρηματιστηρίου, δέχονται ισχυρές πιέσεις, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφουν και οι αυτοκινητοβιομηχανίες Hyundai Motor και Kia.

Αναλυτές αποδίδουν τη διόρθωση στην επαναξιολόγηση των προσδοκιών για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, μετά και την παρουσίαση νέου μοντέλου ανοικτού κώδικα από την κινεζική Moonshot, που ενίσχυσε τις αμφιβολίες για τις αποτιμήσεις του κλάδου.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στα εταιρικά αποτελέσματα των Alphabet, Tesla και Intel αυτή την εβδομάδα, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για τη διατήρηση της δυναμικής των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αγορές παρακολουθούν επίσης τη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας της Ινδονησίας αργότερα μέσα στην εβδομάδα, ενώ η Κίνα διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια δανεισμού για 14ο διαδοχικό μήνα, όπως ανέμενε η αγορά. Στην Ιαπωνία, το χρηματιστήριο παραμένει κλειστό λόγω αργίας.