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«Τρέλα» στη Μαδρίτη για το δεύτερο αστέρι: Η Ισπανία γιορτάζει τον θρίαμβο στο Μουντιάλ
Ειδήσεις
09:56 - 20 Ιουλ 2026

«Τρέλα» στη Μαδρίτη για το δεύτερο αστέρι: Η Ισπανία γιορτάζει τον θρίαμβο στο Μουντιάλ

Reporter.gr Newsroom
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Χιλιάδες εκστασιασμένοι Ισπανοί φίλαθλοι στη Μαδρίτη τραγούδησαν το «We are the Champions» των Queen μετά τη νίκη της Ισπανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή.

Όπως αναφέρει το Afp, ακόμη και οι επιβάτες μιας πτήσης της Iberia είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τον ύμνο του βρετανικού συγκροτήματος, καθώς ο πιλότος δεν κατάφερε να κρύψει τον ενθουσιασμό του μετά την ασφαλή προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης.

«Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί επιβάτες», ανακοίνωσε από το πιλοτήριο.

Η La Roja, όπως είναι γνωστή η εθνική ομάδα της Ισπανίας, επικράτησε της πρωταθλήτριας του 2022 Αργεντινής με 1-0 στην παράταση στον τελικό που διεξήχθη στο Νιου Τζέρσεϊ, κατακτώντας το δεύτερο αστέρι στην ιστορία της, μετά τον θρίαμβο του 2010.

Στη Μαδρίτη, ελάχιστοι κατάφεραν να κοιμηθούν, καθώς η πόλη μετατράπηκε σε ένα τεράστιο πάρτι. Οι δρόμοι πλημμύρισαν από κόσμο λίγο μετά τα μεσάνυχτα (22:00 GMT), όταν ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή σε έναν αγώνα που η Ισπανία είχε κυριαρχήσει, πριν ο Φεράν Τόρες πετύχει το νικητήριο γκολ στην παράταση.

Οι κόρνες των αυτοκινήτων ηχούσαν ασταμάτητα, αν και η κίνηση ήταν σχεδόν αδύνατη λόγω των χιλιάδων ανθρώπων που είχαν κατακλύσει τους δρόμους, πανηγυρίζοντας, φωνάζοντας και φυσώντας βουβουζέλες, το χαρακτηριστικό όργανο που είχε συνδεθεί με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική.

Χιλιάδες φίλαθλοι, ντυμένοι με τις φανέλες της εθνικής ομάδας, κρατώντας ισπανικές σημαίες και με βαμμένα πρόσωπα, είχαν ήδη συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τον τελικό από γιγαντοοθόνη στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό, με τον 25χρονο Ντιέγκο να δηλώνει συγκλονισμένος που η χώρα του κατέκτησε για δεύτερη φορά στη ζωή του το κορυφαίο τρόπαιο του ποδοσφαίρου.

«Κατακτήσαμε το Euro το 2008, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πριν από δύο χρόνια κερδίσαμε ξανά το Euro και τώρα πάλι το Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε εμφανώς συγκινημένος.

Όπως ανέφερε, θα προσπαθούσε να κοιμηθεί λίγο πριν περιμένει την επιστροφή των ηρώων της εθνικής ομάδας, καθώς «πρέπει να γιορτάσουμε και αυτό».

Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναμένεται να βρεθούν στη διαδρομή της παρέλασης των πρωταθλητών, με τις αρχές να έχουν οργανώσει αυξημένα μέτρα ασφαλείας και μεταφοράς για τη διαχείριση του πλήθους.

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«Πάμε στην πλατεία Σιμπέλες!»

«Είναι τρελό να σκεφτόμαστε ότι τραγουδάμε αυτό το τραγούδι, γιατί κάποια στιγμή δεν πιστεύαμε πλέον ότι θα συμβεί», δήλωσε η 26χρονη Αλεχάντρα Σίλβα, η οποία χρειάστηκε να υψώσει τη φωνή της για να ακουστεί μέσα στον θόρυβο των πανηγυρισμών.

Η φίλη της, η 30χρονη Άνχελα Λαμπέα, υποστήριξε ότι θα ήταν άδικο αν η Αργεντινή του σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι κατακτούσε το τρόπαιο, καθώς –όπως είπε– η Ισπανία ήταν ανώτερη.

«Το αξίζαμε. Παίξαμε πολύ καλά, είχαμε την μπάλα σε όλο το παιχνίδι, η Αργεντινή σχεδόν δεν την άγγιξε. Είμαστε απόλυτα συγκλονισμένες από το συναίσθημα», ανέφερε.

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο έπρεπε να εργαστούν τη Δευτέρα, δήλωσαν αποφασισμένες να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς.

Οι κραυγές «Campeones, campeones!» («Πρωταθλητές, πρωταθλητές!») και «Que viva España!» («Ζήτω η Ισπανία!») αντήχησαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι πανηγυρισμοί εξαπλώθηκαν σε όλη την ποδοσφαιρόφιλη Ισπανία των περίπου 50 εκατομμυρίων κατοίκων, αν και αρκετοί νεότεροι φίλαθλοι δεν είχαν μνήμες από τον προηγούμενο θρίαμβο της εθνικής ομάδας.

Ανάμεσά τους όμως ήταν ο 40χρονος Τζον Μολίνα, ο οποίος θυμάται την πρώτη κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2010, στον τελικό απέναντι στην Ολλανδία.

«Τότε ήταν ένα όνειρο», είπε, προσθέτοντας ότι ήδη γνωρίζει πού θα συνεχίσει τους πανηγυρισμούς:

«Όλοι θα πάμε στη Σιμπέλες», την πλατεία όπου οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης γιορτάζουν τους τίτλους της ομάδας τους.

Ο Μολίνα και χιλιάδες άλλοι φίλαθλοι πιθανότατα θα παραμείνουν εκεί, καθώς μετά τον καθαρισμό των δρόμων από τα απομεινάρια των πανηγυρισμών, οι Ρόδρι, Λαμίν Γιαμάλ και οι συμπαίκτες τους θα ολοκληρώσουν την παρέλαση του θριάμβου τους στην ίδια πλατεία.

Και όλα δείχνουν ότι η γιορτή θα είναι ακόμη μία αξέχαστη στιγμή για το ισπανικό ποδόσφαιρο.

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