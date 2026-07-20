Μητσοτάκης: Το νέο ΟΑΚΑ αλλάζει πρόσωπο με έργα άνω των 160 εκατ. ευρώ

Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας 20/7 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιθεωρώντας την πρόοδο των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις ξεπερνούν σε συνολικό προϋπολογισμό τα 160 εκατ. ευρώ.

«Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση, που ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως, για παράδειγμα, η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν περιορίζεται μόνο στη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά περιλαμβάνει τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής, ώστε το ΟΑΚΑ να εξελιχθεί σε έναν πολυχώρο αθλητισμού, αναψυχής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης.

«Στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου. Να αποκτήσουν τα Βόρεια Προάστια έναν ακόμη χώρο πρασίνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς, με αφορμή τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για το ενδεχόμενο η Ελλάδα να φιλοξενήσει στο μέλλον κάποια μεγάλη διεθνή αθλητική διοργάνωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θα έρθει και η ώρα γι' αυτό», απάντησε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών αποτελεί προϋπόθεση για τη διεκδίκηση μεγάλων διεθνών διοργανώσεων στο μέλλον.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας των έργων εκσυγχρονισμού του ΟΑΚΑ, τα οποία περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στις υποδομές του συγκροτήματος, με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εικόνας του χώρου.