Ξεκινά η αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα του ΗΣΑΠ

Με την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο ξεκινά η υλοποίηση του έργου αναβάθμισης της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ, μια παρέμβαση που αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφαλούς, ισότιμης και απρόσκοπτης μετακίνησης όλων των επιβατών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, το έργο αναλαμβάνει η εταιρεία «ΜΠΕΚΡΗΣ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.», με το συμβατικό τίμημα να ανέρχεται σε 132.625 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Πριν από την ανάθεση είχε εκπονηθεί εξειδικευμένη μελέτη, μέσω της οποίας καταγράφηκαν και καθορίστηκαν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη συνολική αναβάθμιση του σταθμού.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ πρόγραμμα οικοδομικών παρεμβάσεων και εκσυγχρονισμού της σήμανσης, με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων που δυσκολεύουν την καθημερινή μετακίνηση των επιβατών και κυρίως των Ατόμων με Αναπηρία.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η αντικατάσταση του δαπέδου της πεζογέφυρας, ώστε να εξαλειφθούν τα κενά που δημιουργούν προβλήματα στη διέλευση χρηστών με λευκό μπαστούνι, αναπηρικά αμαξίδια και άλλων ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

Παράλληλα, θα αντικατασταθούν και θα επανασχεδιαστούν τα κιγκλιδώματα στις κλίμακες, με την τοποθέτηση σύγχρονων χειρολισθήρων και βοηθητικών μπαρών στήριξης για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Επιπλέον, προβλέπεται η ανακατασκευή των οδηγών όδευσης τυφλών και των προειδοποιητικών επιφανειών στις αποβάθρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές προσβασιμότητας.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται ακόμη η αναβάθμιση των υφιστάμενων ραμπών, με βελτιώσεις στα δάπεδα, στα κιγκλιδώματα, στη σήμανση και στον φωτισμό, καθώς και η ανανέωση της σήμανσης σε όλο τον σταθμό και τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τα ΑμεΑ.

Το έργο προβλέπει επίσης παρεμβάσεις στον αστικό εξοπλισμό για την απομάκρυνση εμποδίων και επικίνδυνων προεξοχών, καθώς και εργασίες ενίσχυσης και επισκευής του φωτισμού σε σημεία που είναι κρίσιμα για την ασφαλή κίνηση των επιβατών.

Η συνολική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου έχει καθοριστεί στους 12 μήνες.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, η αναβάθμιση του σταθμού Καλλιθέα εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά–Πειραιάς. Στο πλαίσιο του Εθνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου προβλέπονται αντίστοιχες παρεμβάσεις και στους υπόλοιπους 23 σταθμούς της γραμμής, με συνολικό προϋπολογισμό 7,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΣΤΑΣΥ για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και πλήρως προσβάσιμου δικτύου σταθερής τροχιάς για όλους τους πολίτες.