ΧΑ: Η Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς, κρίσιμη η στήριξη των 2.407 μονάδων

Υποχώρηση κατά 1,15% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2447,25 μονάδες (στο -2,62% ο ΓΔ & στο -5,74% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +15,41% & στο +18,25% οι τράπεζες στο έτος).

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα σχεδόν την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος καθώς οι Ασιατικές αγορές είχαν κλείσει με μεγάλες απώλειες (-4% ο Nikkei κ.α.) με αιχμή τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Με ρευστοποιήσεις τραπεζών και πολλών blue chips ο ΓΔ κατέγραψε χαμηλό ημέρας στις 2433 μονάδες λίγο μετά τις 16.30μμ, για να κλείσει στις δημοπρασίες λίγο βελτιωμένα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών διαμορφώθηκαν στο 3,851% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,64%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-2,63%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Credia (-3,42%), η Cenergy (-2,17%), η Βιοχάλκο (-4,89%), η Helleniq Energy (-3,57%), η ΕΛΧΑ (-3,84%), η ΕΥΔΑΠ (-3,69%), Lamda (2,71%), η ΜΟΗ (-3,25%), η Aegean (-1,68%) και το ΔΑΑ (-1,35%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε το Jumbo (+2,98%), η Metlen (+0,46%), o ΟΤΕ (+0,25%) αλλά και η ΓΕΒΚΑ (+2,38%) με την Σπύρου (+59,4%).

Απολογιστικά, 26 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 83 εκείνων που υποχώρησαν.

Αποκοπές μερισμάτων των εταιρειών ΔΕΗ, Lavipharm, Space Hellas Ελλάκτωρ, Avax, Jumbo αναμένονται εντός της εβδομάδος, ενώ την Πέμπτη η ΕΚΤ αποφασίζει για τα παρεμβατικά της επιτόκια. Ο Γ.Δ. έκλεισε την εβδομάδα που μας πέρασε με αρνητικό πρόσημο και σημαντικές απώλειες.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η τοπική κορυφή των 2407 μονάδων αποτελεί πλέον την πλησιέστερη ισχυρή στήριξη, στο βαθμό που συνεχιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μ. Ανατολή διατηρώντας ψηλά την τιμή του πετρελαίου και προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.