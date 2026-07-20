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Πήραν «φωτιά» οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας από τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ - Ιράν
Οικονομία
09:08 - 20 Ιουλ 2026

Πήραν «φωτιά» οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας από τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ - Ιράν

Γιώργος Αλεξάκης
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Οι διεθνείς αγορές ενέργειας βρίσκονται εκ νέου σε τροχιά έντονων ανατιμήσεων, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Οι τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πυροδότησαν νέο κύμα αγορών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ οι επιπτώσεις αποτυπώνονται ήδη και στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στα καύσιμα στην ελληνική αγορά.

Η τιμή του πετρελαίου Brent, που αποτελεί το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε σημαντικά στις ασιατικές αγορές, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) να καταγράφουν άνοδο πάνω από 3,3%, φθάνοντας ακόμη και πάνω από τα 90.50 δολάρια το βαρέλι. Σε εβδομαδιαία βάση η άνοδος είναι πάνω από 8,5%. Η έντονη αντίδραση των επενδυτών ακολούθησε την ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) για την έναρξη νέου κύματος αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, για ένατη διαδοχική νύχτα, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή.

Στο ίδιο κλίμα κινείται και η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, όπου τα συμβόλαια στον ολλανδικό κόμβο TTF διαπραγματεύονται πάνω από τα 60 ευρώ/MWh, καταγράφοντας άνοδο άνω του 4,8%. και σε εβδομαδαιία βάση πάνω από 17% Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με την ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών και τις πιθανές επιπτώσεις στις διεθνείς ροές υδρογονανθράκων.

Οι ανοδικές πιέσεις μεταφέρονται και στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η μέση χονδρεμπορική τιμή για σήμερα εκτινάχθηκε κατά 44,69%, διαμορφούμενη στα 124,88 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), παρά το γεγονός ότι το ενεργειακό μείγμα εξακολουθεί να στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες καλύπτουν το 39,85% της παραγωγής. Το φυσικό αέριο συμμετέχει με ποσοστό 34,87%, γεγονός που καταδεικνύει ότι η άνοδος της τιμής του καυσίμου εξακολουθεί να επηρεάζει καθοριστικά τη διαμόρφωση της χονδρεμπορικής αγοράς.

Νέες αυξήσεις στα καύσιμα

Το ανοδικό ράλι στις διεθνείς τιμές πετρελαίου αρχίζει ήδη να περνά και στην ελληνική αγορά καυσίμων, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι θερινές μετακινήσεις βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους.

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο, οι ανησυχίες για περιορισμό των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ και η άνοδος του Brent δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέο κύμα ανατιμήσεων στις αντλίες των πρατηρίων.

Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται πλέον οριακά κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές η τιμή έχει ήδη υπερβεί το συγκεκριμένο ψυχολογικό όριο. Παράλληλα, ανοδική πορεία ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης, με αποτέλεσμα η διαφορά τιμής από την αμόλυβδη να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από δέκα λεπτά του ευρώ ανά λίτρο σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι, εφόσον η γεωπολιτική ένταση συνεχιστεί και οι διεθνείς τιμές διατηρηθούν στα σημερινά υψηλά επίπεδα, οι πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες, επιβαρύνοντας τόσο το κόστος μεταφορών όσο και το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2026 - 09:25
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