Μήνυμα Μαρκόπουλου για ΔΕΘ: «Ανακουφιστικό πακέτο» με παρεμβάσεις για εκατομμύρια πολίτες

Ένα πακέτο μέτρων με κοινωνικό πρόσημο, που θα αφορά περισσότερες από μία κοινωνικές ομάδες, προανήγγειλε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι παρεμβάσεις δεν θα πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM, ο κ. Μαρκόπουλος χαρακτήρισε το πακέτο της ΔΕΘ «πολύ καλό και ανακουφιστικό» για σειρά κοινωνικών ομάδων, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει αιτήματα τόσο από τους ελεύθερους επαγγελματίες όσο και από ευάλωτες κατηγορίες πολιτών.

«Σίγουρα θα είναι ένα πολύ καλό πακέτο, ανακουφιστικό για σειρά κοινωνικών ομάδων. Δεν θα περιοριστεί σε μία ή δύο κοινωνικές ομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι υπάρχει ανάγκη αισιοδοξίας, αλλά «δεν πρέπει επ’ ουδενί να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομικά θετική πορεία της χώρας».

Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναφερόμενος στο ζήτημα της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, ο υφυπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη κύκλος διαβουλεύσεων με επαγγελματικούς φορείς.

«Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαβούλευση στο υπουργείο Οικονομικών με σειρά επαγγελματικών ομάδων. Είμαστε εδώ, ακούμε, καταγράφουμε προτάσεις και νομίζω ότι στις αρχές του Αυγούστου θα έχουμε αποκρυσταλλώσει μια πρώτη εικόνα γύρω από τα αιτήματα», δήλωσε.

Όπως τόνισε, οι συζητήσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, από συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες έως βιοτέχνες, εμπόρους και άλλες ευάλωτες κατηγορίες.

«Η επόμενη ΔΕΘ θα έχει συμπεριλάβει μια σειρά από αιτήματα και των ελευθέρων επαγγελματιών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να υπάρξει «μια χρυσή τομή» στη σωστή κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

Ο κ. Μαρκόπουλος αναγνώρισε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν επωμιστεί σημαντικά βάρη τα προηγούμενα χρόνια.

«Είναι μια παραγωγική ομάδα. Οι μικρομεσαίοι έχουν σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος στην προσπάθεια, ίσως και δυσανάλογο με άλλους χώρους, επομένως είναι μια κατηγορία που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις», σημείωσε.

«Έχουν ήδη γίνει σημαντικές ελαφρύνσεις»

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι έχουν δοθεί αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς, έχουν αυξηθεί οι συντάξεις και έχουν πραγματοποιηθεί φορολογικές ελαφρύνσεις.

«Ένα μεγάλο κομμάτι ήδη έχει αποδοθεί και θα συνεχίσει να αποδίδεται στους Έλληνες πολίτες», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι από το 2023 και μετά οι συντάξεις έχουν αυξηθεί κατά 16%, ενώ έχουν υπάρξει μειώσεις ή καταργήσεις σε 83 φόρους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία πέρασε μια μακρά περίοδο πιέσεων, τόσο στα δημόσια οικονομικά όσο και στο ασφαλιστικό και τραπεζικό σύστημα, επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις αυτών των προβλημάτων δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα.

«Όλα αυτά θέλουν έναν χρόνο ωρίμανσης. Θεωρώ ότι ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η προοδευτική πορεία ανακούφισης των πολιτών», ανέφερε.

Μείωση χρέους με δημοσιονομική συνέπεια

Για την πορεία του δημόσιου χρέους, ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να ακολουθεί πολιτική δημοσιονομικής υπευθυνότητας, με στόχο τη διατήρηση των πλεονασμάτων και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του χρέους.

«Έχουμε μια συνθήκη με το πλεόνασμα, επιδιώκουμε να μειώσουμε και το χρέος. Η Ελλάδα πρέπει να σημειώσει και άλλες νίκες προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, η πολιτική αυτή δεν αφορά μόνο την τρέχουσα κυβέρνηση, αλλά τις επόμενες γενιές, ώστε να αντιμετωπίσουν καλύτερες οικονομικές συνθήκες.

Νέες αυξήσεις στις συντάξεις από το 2027

Για τους συνταξιούχους, ο υφυπουργός σημείωσε ότι έχουν ήδη δει αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια και προανήγγειλε νέα ενίσχυση από το 2027.

«Αυξήσεις επί ΝΔ οι συνταξιούχοι έχουν δει και θα ξαναδούν. Αυξήσαμε από το 2023 κατά 16% τις συντάξεις. Από 1/1/2027, ανάλογα με την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, θα έχουμε και άλλα 700 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα δοθούν για αυξήσεις συντάξεων», ανέφερε.

Εκλογές την άνοιξη του 2027

Αναφορικά με τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι θα πραγματοποιηθούν κανονικά στο τέλος της κυβερνητικής θητείας.

«Ο πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρος, το έχει πει επανειλημμένα. Θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά, την άνοιξη, μη σας πω και τον Ιούνιο του 2027», δήλωσε.