ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Πονοκέφαλος» για Τραμπ: Η άνοδος των καυσίμων «φρενάρει» τους Ρεπουμπλικανούς πριν τις κάλπες
Ειδήσεις
08:20 - 20 Ιουλ 2026

«Πονοκέφαλος» για Τραμπ: Η άνοδος των καυσίμων «φρενάρει» τους Ρεπουμπλικανούς πριν τις κάλπες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πορεία των τιμών της βενζίνης ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας για το πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν οι τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται, οι ελπίδες των Ρεπουμπλικανών για θετικό αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να δεχθούν ισχυρό πλήγμα, αναφέρει δημοσίευμα του Axios.

Τη στιγμή που οι Ρεπουμπλικανοί πίστευαν ότι είχαν αρχίσει να βλέπουν αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, η κατάρρευση της συμφωνίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν ανατρέπει τις ελπίδες τους να αλλάξουν το αφήγημα γύρω από τον πληθωρισμό ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Γιατί έχει σημασία

Η πτώση των τιμών της βενζίνης αποτελεί έναν από τους πιο άμεσους τρόπους για να περιοριστεί η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων σχετικά με το αυξημένο κόστος ζωής. Ωστόσο, η αναζωπύρωση των συγκρούσεων και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης ωθούν εκ νέου τις τιμές προς τα πάνω.

Η μεγάλη εικόνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι τιμές των καυσίμων θα «πέσουν σαν πέτρα» όταν τελειώσει ο πόλεμος. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η σύγκρουση δεν πρόκειται να λήξει σύντομα.

Σύμφωνα με στοιχεία της AAA, όταν οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν τις πρώτες επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου, η μέση τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 2,98 δολάρια ανά γαλόνι. Στη συνέχεια ξεπέρασε τα 4,50 δολάρια τον Μάιο, υποχώρησε σταδιακά στα περίπου 3,75 δολάρια στις αρχές του μήνα και πλέον πλησιάζει ξανά τα 4 δολάρια, μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Η πολιτική διάσταση

Παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί συνήθως δεν τιμωρούν τους πολιτικούς αποκλειστικά για τις προσωπικές οικονομικές τους δυσκολίες, αλλά αξιολογούν συνολικά την επίδραση των κυβερνητικών πολιτικών στην οικονομία, οι τιμές της βενζίνης αποτελούν εξαίρεση.

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ Τζον Κρόσνικ (Jon Krosnick), ο οποίος έχει μελετήσει επί δεκαετίες τη σχέση των τιμών των καυσίμων με την πολιτική συμπεριφορά:

«Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς κάποιον άλλο οικονομικό δείκτη του οποίου η τιμή εμφανίζεται κυριολεκτικά σε πινακίδες στους δρόμους, μπροστά στα μάτια όλων όσοι μετακινούνται.»

Σε μελέτη του 2016, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία τριών δεκαετιών, ο Κρόσνικ διαπίστωσε ότι κάθε αύξηση κατά 10 σεντς στην τιμή της βενζίνης οδηγούσε σε πτώση περίπου 0,6% στη δημοτικότητα του εκάστοτε προέδρου, ενώ οι πολιτικές επιπτώσεις επεκτείνονται και στο κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία.

Η ευθύνη βαραίνει τον Τραμπ

Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, όπου ένας πρόεδρος θα μπορούσε να αποδώσει τις αυξήσεις των τιμών σε διεθνείς εξελίξεις, στην παρούσα συγκυρία πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη του πολέμου.

Παράλληλα, η απροθυμία του Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ δείχνει, σύμφωνα με τους αναλυτές, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να ελέγξει τις εξελίξεις όπως θα επιθυμούσε.

«Αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά, μπορεί να βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση στις εκλογές», εκτιμά ο Ντέσμοντ Λάχμαν (Desmond Lachman), ανώτερος συνεργάτης του American Enterprise Institute και πρώην αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Όπως σημειώνει, «το Ιράν γνωρίζει ότι μπορεί να προκαλέσει πραγματική ζημιά στην οικονομία πριν από τις εκλογές».

Οι ψηφοφόροι αισθάνονται ήδη την πίεση

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των PBS/NPR/Marist που δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα, σχεδόν οκτώ στους δέκα Αμερικανούς δηλώνουν ότι οι υψηλές τιμές της βενζίνης επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Το πολιτικό πλαίσιο

Το Κογκρέσο, όπου την πλειοψηφία διαθέτουν οι Ρεπουμπλικανοί, ενέκρινε νομοσχέδιο για τη βελτίωση της προσιτής στέγασης, το οποίο όμως ο ίδιος ο Τραμπ επέκρινε. Κατά τα άλλα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διαθέτει περιορισμένα επιχειρήματα απέναντι στη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για το αυξημένο κόστος ζωής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επικεντρώσει μεγάλο μέρος της δημόσιας ρητορικής του σε ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς περί εκλογικής νοθείας, αντί να δώσει έμφαση στον πληθωρισμό και την οικονομία.

Μιλώντας στο Fox Business την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος:

«Νομίζω ότι το πετρέλαιο θα κινείται σαν γιο-γιο. Θα ανεβαίνει λίγο, θα πέφτει λίγο. Και όταν όλο αυτό τελειώσει, η τιμή του πετρελαίου θα πέσει σαν πέτρα.»

Υπάρχει ακόμη χρόνος

Παρά τις σημερινές πιέσεις, η πορεία του πολέμου μεταβάλλεται διαρκώς. Με σχεδόν τέσσερις μήνες να απομένουν έως τις εκλογές, οι εξελίξεις στο Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, επιτρέποντας στους Ρεπουμπλικανούς να επωφεληθούν πολιτικά.

Όπως επισημαίνει ο Κρόσνικ: «Οι μακροπρόθεσμες τάσεις έχουν σημασία, αλλά σημασία έχουν και οι βραχυπρόθεσμες.»

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2026 - 00:11
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street
Ειδήσεις

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI
Ειδήσεις

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»: Θύελλα αντιδράσεων μετά το βίντεο του ιρανικού Fars
Ειδήσεις

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»: Θύελλα αντιδράσεων μετά το βίντεο του ιρανικού Fars

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 09:36

Aktor: Πρεμιέρα σήμερα 20/7 για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 09:25

Ryanair: Πτώση 34% στα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων

Οικονομία
20/07/2026 - 09:13

Χρέη: Οι δύο δρόμοι για τη ρύθμιση και οι κρίσιμες διαφορές

Πολιτική
20/07/2026 - 09:11

Μητσοτάκης: Το νέο ΟΑΚΑ αλλάζει πρόσωπο με έργα άνω των 160 εκατ. ευρώ

Οικονομία
20/07/2026 - 09:08

Πήραν «φωτιά» οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας από τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ - Ιράν

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 08:57

Μεικτές τάσεις στην Ασία: Ισχυρές απώλειες στη Νότια Κορέα, κέρδη για Κίνα και Χονγκ Κονγκ

Πολιτική
20/07/2026 - 08:38

Ανδρουλάκης: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα (20/7) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Πολιτική
20/07/2026 - 08:28

ΥΠΕΞ για 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή: Το Κυπριακό παραμένει ανοιχτή πληγή της διεθνούς νομιμότητας

Ειδήσεις
20/07/2026 - 08:21

Το Ορμούζ φλέγεται: Πλοίο στις φλόγες, νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν και κλιμάκωση χωρίς τέλος

Ειδήσεις
20/07/2026 - 08:20

«Πονοκέφαλος» για Τραμπ: Η άνοδος των καυσίμων «φρενάρει» τους Ρεπουμπλικανούς πριν τις κάλπες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 08:10

Ακατάσχετο: Στα 1.600 ευρώ το νέο όριο – Ποιοι προστατεύονται από κατασχέσεις λογαριασμών

Πολιτική
20/07/2026 - 08:06

ΕΛ.Α.Σ.: Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή με 75 μέλη – Γραμματέας ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 08:05

Βιωσιμότητα με ουσία: Πώς η ΔΕΠΑ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο μιας σύγχρονης ενεργειακής εταιρείας

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 08:00

Χρηματιστήριο Αθηνών: Risk-off κλίμα και επιλεκτικές τοποθετήσεις στη «σκιά» της Μέσης Ανατολής

ΑΜΥΝΑ
20/07/2026 - 07:53

THEON: Στρατηγική είσοδος σε πλατφόρμες νέας γενιάς και εφαρμογές Drones

Εργασιακά
20/07/2026 - 07:30

«Χάρτης» πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 20 έως 24 Ιουλίου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 22:14

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε φορτηγό πλοίο με σιτηρά

Αυτοδιοίκηση
19/07/2026 - 22:11

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
19/07/2026 - 21:51

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε

Ειδήσεις
19/07/2026 - 20:59

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:44

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:11

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους

Ειδήσεις
19/07/2026 - 18:22

Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς

Ειδήσεις
19/07/2026 - 17:55

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:20

Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ