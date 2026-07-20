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ΕΛ.Α.Σ.: Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή με 75 μέλη – Γραμματέας ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης
Πολιτική
08:06 - 20 Ιουλ 2026

ΕΛ.Α.Σ.: Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή με 75 μέλη – Γραμματέας ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) προχώρησε στη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής της, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαμόρφωση της οργανωτικής της δομής.

Η Πολιτική Επιτροπή αποτελεί το κεντρικό καθοδηγητικό συλλογικό όργανο του κόμματος και απαρτίζεται από 75 μέλη, τα οποία θα έχουν καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και τον συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής του δράσης.

Καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Τα μέλη της Επιτροπής:

  1. Αλέξης Τσίπρας
  2. Μίλτος Χατζηγιαννάκης
  3. Αθανασιάδης Χάρης
  4. Αϊβαλής Βασίλης
  5. Ακριβούλη Ζωή
  6. Αλεξίου Σωτήρης
  7. Αντωνοπούλου Μαριζέτα
  8. Αποστόλου Στυλιανός
  9. Βασιλειάδης Γιώργος
  10. Γαβρόγλου Κώστας
  11. Γιωτάκη Φανή
  12. Γκασούκα Δήμητρα
  13. Δήμτσας Κωστής
  14. Διαμαντοπούλου Τζένη
  15. Δρίτσας Σπύρος
  16. Ζαννιάς Αναστάσης
  17. Ζάχαρης Βαγγέλης
  18. Θεοδωράκης Γρηγόρης
  19. Ιωακειμίδης Γιώργος
  20. Καλλούλι ‘Αντζελα
  21. Καλογιάννης Απόστολος
  22. Καλογήρου Μιχάλης
  23. Καμμά Μαρία
  24. Καρπουχτσής Κώστας
  25. Καρτερός Θανάσης
  26. Κόκκαλης Πέτρος
  27. Κοτσακάς Κωστής
  28. Κουντούρη Φανή
  29. Κουτεντάκης Φραγκίσκος
  30. Κουφονικολάκου Θεώνη
  31. Κρικρής Γιώργος
  32. Κωνσταντινίδης Γιώργος
  33. Λαγουβάρδος Κώστας
  34. Λαλιώτου Ιωάννα
  35. Λεπενιώτη Μαρία
  36. Λιάκος Δημήτρης
  37. Λυρίτσης Δημήτρης
  38. Μαγκλάρας Βασίλης
  39. Μαραντζίδης Νίκος
  40. Μαυρουδής Χάρης
  41. Μαυρωνά ‘Αννα Μαρία
  42. Μόσχος Θωμάς
  43. Μουμουλίδης Θέμης
  44. Μπακαδήμα Φωτεινή
  45. Μπαλατσούκας Γιώργος
  46. Μπέρδου Κατερίνα
  47. Νταφόπουλος Δημήτρης
  48. Νυφούδης Νίκος
  49. Παγκάλου Φωτεινή
  50. Πάντζιου Γραμμάτη
  51. Παπαγεωργίου Παυσανίας
  52. Παπαδοπούλου ‘Αννα
  53. Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης
  54. Πεππέ Γιάννα
  55. Πετρακάκης Μανώλης
  56. Πλειώνης Μανώλης
  57. Ρέντζου Εύα
  58. Σαλπέας Γιάννης
  59. Σαουλίδης Αντώνης
  60. Σκανδάμης Μαρίνος
  61. Στυλιανού ‘Αρης
  62. Τεμπονέρας Διονύσης
  63. Τζήμητρας Χάρης
  64. Τόσκας Μίλτος
  65. Τούμπουρος Κώστας
  66. Τουμασάτου Μαριάννα
  67. Τουρλίδης Γεώργιος
  68. Τρίαντος Νίκος
  69. Τσαγκλή Χριστίνα
  70. Τσιριγώτη Ζαχαρούλα
  71. Τσουρούτας Νίκος
  72. Φωτονιάτα Ευγενία
  73. Χαΐδος Γιάννης
  74. Χειλάκης Αιμίλιος
  75. Χριστοδούλου Χρήστος
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