Ακατάσχετο: Στα 1.600 ευρώ το νέο όριο – Ποιοι προστατεύονται από κατασχέσεις λογαριασμών

Σε ισχύ βρίσκεται η νέα ρύθμιση που αυξάνει το ακατάσχετο όριο τραπεζικών καταθέσεων από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ τον μήνα, ενισχύοντας την προστασία των πολιτών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η σχετική παρέμβαση είχε ανακοινωθεί στις 5 Ιουνίου 2026 από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, με στόχο τη διεύρυνση της προστασίας για τους οφειλέτες απέναντι σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Με τη νέα διάταξη, το ακατάσχετο όριο αυξάνεται κατά 350 ευρώ, καθώς το προηγούμενο όριο ανερχόταν στα 1.250 ευρώ. Η μεταβολή αφορά φυσικά πρόσωπα που διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο είτε προς τραπεζικά ιδρύματα.

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της προστασίας είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει δηλώσει εγκαίρως έναν τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η δήλωση αυτή αποτελεί απαραίτητο όρο, καθώς χωρίς αυτήν δεν ενεργοποιείται το καθεστώς προστασίας του προβλεπόμενου ποσού.

Στην πράξη, η νέα ρύθμιση σημαίνει ότι, ακόμη και αν επιβληθεί κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό οφειλέτη, το διαθέσιμο υπόλοιπο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το όριο των 1.600 ευρώ, εφόσον πρόκειται για τον δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό.

Η αύξηση του ακατάσχετου ορίου θεωρείται σημαντική για χιλιάδες νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, καθώς διασφαλίζει μεγαλύτερο ποσό για την κάλυψη βασικών αναγκών και καθημερινών δαπανών, περιορίζοντας τις επιπτώσεις από τις κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων.

Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι κάθε φορολογούμενος μπορεί να δηλώσει έναν μόνο τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, ώστε να μπορεί να επωφεληθεί από το προβλεπόμενο πλαίσιο προστασίας.