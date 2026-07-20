ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ακατάσχετο: Στα 1.600 ευρώ το νέο όριο – Ποιοι προστατεύονται από κατασχέσεις λογαριασμών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08:10 - 20 Ιουλ 2026

Ακατάσχετο: Στα 1.600 ευρώ το νέο όριο – Ποιοι προστατεύονται από κατασχέσεις λογαριασμών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ισχύ βρίσκεται η νέα ρύθμιση που αυξάνει το ακατάσχετο όριο τραπεζικών καταθέσεων από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ τον μήνα, ενισχύοντας την προστασία των πολιτών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η σχετική παρέμβαση είχε ανακοινωθεί στις 5 Ιουνίου 2026 από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, με στόχο τη διεύρυνση της προστασίας για τους οφειλέτες απέναντι σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Με τη νέα διάταξη, το ακατάσχετο όριο αυξάνεται κατά 350 ευρώ, καθώς το προηγούμενο όριο ανερχόταν στα 1.250 ευρώ. Η μεταβολή αφορά φυσικά πρόσωπα που διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο είτε προς τραπεζικά ιδρύματα.

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της προστασίας είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει δηλώσει εγκαίρως έναν τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η δήλωση αυτή αποτελεί απαραίτητο όρο, καθώς χωρίς αυτήν δεν ενεργοποιείται το καθεστώς προστασίας του προβλεπόμενου ποσού.

Στην πράξη, η νέα ρύθμιση σημαίνει ότι, ακόμη και αν επιβληθεί κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό οφειλέτη, το διαθέσιμο υπόλοιπο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το όριο των 1.600 ευρώ, εφόσον πρόκειται για τον δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό.

Η αύξηση του ακατάσχετου ορίου θεωρείται σημαντική για χιλιάδες νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, καθώς διασφαλίζει μεγαλύτερο ποσό για την κάλυψη βασικών αναγκών και καθημερινών δαπανών, περιορίζοντας τις επιπτώσεις από τις κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων.

Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι κάθε φορολογούμενος μπορεί να δηλώσει έναν μόνο τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, ώστε να μπορεί να επωφεληθεί από το προβλεπόμενο πλαίσιο προστασίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2026 - 00:11
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη – Προβλέπει πολυετές ράλι σε μετοχές και τράπεζες
Αναλύσεις

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη – Προβλέπει πολυετές ράλι σε μετοχές και τράπεζες

Δωρεά-μαμούθ €160 εκατ. από τις συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση κορυφαίων ΑΕΙ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Δωρεά-μαμούθ €160 εκατ. από τις συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση κορυφαίων ΑΕΙ

Η ΕΕ αλλάζει το τραπεζικό εγχειρίδιο – Στόχος η ανάδειξη ευρωπαϊκών «πρωταθλητών»
Ειδήσεις

Η ΕΕ αλλάζει το τραπεζικό εγχειρίδιο – Στόχος η ανάδειξη ευρωπαϊκών «πρωταθλητών»

FT: Στροφή της ΕΕ στις τράπεζες - Χαλαρώνουν οι κανόνες για να ενισχυθεί η ανάπτυξη
Ειδήσεις

FT: Στροφή της ΕΕ στις τράπεζες - Χαλαρώνουν οι κανόνες για να ενισχυθεί η ανάπτυξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 09:36

Aktor: Πρεμιέρα σήμερα 20/7 για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 09:25

Ryanair: Πτώση 34% στα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων

Οικονομία
20/07/2026 - 09:13

Χρέη: Οι δύο δρόμοι για τη ρύθμιση και οι κρίσιμες διαφορές

Πολιτική
20/07/2026 - 09:11

Μητσοτάκης: Το νέο ΟΑΚΑ αλλάζει πρόσωπο με έργα άνω των 160 εκατ. ευρώ

Οικονομία
20/07/2026 - 09:08

Πήραν «φωτιά» οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας από τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ - Ιράν

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 08:57

Μεικτές τάσεις στην Ασία: Ισχυρές απώλειες στη Νότια Κορέα, κέρδη για Κίνα και Χονγκ Κονγκ

Πολιτική
20/07/2026 - 08:38

Ανδρουλάκης: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα (20/7) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Πολιτική
20/07/2026 - 08:28

ΥΠΕΞ για 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή: Το Κυπριακό παραμένει ανοιχτή πληγή της διεθνούς νομιμότητας

Ειδήσεις
20/07/2026 - 08:21

Το Ορμούζ φλέγεται: Πλοίο στις φλόγες, νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν και κλιμάκωση χωρίς τέλος

Ειδήσεις
20/07/2026 - 08:20

«Πονοκέφαλος» για Τραμπ: Η άνοδος των καυσίμων «φρενάρει» τους Ρεπουμπλικανούς πριν τις κάλπες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 08:10

Ακατάσχετο: Στα 1.600 ευρώ το νέο όριο – Ποιοι προστατεύονται από κατασχέσεις λογαριασμών

Πολιτική
20/07/2026 - 08:06

ΕΛ.Α.Σ.: Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή με 75 μέλη – Γραμματέας ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 08:05

Βιωσιμότητα με ουσία: Πώς η ΔΕΠΑ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο μιας σύγχρονης ενεργειακής εταιρείας

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 08:00

Χρηματιστήριο Αθηνών: Risk-off κλίμα και επιλεκτικές τοποθετήσεις στη «σκιά» της Μέσης Ανατολής

ΑΜΥΝΑ
20/07/2026 - 07:53

THEON: Στρατηγική είσοδος σε πλατφόρμες νέας γενιάς και εφαρμογές Drones

Εργασιακά
20/07/2026 - 07:30

«Χάρτης» πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 20 έως 24 Ιουλίου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 22:14

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε φορτηγό πλοίο με σιτηρά

Αυτοδιοίκηση
19/07/2026 - 22:11

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
19/07/2026 - 21:51

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε

Ειδήσεις
19/07/2026 - 20:59

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:44

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:11

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους

Ειδήσεις
19/07/2026 - 18:22

Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς

Ειδήσεις
19/07/2026 - 17:55

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:20

Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ