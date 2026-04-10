«Φρούριο» το Ισλαμαμπάντ: Δρακόντεια μέτρα για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Το Ισλαμαμπάντ βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης και περιορισμών, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης ΗΠΑ–Ιράν που είναι προγραμματισμένη για αύριο (11/04). Η πόλη έχει μετατραπεί σε ένα «φρούριο» ασφαλείας, με δρακόντεια μέτρα και εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διπλωματική διαδικασία.

Η ατμόσφαιρα παραμένει τεταμένη, καθώς τα πρόσφατα αιματηρά πλήγματα στον Λίβανο επιβαρύνουν το ήδη εύθραυστο κλίμα. Η Τεχεράνη συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για τον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ, ενώ οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προσθέτουν νέα αβεβαιότητα στις διαπραγματεύσεις.

Η αμερικανική αποστολή, υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, κατευθύνεται προς το Ισλαμαμπάντ με συγκρατημένη αισιοδοξία. Ο ίδιος, σε δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για εποικοδομητικό διάλογο, αλλά προειδοποίησε πως ενδεχόμενη κακή πίστη από την ιρανική πλευρά θα οδηγήσει σε σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται επίσης αισιόδοξος για την έκβαση των συνομιλιών, παρά το γεγονός ότι προηγουμένως είχε εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της Τεχεράνης σχετικά με τη διέλευση πετρελαϊκών φορτίων από τα Στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν τηρεί τις συμφωνίες για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμη, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις άρσης των περιορισμών στη διέλευση, παρά την εύθραυστη εκεχειρία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι η χώρα δεν επιδιώκει σύγκρουση, αλλά δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις θέσεις της, ζητώντας μάλιστα αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου και προαναγγέλλοντας αυστηρότερη διαχείριση των Στενών.

Την ίδια ώρα, παραμένει ασαφές ποιοι θα συμμετάσχουν στην ιρανική αντιπροσωπεία, με αναφορές να κάνουν λόγο για πιθανή ηγεσία από τον Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, κάτι που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης διαψεύδουν πληροφορίες διεθνών πρακτορείων περί άφιξης της αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Μεγάλη Παρασκευή 10/4 ότι προσβλέπει σε θετικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, καθώς αναχωρούσε για συνομιλίες στο Πακιστάν, προειδοποιώντας ταυτόχρονα την Τεχεράνη να μην «προσπαθήσει να μας εξαπατήσει».

«Προσβλέπουμε στις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι θα είναι θετικές», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία των συνομιλιών και την ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή.