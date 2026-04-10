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Σε τεντωμένο σκοινί η εκεχειρία: Ο Λίβανος «ματώνει» - Αισιόδοξος ο Βανς αναχώρησε για Ισλαμαμπάντ
Ειδήσεις
17:20 - 10 Απρ 2026

Σε τεντωμένο σκοινί η εκεχειρία: Ο Λίβανος «ματώνει» - Αισιόδοξος ο Βανς αναχώρησε για Ισλαμαμπάντ

Reporter.gr Newsroom
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Με την εκεχειρία να κρέμεται από μία κλωστή, το διεθνές ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο Ισλαμαμπάντ όπου διοργανώνονται οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Πριν από λίγο αναχώρησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντ. Βανς για το Ισλαμαμπάντ δηλώνοντας μεν αισιόδοξος αλλά και διαμηνύοντας ότι δεν θα δεχθεί «παιχνίδια» από το Ιράν.  

Αισιόδοξος ο Βανς για τις διαπραγματεύσεις αλλά και απειλητικός

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Μεγάλη Παρασκευή 10/4 ότι προσβλέπει σε θετικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, καθώς αναχωρούσε για συνομιλίες στο Πακιστάν, προειδοποιώντας ταυτόχρονα την Τεχεράνη να μην «προσπαθήσει να μας εξαπατήσει».

«Προσβλέπουμε στις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι θα είναι θετικές», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον.

«Όπως έχει πει και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε σίγουρα έτοιμοι να απλώσουμε το χέρι της συνεργασίας», είπε ο Βανς. «Αν όμως προσπαθήσουν να μας “παίξουν”, τότε θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι ιδιαίτερα δεκτική».

Το Ιράν στο Πακιστάν με το βλέμμα στον Λίβανο

Παρότι η παρουσία της ιρανικής αντιπροσωπείας ήταν αβέβαιη, λόγω της κατάστασης στον Λίβανο που συνεχίζει να στοχοποιείται από τις ισραηλινές δυνάμεις, τελικά επιβεβαιώθηκε πως οι Ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στην πακιστανική πρωτεύουσα. Τόσο το Ιράν όσο και το Πακιστάν αναμένεται να θέσουν το ζήτημα της επίσημης αναγνώρισης η εκεχειρία να ισχύσει και στον Λίβανο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhpffnxo0j0h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ωστόσο, αυτό δεν προμηνύεται να είναι εύκολο. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι πως ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διεμήνυσε ότι οι μάχες εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο αποτελούν την «κύρια ζώνη μάχης» του στρατού.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου, δεν βρισκόμαστε σε εκεχειρία. Συνεχίζουμε να πολεμάμε εδώ σε αυτόν τον τομέα, αυτή είναι η κύρια ζώνη μάχης μας», ξεκαθάρισε τη Μεγάλη Πέμπτη κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα περίχωρα της Μπιντ Τζμπέιλ, όπου οι Ισραηλινές IDF μάχονται τη Χεζμπολάχ.

Η ισραηλινή στρατιωτική επίθεση που στοχεύει την υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ έχει αναδειχθεί σε κρίσιμο σημείο διαμάχης σχετικά με την εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν.

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Παρότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε χθες (9/4) ότι θα δώσει εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τον Λίβανο με σκοπό τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν και το βράδυ της Μεγάλη Πέμπτης να βάλουν κατά του Λιβάνου.

Από την πλευρά της Βηρυτού, αξιωματούχοι απαντούν ότι δεν έχουν λάβει επίσημη πρόσκληση και προειδοποιούν πως «δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις υπό πυρά».

Εν τω μεταξύ, το πρωθυπουργικό γραφείο του Πακιστάν επιμένει ότι ο Λίβανος συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία εκεχειρίας.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στον νότιο Λίβανο, ενώ οι IDF αναφέρουν ότι εξουδετέρωσαν μέλη της οργάνωσης. Η οργάνωση ισχυρίζεται ότι στοχοποίησε τη ναυτική βάση στο λιμάνι του Ασντόντ του Ισραήλ. Παράλληλα, σήμερα (10/4) ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε σχολείο στον νότιο Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι το χρησιμοποιούσε η οργάνωση ως «βάση εκτόξευσης πυραύλων».

Σήμερα (10/4) ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να μην προσφέρει «δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» ενόψει των συνομιλιών της επόμενης εβδομάδας.

Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων της, συμπεριλαμβανομένου του ζωτικής σημασίας αγωγού Ανατολής-Δύσης. Και εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ διεμήνυσε ότι σε περίπτωση εμπλοκής της Κίνας στην κρίση «τα πράγματα θα γίνουν περίπλοκα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhpc1h889f7t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 10/04/2026 - 17:21
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