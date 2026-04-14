Σέρμπος: Σε στρατηγικό αδιέξοδο ο Τραμπ στο Ιράν έχοντας μόνο κακές επιλογές στο τραπέζι

Σε προειδοποίηση για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Σωτήρης Σέρμπος. Όπως τόνισε την Τρίτη (14/4), οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «στρατηγικό αδιέξοδο», με τις επιλογές να περιορίζονται σε «κακές λύσεις», ενώ εξέφρασε φόβους για βαθύτερη εμπλοκή και σοβαρές συνέπειες τόσο διεθνώς όσο και στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Κάνοντας λόγο για σοβαρά κενά και αντιφάσεις στην στρατηγική των ΗΠΑ στο πόλεμο που έχει επεκταθεί πλέον σε αρκετές χώρες του Περσικού Κόλπου ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής σχολίασε ότι «δεν γνωρίζουμε καν ποια είναι η “δουλειά”, άρα πώς θα τελειώσει μια δουλειά που δεν γνωρίζουμε;» ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το βασικό πρόβλημα είναι η απουσία σαφών στρατηγικών στόχων. «Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι και γι’ αυτό βλέπουμε λάθη, παλινωδίες και μπρος-πίσω της αμερικανικής διοίκησης», πρόσθεσε ο κ. Σέρμπος.

Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα δυσμενή για την Ουάσιγκτον: «Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο, χωρίς κανένα καλό χαρτί και μόνο κακές επιλογές στο τραπέζι».

Κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης

Σύμφωνα με τον αναλυτή διεθνών σχέσεων, η επόμενη φάση στον πόλεμο που είναι στην πέμπτη εβδομάδα ενδέχεται να είναι ακόμη πιο επικίνδυνη. «Φοβάμαι ότι θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση, γιατί είναι πολύ δύσκολο για τον Αμερικανό πρόεδρο να αποχωρήσει ηττημένος», σημείωσε εκτιμώντας ότι πλέον οι ΗΠΑ πάνε για αλλαγή καθεστώτος.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν δύο βασικά σενάρια: «Είτε θα κλιμακώσει περισσότερο, εμπλέκοντας ακόμη και περιορισμένες χερσαίες δυνάμεις, είτε θα αποχωρήσει με ανοικτά όλα τα ζητήματα, με έναν πρόχειρο τρόπο που θα συνιστά ουσιαστικά ήττα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στάση της Τεχεράνης: «Το καθεστώς δεν ενδιαφέρεται για μια πρόχειρη κατάπαυση του πυρός, αλλά αναζητά μια συνολική συμφωνία».

Αλλαγή καθεστώτος και «ασύμμετρη» απάντηση

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η συζήτηση περί αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν οδηγεί σε επικίνδυνες δυναμικές. «Όταν επιδιώκεις αλλαγή καθεστώτος και δεν την πετυχαίνεις, για το καθεστώς αυτό γίνεται υπαρξιακό ζήτημα και (το καθεστώς) απαντά με ασύμμετρο τρόπο», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι εξελίξεις έχουν δημιουργήσει νέα γεωπολιτικά δεδομένα: «Δεν είχαμε πρόβλημα με τα Στενά του Ορμούζ πριν τον πόλεμο και τώρα διαπραγματευόμαστε κάτι που δεν υπήρχε ως κρίση». Επιπλέον, όπως είπε, ο Τραμπ, δεν είπε την αλήθεια προς το αμερικανικό κοινό. Ερωτηθείς εάν είχε πλήρη εικόνα ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι βάσει με τις διαρροές των τελευταίων ημερών αυτό φαίνεται ότι συνέβη τονίζοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν αναιρεί την ευθύνη». Kαι όπως χαρακτηριστικά είπε, όλο το εγχειρίδιο το πώς λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις πετάχτηκε στο καλάθι των αχρήστων.

Επιπτώσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Ο κ. Σέρμπος στάθηκε ιδιαίτερα και στις εσωτερικές πιέσεις που δέχεται η αμερικανική ηγεσία. «Ο μέσος Αμερικανός δεν καταλαβαίνει γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος, ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα με τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και το κόστος ζωής», σημείωσε προσθέτοντας ότι «η υποστήριξη μειώνεται συνεχώς, γιατί εξαρχής δεν υπήρξε σαφής εξήγηση για τον σκοπό της εμπλοκής».

Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων ανέδειξε και τις επιπτώσεις στις διεθνείς σχέσεις, κάνοντας λόγο για σοβαρό πλήγμα στη δυτική συνοχή. «Έχουμε ένα πολύ σοβαρό ρήγμα στην ευρωατλαντική σχέση», τόνισε. Μάλιστα, επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ κινήθηκαν χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τους συμμάχους τους: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπήκαν καν στον κόπο να ενημερώσουν τους συμμάχους τους».

Τέλος, προειδοποίησε για πιθανή αλλαγή ισορροπιών σε παγκόσμιο επίπεδο. «Σε μια πιθανή συμφωνία, δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία μπορεί να αποτελέσουν εγγυητές για το Ιράν», σημείωσε. Καταλήγοντας, εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την εξέλιξη της κρίσης: «Αν οι ΗΠΑ θεωρούν ότι με αυτή την πολιτική θα συνθηκολογήσει το καθεστώς, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», ενώ επανέλαβε ότι «τα πράγματα θα πάνε χειρότερα».

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