ΔΝΤ: Κάτω από 2% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την επόμενη διετία – Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026

Σε διεθνές επίπεδο, το βασικό σενάριο του Ταμείου προβλέπει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα υποχωρήσει στο 3,1% το 2026 από 3,4% το 2025, με μικρή ανάκαμψη στο 3,2% το 2027. Αντίστοιχα, στην Ευρωζώνη αναμένεται επιβράδυνση στο 1,1% και ελαφρά ενίσχυση στο 1,2% το 2027.
Όσον αφορά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, προβλέπεται άνοδος στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, πριν υποχωρήσει στο 2,7% το 2027. Παρόμοια τάση καταγράφεται και στην Ευρωζώνη, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 4,4%.
Σημαντική είναι η αναμενόμενη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα, από 8,9% το 2025 στο 7,4% το 2026 και στο 7,1% το 2027. Παράλληλα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εκτιμάται ότι θα διευρυνθεί προσωρινά το 2026 και θα επανέλθει το 2027.
Το ΔΝΤ εξετάζει επίσης εναλλακτικά σενάρια. Σε περίπτωση πιο έντονων ενεργειακών πιέσεων, η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να περιοριστεί σημαντικά, ενώ σε ένα πιο ακραίο ενδεχόμενο, με σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, η ανάπτυξη θα υποχωρούσε περαιτέρω και ο πληθωρισμός θα ενισχυόταν αισθητά.
Τέλος, το Ταμείο υπογραμμίζει ότι τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και ενταγμένα σε ένα σαφές πλαίσιο δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των πιο ευάλωτων χωρίς να διαταράσσεται η σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών.