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ΔΝΤ: Κάτω από 2% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την επόμενη διετία – Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026
Οικονομία
16:22 - 14 Απρ 2026

ΔΝΤ: Κάτω από 2% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την επόμενη διετία – Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα κινηθεί με πιο ήπιους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια, φτάνοντας το 1,8% το 2026 και το 1,7% το 2027, έναντι 2,1% την προηγούμενη χρονιά. Οι προβλέψεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, επηρεασμένο σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε διεθνές επίπεδο, το βασικό σενάριο του Ταμείου προβλέπει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα υποχωρήσει στο 3,1% το 2026 από 3,4% το 2025, με μικρή ανάκαμψη στο 3,2% το 2027. Αντίστοιχα, στην Ευρωζώνη αναμένεται επιβράδυνση στο 1,1% και ελαφρά ενίσχυση στο 1,2% το 2027.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, προβλέπεται άνοδος στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, πριν υποχωρήσει στο 2,7% το 2027. Παρόμοια τάση καταγράφεται και στην Ευρωζώνη, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 4,4%.

Σημαντική είναι η αναμενόμενη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα, από 8,9% το 2025 στο 7,4% το 2026 και στο 7,1% το 2027. Παράλληλα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εκτιμάται ότι θα διευρυνθεί προσωρινά το 2026 και θα επανέλθει το 2027.

Το ΔΝΤ εξετάζει επίσης εναλλακτικά σενάρια. Σε περίπτωση πιο έντονων ενεργειακών πιέσεων, η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να περιοριστεί σημαντικά, ενώ σε ένα πιο ακραίο ενδεχόμενο, με σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, η ανάπτυξη θα υποχωρούσε περαιτέρω και ο πληθωρισμός θα ενισχυόταν αισθητά.

Τέλος, το Ταμείο υπογραμμίζει ότι τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και ενταγμένα σε ένα σαφές πλαίσιο δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των πιο ευάλωτων χωρίς να διαταράσσεται η σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/04/2026 - 17:47
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