Το κόστος του πολέμου με το Ιράν μπορεί να εκτοξευθεί στο $1 τρισ.

Ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογούμενους πολύ περισσότερα από όσα δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με ανάλυση της καθηγήτριας δημόσιας πολιτικής Λίντα Μπίλμες από τη Σχολή Διακυβέρνησης του Χάρβαρντ.

Τις πρώτες έξι ημέρες της κοινής επιχείρησης ΗΠΑ–Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, το κόστος έφτασε τα 11,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ενημέρωση του Πενταγώνου προς το Κογκρέσο, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC.

Παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται ακόμη σε ισχύ, οι προσπάθειες για μια μόνιμη συμφωνία δεν έχουν αποδώσει, ενώ οι ΗΠΑ ξεκίνησαν ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών τη Δευτέρα, μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών.

«Είμαι βέβαιη ότι το συνολικό κόστος θα φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια», δήλωσε η Μπίλμες σε εσωτερική συνέντευξη.

Η έρευνά της, που δημοσιεύθηκε δύο ημέρες πριν από την ανακοίνωση της προσωρινής εκεχειρίας στις 8 Απριλίου, εντοπίζει αρκετούς λόγους για τους οποίους η στρατιωτική αυτή επιχείρηση μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για το αμερικανικό δημόσιο χρέος.

Υψηλότερο κόστος από το αναμενόμενο

Η ίδια εκτιμά ότι το άμεσο κόστος ανέρχεται περίπου στα 2 δισ. δολάρια ημερησίως για τις 40 ημέρες έντονων συγκρούσεων. Σε αυτό περιλαμβάνονται πυρομαχικά, ανάπτυξη στρατευμάτων και ζημιές σε στρατιωτικό εξοπλισμό — όπως η κατάρριψη τριών μαχητικών F-15 από φίλια πυρά στο Κουβέιτ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Μπίλμες, το πραγματικό κόστος είναι υψηλότερο από αυτό που εμφανίζεται, καθώς το Πεντάγωνο υπολογίζει την αξία του εξοπλισμού με βάση το ιστορικό κόστος και όχι την τιμή αντικατάστασης, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη.

«Αυτές οι αποκλίσεις σημαίνουν ότι τα 11,3 δισ. δολάρια είναι πιο κοντά στα 16 δισ. στην πραγματικότητα», σημείωσε.

Επιπλέον, πολυετή συμβόλαια με εταιρείες όπως η Lockheed Martin και η Boeing για πυραύλους και αναχαιτιστικά αυξάνουν δραματικά το κόστος, καθώς κάθε αναχαιτιστής κοστίζει περίπου 4 εκατ. δολάρια, ενώ τα ιρανικά drones μπορούν να κατασκευαστούν με μόλις 30.000 δολάρια.

Μακροπρόθεσμο οικονομικό βάρος

Σε βάθος χρόνου, το κόστος αυξάνεται περαιτέρω λόγω της αποκατάστασης ζημιών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές συμμάχων στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, σημαντική επιβάρυνση προκύπτει από τις μελλοντικές παροχές υγείας και αναπηρίας για περίπου 55.000 στρατιώτες που έχουν εκτεθεί σε τοξικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη ζητήσει αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στα 1,5 τρισ. δολάρια — τη μεγαλύτερη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο — χωρίς να περιλαμβάνονται επιπλέον 200 δισ. δολάρια που ζητά το Πεντάγωνο ειδικά για τον πόλεμο στο Ιράν.

«Ακόμη κι αν δεν εγκριθεί πλήρως η αύξηση, είναι πολύ πιθανό να προστεθούν τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια ετησίως στον βασικό αμυντικό προϋπολογισμό», ανέφερε η Μπίλμες.

Βάρος για τις επόμενες γενιές

Το αυξανόμενο κόστος επιβαρύνει σημαντικά το ήδη διογκωμένο δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ.

Σε σύγκριση με τον πόλεμο στο Ιράκ, που κόστισε περίπου 2 τρισ. δολάρια, το δημόσιο χρέος τότε ήταν κάτω από 4 τρισ. Σήμερα ξεπερνά τα 31 τρισ., μεγάλο μέρος του οποίου οφείλεται σε προηγούμενες πολεμικές επιχειρήσεις.

«Χρηματοδοτούμε αυτόν τον πόλεμο με δανεισμό, σε υψηλότερα επιτόκια και πάνω σε ήδη τεράστιο χρέος», τόνισε.

«Το αποτέλεσμα είναι ότι μόνο οι τόκοι θα προσθέσουν δισεκατομμύρια στο συνολικό κόστος — και αυτά είναι χρήματα που ουσιαστικά μετακυλίονται στις επόμενες γενιές».