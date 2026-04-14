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Βολές Πολάκη κατά Λαζαρίδη: Ντροπή και αίσχος για τον δημόσιο βίο η υπουργοποίησή του
Πολιτική
16:26 - 14 Απρ 2026

Βολές Πολάκη κατά Λαζαρίδη: Ντροπή και αίσχος για τον δημόσιο βίο η υπουργοποίησή του

Reporter.gr Newsroom
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Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλου Πολάκη και του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριου Λαζαρίδη.       

Πιο αναλυτικά, μέσω ανάρτησής του την Τρίτη (14/4) στο Facebook και σε έντονο ύφος ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, προαναγγέλει καταρχάς ότι θα κινηθεί νομικά σε βάρος του κ. Λαζαρίδη για συκοφαντία και εξύβριση.

Παράλληλα, ο κ. Πολάκης αναφέρθηκε εκ νέου στο ζήτημα του πτυχίου του κ. Λαζαρίδη λέγοντας χαρακτηριστικά ότι:

«Καλό θα ήταν πρώτα να μας πεις αν λειτουργούσε καν το φανταστικό αυτό κολλέγιο στην Αμερική καθ' όλη τη διάρκεια των υποτιθέμενων δικών του σπουδών στην Αθήνα! Που μπήκε, λέει, το 1987 και αποφοίτησε το 1992! Διότι το "The College of Southeastern Europe" του Delaware το οποίο του έδωσε και το "δίπλωμα", ιδρύθηκε μόλις το 1991».

Τέλος, ο κ. Πολάκης επιθέτηκε στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον Πρωθυπουργό κάνοντας λόγο για «κατάντια και αναξιοπρέπεια που μολύνει το δημόσιο βίο».

Ακολουθεί η ανάρτηση του κ. Πολάκη

«ΜΑΚΑΡΙΕ ΛΑΖΑΡΙΔΗ!!
Για τα ΑΙΣΧΡΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ που εκστόμισες εναντίον μου,ήδη έδωσα εντολή στο δικηγόρο μου να ετοιμάσει ΑΓΩΓΗ για ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ και ΕΞΥΒΡΙΣΗ και όλα όσα θα ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ θα πάνε στο Δήμο Σφακίων!
Λαδέμπορους, πρεζεμπορους, παιδοβιαστες και νταβατζηδες έχει σε αφθονία ο πολιτικός χώρος που ως ακροδεξιό μειράκιο υπηρετείς και τους προσφέρει καταφύγιο μάλιστα!,
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ των αγώνων και των θυσιών που εγώ εντάχθηκα από τα νιάτα μου τέτοιους ανθούς ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ.
ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΓΗΠΕΔΟ…
Πάμε στην ουσία της συνέντευξης σου τώρα, αμόρφωτε σαλτιμπάγκε της ΝΔ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ:
-Παραδέχτηκες ότι ΔΕΝ ήταν αναγνωρισμένο το πτυχίο σου!
-Είπες ψέματα ότι προσελήφθης απλώς ως ένας "μετακλητός υπάλληλος" ενώ στο ΦΕΚ αναφέρεται σαφώς ως πρόσληψη σε ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ "ειδικού επιστήμονα!", που απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα βάσει συγκεκριμένων διατάξεων Νόμου του 1994 (ΦΩΤΟ 1). Σου διάβαζαν το νόμο στο στούντιο, έσπασαν τα τηλέφωνα οι τηλεθεατές και εξακολουθούσες να λές ότι δεν ισχύει!
-Είπες ΨΕΜΜΑΤΑ ότι δήθεν το 2007 δεν ίσχυαν τα προσόντα που απαιτούσε ο νόμος του 1994 και ότι δήθεν άλλαξε αργότερα. Διότι μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη διάταξη του συγκεκριμένου νόμου ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ !!! (ΦΩΤΟ 2).
-Στο "πτυχίο" που παρουσίασες ΔΕΝ αναγράφεται ούτε η Δημοσιογραφία ούτε οι Πολιτικές Επιστήμες.
Από που προκύπτουν λοιπόν αυτά τα αντικείμενα των υποτιθέμενων σπουδών που επικαλείσαι στο βιογραφικό σου; Πώς αποδεικνύονται; Μούσι και αυτά;
Ως θρασύς και δειλός τύπος είπες επίσης ότι το "Όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο" που έγραψες στο Χ ήταν απλώς... ορθογραφικό λάθος και έγραψες "μ" αντι για "ν". !!!ΤΟΣΟ ΓΕΛΟΙΟΣ!!
ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΖΟΥΜΙ!!
Μακάριε Λαζαρίδη, πριν δείξεις τις φωτογραφίες από διάφορα κτίρια ανά την Αττική του "καλύτερου κολλεγίου", θέλοντας να αποκρύψεις την αληθινή του έδρα στου ΓΚΥΖΗ (περιοχή όπου είχες μάλιστα και "προϋπηρεσία" ως γραμματέας της ΟΝΝΕΔ ΓΚΥΖΗ)………
ΚΑΛΟ ΘΑ ΉΤΑΝ πρώτα να μας πεις ΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΚΑΝ το φανταστικό αυτό κολλέγιο στην Αμερική καθ' όλη τη διάρκεια των υποτιθέμενων δικών του σπουδών στην Αθήνα! Που μπήκε, λέει, το 1987 και αποφοίτησε το 1992!
Διότι το "The College of Southeastern Europe" του Delaware το οποίο του έδωσε και το "δίπλωμα", ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΤΟ 1991!!!!
Παλιότερα, φαίνεται να λειτουργούσε αλλού ως "American College of Southeastern Europe" ΑΛΛΑ μόνο τα έτη 1987-1989!!! Μετά έκλεισε!!! (ΦΩΤΟ 3-4)
Επομένως αυτό το ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ στην Αθήνα (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών όπως και εσύ παραδέχτηκες πως ήταν από το βήμα της Βουλής όταν σε αποκάλυψα), Μακάριε Λαζαρίδη,
Ποιά προγράμματα σπουδών υποτίθεται ότι εφάρμοζε;;;
Ποιου "αμερικανικού πανεπιστημίου";
Πώς λειτουργούσε επί δύο χρόνια χωρίς να υπάρχει καν το αντίστοιχο αμερικάνικο ίδρυμα;
Από το 1989 έως το 1991, Μακάριε, τι έκανες και τι σπούδαζες στου Γκύζη; Που δήθεν δεν θυμόσουν πλέον τα κτίρια και έπρεπε να ξαναπάς τώρα για να τα φωτογραφίσεις με τα παιδιά σου;
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΩ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ:
ΜΑΪΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟ, ΜΕ ΜΑΪΜΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΚΜΙΑΚΑ ΜΠΑΚΑΛΙΚΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΟΡΦΩΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΣΥ !!!
Μόνο ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ για αυτήν την κατάντια και αναξιοπρέπεια που μολύνει τον δημόσιο βίο με αποκλειστική ευθύνη του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ που έκανε υφυπουργό και καλύπτει έναν ψεύτη, ο οποίος καταχράστηκε αποδεδειγμένα και με ΑΠΑΤΗ δημόσιο χρήμα!
Και ακόμα τον έχει στη θέση του υφυπουργού για να δίνει παράδειγμα στις νέες γενιές!
(Γύρευε δηλαδή με τι κρατάει ο Μακάριος τον Κυριάκο!)».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/04/2026 - 16:36
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