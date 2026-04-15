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«Μαέστρος» ο Πάπας Λέων, μεγάλο ρίσκο για τον Τραμπ η διαμάχη τους - Ανάλυση Wall Street Journal
Ειδήσεις
15:02 - 15 Απρ 2026

«Μαέστρος» ο Πάπας Λέων, μεγάλο ρίσκο για τον Τραμπ η διαμάχη τους - Ανάλυση Wall Street Journal

Reporter.gr Newsroom
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Δεν έχει υπάρξει από την εποχή του Ναπολέοντα πολιτικός ηγέτης που να έχει συγκρουστεί τόσο ανοιχτά με τον πάπα όσο ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ο Πάπας Πίος Ζ΄, που τελικά άντεξε περισσότερο από τον Γάλλο αυτοκράτορα, έτσι και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αποδεικνύεται δύσκολος αντίπαλος για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο ήπιος στην συμπεριφορά ποντίφικας από το Σικάγο αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη δοκιμασία της παποσύνης του σε μια σύγκρουση με τον Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν — και δεν υποχωρεί. Μέχρι στιγμής, είναι ο Τραμπ — και όχι ο Λέων — που έχει δεχτεί κριτική από Ρωμαιοκαθολικούς στις ΗΠΑ και αλλού για τη δημόσια αντιπαράθεσή τους.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Λέοντα ότι εξυπηρετεί την αριστερά και δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, όπου εμφανίζεται με ενδυμασία που θυμίζει τον Χριστό και με θεραπευτικές δυνάμεις, κάτι που προσέβαλε τη θρησκευτική δεξιά στις ΗΠΑ. Αργότερα διέγραψε την ανάρτηση.

Εν τω μεταξύ, ο Λέων δήλωσε ότι δεν φοβάται τον Τραμπ και θα συνεχίσει να μιλά ενάντια στον πόλεμο στο Ιράν.

Μία από τις προκλήσεις για τον Τραμπ είναι, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι ο πάπας δεν λειτουργεί ως «μοναχικός παίκτης» όπως ο προκάτοχός του, Πάπας Φραγκίσκος, κάτι που καθιστά πιο δύσκολο να τον αγνοήσει ή να τον απομονώσει, σύμφωνα με τον Φραντσέσκο Σίσκι, διευθυντή του Ινστιτούτου Appia, ενός γεωπολιτικού think tank με έδρα τη Ρώμη.

Ο Φραγκίσκος ήταν γνωστός για τις προκλητικές δηλώσεις του, αλλά μερικές φορές αποξένωνε ομάδες μέσα στην Εκκλησία — συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών επισκόπων.

«Μαέστρος» ο Πάπας Λέων

Ο Λέων, αντίθετα, οικοδομεί ευρεία υποστήριξη μέσα στην παγκόσμια Εκκλησία για την πορεία του, η οποία συνδυάζει την υπεράσπιση της ειρήνης και του διαλόγου με μεγαλύτερη έμφαση στα παραδοσιακά καθολικά δόγματα.

«Αυτός ο άνθρωπος είναι συστηματικός και μεθοδικός, δρα στο παρασκήνιο και όταν μιλά, είναι το τελευταίο βήμα», είπε ο Σίσκι. «Ο Φραγκίσκος ήταν ροκ σταρ, αλλά ο Λέων είναι ο μαέστρος μιας ορχήστρας».

Η αυξανόμενη αστάθεια στην παγκόσμια πολιτική αποτελεί ευκαιρία για την Καθολική Εκκλησία να αποκαταστήσει το κύρος της ως ηθική αυθεντία, το οποίο έχει πληγεί τις τελευταίες δεκαετίες από τα μακροχρόνια σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς, λένε ορισμένοι παρατηρητές του Βατικανού.

Για τον Λέοντα, «αυτό είναι μια τεράστια ευλογία», είπε ο Σίσκι. «Είναι θαυμάσιο για την Εκκλησία, σε όλο τον κόσμο, ότι είναι αυτός που μπορεί να αντισταθεί στον Τραμπ

Ο Λέων είναι επίσης σημαντικά πιο δημοφιλής στις ΗΠΑ από τον Τραμπ, με καθαρό θετικό ποσοστό αποδοχής 34 μονάδων μεταξύ εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, έναντι καθαρού αρνητικού ποσοστού 12 μονάδων για τον πρόεδρο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του NBC News τον Μάρτιο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει προωθήσει πολιτικές που υποστηρίζουν οι Καθολικοί, όπως η διεύρυνση των θρησκευτικών δικαιωμάτων, η απονομή χάριτος σε ακτιβιστές κατά των αμβλώσεων και ο περιορισμός ιατρικών θεραπειών σχετικών με αλλαγή φύλου για ανηλίκους.

«Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερος πρόεδρος για τους Καθολικούς Αμερικανούς από τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε η Ρότζερς.

Η δημόσια σύγκρουση ήρθε μετά από μήνες εντάσεων μεταξύ μιας αμερικανικής κυβέρνησης που κατά καιρούς παρουσίασε τον πόλεμο με το Ιράν ως θεϊκή αποστολή και ενός Αμερικανού πάπα που επιδιώκει να αποκαταστήσει την ηθική αυθεντία της Καθολικής Εκκλησίας σε έναν κόσμο που μαστίζεται από πολέμους.

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο πιο προβεβλημένων Αμερικανών ξεκίνησε από τις σκληρές πολιτικές μετανάστευσης του Τραμπ και κλιμακώθηκε φέτος λόγω της αυξανόμενης χρήσης στρατιωτικής ισχύος — από τη Βενεζουέλα έως το Ιράν.

Μεγάλο ρίσκο για τον Τραμπ

Μια παρατεταμένη διαμάχη μεταξύ Λευκού Οίκου και Βατικανού ενέχει κινδύνους και για τις δύο πλευρές. Ωστόσο, οι αναλυτές θεωρούν ότι μεγαλύτερο ρίσκο αντιμετωπίζει ο Τραμπ.

Η επίθεση στον πάπα αποξενώνει Καθολικούς ψηφοφόρους, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη νίκη του στις εκλογές του 2024, δήλωσε ο πάστορας Ρόμπερτ Σιρίκο.

«Έχει φέρει μερικούς από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του σε πολύ δύσκολη θέση», είπε.

Όπως ανέφερε ο πολιτικός επιστήμονας Ράιαν Μπερτζ: «Βλέπουμε πολλούς ψηφοφόρους του Τραμπ να αντιδρούν λιγότερο θετικά τις τελευταίες ημέρες, αναρωτώμενοι “γιατί συγκρούεσαι με τον πάπα μας;”»

Οι Καθολικοί, που αποτελούν περίπου το ένα πέμπτο των ψηφοφόρων, παλαιότερα μοιράζονταν σχεδόν ισομερώς στις αμερικανικές εκλογές, αλλά περίπου το 56% υποστήριξε τον Τραμπ στις τελευταίες εκλογές, έναντι 42% που στήριξε την Καμάλα Χάρις.

Εκατομμύρια Καθολικοί εξακολουθούν να υποστηρίζουν τον Τραμπ, αλλά η υποστήριξη έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες. Δημοσκόπηση του Fox News τον Μάρτιο έδειξε ότι το 52% των Καθολικών αποδοκιμάζει τις επιδόσεις του.

Βεβαίως, ορισμένοι συντηρητικοί Καθολικοί παραμένουν πιστοί στον Τραμπ. Ο Ρόμπερτ «Μπομπ» Ουνάνουε, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Goya Foods, δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει ιστορικό «διάσωσης και προστασίας της ζωής σε όλο τον κόσμο».

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν είχε παρέμβει, η αιματοχυσία θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη», είπε.

Οι επιχειρήσεις κατά μεταναστών από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ αποτελούν επίσης πηγή δυσαρέσκειας, ιδιαίτερα μεταξύ Λατινοαμερικανών Καθολικών. Ο Λέων και οι Αμερικανοί επίσκοποι έχουν επικρίνει αυτές τις πρακτικές ως παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η ομάδα CatholicVote προειδοποίησε ότι η «εκτεταμένη δυσπιστία» προς την υπηρεσία αυτή θα μπορούσε να κοστίσει στους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τραμπ δεν υποχωρεί. Την Τρίτη επανέλαβε την κριτική του, λέγοντας ότι ο Λέων «δεν θα έπρεπε να μιλά για πόλεμο, γιατί δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει» στο Ιράν.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, καθολικός και ο ίδιος, κράτησε πιο ήπια στάση, λέγοντας ότι οι διαφωνίες είναι φυσιολογικές, αλλά ότι ο πάπας θα έπρεπε να επικεντρώνεται στον βασικό του ρόλο.

Ωστόσο, πολλοί Καθολικοί τονίζουν ότι η πίστη τους έχει επιπτώσεις στη δημόσια πολιτική — από τις αμβλώσεις έως τη φτώχεια και τον πόλεμο.

«Πώς ζούμε το ευαγγέλιο στον πραγματικό κόσμο;» είπε ο καρδινάλιος Μάικλ Τσέρνι. «Αυτό είναι αναπόφευκτα πολιτικό. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να διαμορφώνει τη συνείδηση των ανθρώπων σύμφωνα με το ευαγγέλιο. Όταν χρειάζεται, πρέπει να λέμε την αλήθεια στην εξουσία.»

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 15:08
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