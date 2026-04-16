«Καμπανάκι» για ελλείψεις: Το Ιράν απειλεί την τροφοδοσία της Βρετανίας

Βρετανοί αξιωματούχοι έχουν επεξεργαστεί σενάρια «εύλογου χειρότερου ενδεχομένου», εξετάζοντας τις επιπτώσεις που θα είχε ένα παρατεταμένο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βασικό στοιχείο για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Όπως αναφέρει σε ο ΣΚΑΙ, οι εκτιμήσεις αυτές προέκυψαν στο πλαίσιο άσκησης με την κωδική ονομασία «Exercise Turnstone», ενώ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, το σχετικό σενάριο εξετάστηκε από την κυβερνητική επιτροπή έκτακτης ανάγκης (Cobra). Το υποθετικό αυτό πλαίσιο τοποθετείται χρονικά στον Ιούνιο του 2026, με την προϋπόθεση ότι το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό και δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης.

Οι πρώτοι τομείς που αναμένεται να επηρεαστούν είναι η γεωργία και η εστίαση, ενώ πιέσεις προβλέπονται και στη ζυθοποιία, ιδιαίτερα λόγω της αυξημένης ζήτησης ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που ξεκινά στις 11 Ιουνίου.

Αν και δεν προβλέπονται εκτεταμένες ελλείψεις σε βασικά αγαθά, οι καταναλωτές ενδέχεται να διαπιστώσουν περιορισμένη ποικιλία προϊόντων στα ράφια. Στο δυσμενέστερο σενάριο, τα αποθέματα CO2 θα μπορούσαν να μειωθούν έως και στο 18% των σημερινών επιπέδων.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών της υγειονομικής περίθαλψης. Ο υπουργός Επιχειρήσεων, Πίτερ Κάιλ, επιχείρησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, τονίζοντας ότι λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή ελλείψεων και ότι οι πολίτες δεν χρειάζεται να αλλάξουν τις συνήθειές τους.