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H διπλωματία των πάντα: Ο Σι Τζινπίνγκ έκανε δώρο δύο γιγάντια πάντα στον ζωολογικό κήπο της Ατλάντα
Ειδήσεις
08:58 - 25 Σεπ 2026

H διπλωματία των πάντα: Ο Σι Τζινπίνγκ έκανε δώρο δύο γιγάντια πάντα στον ζωολογικό κήπο της Ατλάντα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δύο γιγάντια πάντα θα σταλούν τις επόμενες ημέρες στον ζωολογικό κήπο της Ατλάντα, σε μια κίνηση καλής θέλησης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω της κρίσιμης συνάντησής του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα Πινγκ Πινγκ (Ping Ping) και Φου Σουάνγκ (Fu Shuang) είναι τα πιο πρόσφατα μέλη μιας ομάδας πάντα που η Κίνα έχει μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από μια περίοδο αρκετών μηνών κατά την οποία δεν υπήρχαν γιγάντια πάντα στις ΗΠΑ. Η Κίνα χρησιμοποιεί τα μεγάλα ασπρόμαυρα πάντα ως διπλωματικό εργαλείο εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, στέλνοντάς τα σε ζωολογικούς κήπους σε όλο τον κόσμο από την εποχή της προεδρίας του Ρίτσαρντ Νίξον, με στόχο την ενίσχυση των συμμαχιών.

«Το γιγάντιο πάντα υπήρξε απεσταλμένος φιλίας μεταξύ των Κινέζων και των Αμερικανών», δήλωσε ο Σι.

Ο ζωολογικός κήπος της Ατλάντα ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με την China Wildlife Conservation Association για τη μεταφορά των Πινγκ Πινγκ και Φου Σουάνγκ στην πολιτεία της Τζόρτζια, χωρίς όμως να ανακοινώσει ημερομηνία άφιξης. Ο ζωολογικός κήπος φιλοξενούσε γιγάντια πάντα και στο παρελθόν, από το 1999 έως το 2025.

Γιγάντια πάντα φιλοξενούνται επίσης στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο Smithsonian στην Ουάσινγκτον και στον Ζωολογικό Κήπο του Σαν Ντιέγκο.

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