Το «Group Chat» των ισχυρών του κόσμου για να μπουν κανόνες στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας πληκτρολόγησε ένα μήνυμα στο κινητό του προς έναν όλο και πιο οικείο συνομιλητή — έναν συνάδελφο αρχηγό κυβέρνησης, τον οποίο ήλπιζε να πείσει να συμμετάσχει σε ένα νεοσύστατο σχέδιο δυτικών ηγετών για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Γιόνας Γκαρ Στόρε δήλωσε ότι μέσα σε 10 λεπτά ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τού απάντησε με μήνυμα: «Φυσικά. Είμαστε μέσα».

Περίπου την ίδια ώρα, ο Κάρνεϊ συζητούσε τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο γαλλικό αρχιπέλαγος Saint-Pierre και Miquelon, λίγο έξω από τη Νέα Γη. Σχεδόν ταυτόχρονα η κυβέρνηση Μακρόν ζητούσε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να επικεντρωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης αυτής της εβδομάδας.

Μέχρι τη Δευτέρα, ο Στόρε και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ είχαν δημοσιεύσει ένα δισέλιδο κείμενο, υποστηρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη «πρέπει να παραμείνει υπό ανθρώπινη καθοδήγηση, εποπτεία και έλεγχο» και προτείνοντας τη δημιουργία ενός παγκόσμιου καθεστώτος εποπτείας.

Αυτή η ομάδα δυτικών προέδρων και πρωθυπουργών ηγείται δηλαδή μιας νέας προσπάθειας για τη θέσπιση παγκόσμιων ελέγχων στην τεχνητή νοημοσύνη, θυμίζοντας τις συνθήκες για τα πυρηνικά όπλα που άρχισαν να διαμορφώνονται κατά τις πρώτες δεκαετίες της Ατομικής Εποχής.

Σε συνομιλίες τους με τη Wall Street Journal, ηγέτες και συνεργάτες τους περιέγραψαν ένα παγκόσμιο σύστημα στο οποίο, κατά την άποψή τους, ο μεγαλύτερος καινοτόμος στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης — οι ΗΠΑ — εμφανίζεται απρόθυμος να αντιμετωπίσει τους πιθανούς κινδύνους μιας τεχνολογίας που τροφοδοτεί την άνοδο των αμερικανικών χρηματιστηριακών αγορών και την οικονομική ανάπτυξη.

Ο Κάρνεϊ έχει προτείνει τη δημιουργία ενός παγκόσμιου οργάνου «τεχνολογικής σταθερότητας», το οποίο θα βοηθούσε στον καθορισμό κανόνων και περιορισμών.

«Υπάρχουν ηγέτες που κάνουν ένα βήμα μπροστά και λένε: “Εντάξει, πού μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη και να συνεργαστούμε;”», δήλωσε ο Στόρε από την Οτάβα, όπου είχε περάσει τη μέρα του σε συναντήσεις με τον Κάρνεϊ. «Ακούω τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει, ξέρετε, “Το μόνο πράγμα που έχει σημασία είναι να νικήσουμε την Κίνα στον ανταγωνισμό”».

Στην ομιλία του στον ΟΗΕ την Τρίτη, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα απορρίψουν οποιοδήποτε «παγκοσμιοποιητικό σχέδιο» για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο διευθυντής του Λευκού Οίκου για την πολιτική επιστήμης και τεχνολογίας μίλησε στον ΟΗΕ την Τετάρτη και προειδοποίησε ότι «το σύνορο της νοημοσύνης εξελίσσεται με ταχύτητα». «Αυτό δεν αποτελεί λόγο για να σταματήσουμε την περαιτέρω ανάπτυξή του ούτε για να το περιορίσουμε με νέες δομές παγκόσμιας διακυβέρνησης», πρόσθεσε ο Μάικλ Κράτσιος.

Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι οποιοσδήποτε παγκόσμιος οργανισμός θέσπισης προτύπων δεν θα έχει μεγάλη επίδραση εάν δεν έχει τη στήριξη των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Κίνας.

Μέχρι στιγμής, οι χώρες που πιέζουν περισσότερο για τη δημιουργία παγκόσμιων δικλίδων ασφαλείας είναι κυρίως καταναλωτές και όχι οι χώρες που καινοτομούν και φιλοξενούν τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Ωστόσο, αρκετοί από τους σημαντικότερους Αμερικανούς δημιουργούς τεχνολογιών AI ζητούν επίσης παγκόσμιους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Αν η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να είναι δημοκρατική, οι σημαντικότερες αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται αποκλειστικά από εργαστήρια στο Σαν Φρανσίσκο. Πρέπει να διαμορφώνονται μέσω δημοκρατικών διαδικασιών και από κυβερνήσεις που λογοδοτούν στους ανθρώπους τους οποίους υπηρετούν», δήλωσε ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν στην ομιλία του στον ΟΗΕ την Τετάρτη.

«Στην ιστορία μας, υπήρξαν φορές κατά τις οποίες χώρες που ανταγωνίζονται μεταξύ τους και δεν συμπαθούν πάντοτε ιδιαίτερα η μία την άλλη κατάφεραν να συνεργαστούν για κοινά συμφέροντα και για το συλλογικό καλό, μπροστά σε μια ισχυρή νέα τεχνολογία. Πιστεύουμε ότι αυτή πρέπει να είναι μία από αυτές τις φορές».

Ο CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, παρουσίασε προτάσεις για το πώς θα μπορούσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συνεργαστεί για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, όπως μια διεθνής απαγόρευση της χρήσης AI για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων και τη δημιουργία συστημάτων αξιολόγησης που θα παρακολουθούν την παγκόσμια πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος», δήλωσε. «Παρά όλες τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων σε αυτή την αίθουσα, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη αυτές τις διαφορές προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη διεθνή ευκαιρία αλλά και την παγκόσμια απειλή που παρουσιάζεται ταυτόχρονα μπροστά μας. Κανένας ηγέτης, καμία εταιρεία και κανένα έθνος δεν μπορεί να το διαχειριστεί μόνο του».

Ο Άλτμαν και ο Αμοντέι χρησιμοποίησαν τις ομιλίες τους στον ΟΗΕ για να ζητήσουν τη δημιουργία ενός παγκόσμιου οργανισμού που θα καθορίζει πρότυπα για την τεχνητή νοημοσύνη — κάτι που και οι δύο εταιρείες έχουν υποστηρίξει τους τελευταίους μήνες.

Οι δηλώσεις αυτές απηχούν μια πρόταση του Ιουλίου από τον Ντέμις Χασάμπις, πρόεδρο της Google DeepMind και πρώην CEO της, σύμφωνα με την οποία η αμερικανική κυβέρνηση και η τεχνολογική βιομηχανία θα πρέπει να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός οργανισμού προτύπων για την AI, στα πρότυπα της Financial Industry Regulatory Authority (Finra).

Ο Χασάμπις δήλωσε ότι οι εταιρείες ανάπτυξης AI θα μπορούσαν να υποβάλλουν οικειοθελώς τα μοντέλα τους για αξιολόγηση έως και 30 ημέρες πριν από την κυκλοφορία τους και ότι η πρωτοβουλία, με αφετηρία τις ΗΠΑ, θα αποτελούσε «ένα ισχυρό σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία κοινών διεθνών προτύπων για την πρωτοποριακή τεχνητή νοημοσύνη».

Η ιδέα κέρδισε έδαφος σε ορισμένες εταιρείες και μεταξύ ορισμένων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά τελικά σταμάτησε, αφού ο CEO της Meta Platforms Mark Zuckerberg, ο Jensen Huang της Nvidia και ο Elon Musk της SpaceX είπαν στον πρόεδρο ότι αντιτίθενται στην ιδέα.

Ο CEO της Hugging Face, Clément Delangue, μίλησε επίσης στον ΟΗΕ την Τετάρτη και ζήτησε μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις ιδιωτικές εταιρείες που αναπτύσσουν προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Υποστήριξε την ευρεία διάδοση μοντέλων AI ανοιχτού κώδικα, τα οποία μπορούν να κατεβαίνουν δωρεάν και να χρησιμοποιούνται με χαμηλό κόστος.

Παρότι η Hugging Face υπήρξε θύμα μιας ευρέως δημοσιοποιημένης κυβερνοεπίθεσης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω μοντέλων που η OpenAI δοκίμαζε εσωτερικά, ο Delangue δήλωσε ότι ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα πρέπει να καλλιεργεί φόβο στο κοινό.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι αφηγήσεις που βασίζονται στον φόβο δεν είναι ο σωστός τρόπος για να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον μιας τόσο θεμελιώδους και ενδυναμωτικής τεχνολογίας ούτε για να πείσουμε το κοινό να προχωρήσει μαζί μας», δήλωσε ο Delangue.