Πτώση στις ασιατικές αγορές με φόντο το παγκόσμιο selloff στα ομόλογα

Οι ασιατικές μετοχές κινήθηκαν πτωτικά την Παρασκευή (25/9), καθώς το αδιάκοπο selloff στην αγορά ομολόγων ώθησε τις αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας σε υψηλά δύο δεκαετιών, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού παγκοσμίως και απειλώντας τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών.

Την ίδια ώρα, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ. Παρά την επισημότητα της επίσκεψης, υπάρχουν μέχρι στιγμής ελάχιστες ενδείξεις για σημαντικές εξελίξεις στα δύσκολα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης, του εμπορίου, της Ταϊβάν ή του πολέμου με το Ιράν.

Στη σκιά των παραπάνω εξελίξεων, ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε 0,1%, καθώς οι περισσότερες αγορές, μεταξύ άλλων της ηπειρωτικής Κίνας, της Ταϊβάν και της Νότιας Κορέας, παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Ειδικότερα λοιπόν, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε 1,45% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 66,466.00 μονάδες.

Στον αντίποδα, στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 -οι μετοχές του οποίου έχουν υψηλή έκθεση στις εταιρείες πρώτων υλών-, υποχώρησε 0,43% στις 8,665.00 μονάδες.

Σε αρνητικό έδαφος, έκλεισε στο Χονγκ Κονγκ και ο δείκτης Hang Seng καταγράφοντας πτώση 1,38% στις 24,465.00 μονάδες.

Αντίθετα, στην Ινδία ο Nifty έκλεισε σε θετικό έδαφος τη συνεδρίαση ενισχυμένος ελαφρώς κατά 0,05% στις 24,072.55 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου δέχονται πιέσεις από ένα δραματικό selloff στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και οι δημοσιονομικές πιέσεις ωθούν τους επενδυτές να απαιτούν ολοένα υψηλότερες αποδόσεις, ιδιαίτερα από τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας.

«Οι αγορές ομολόγων παγκοσμίως εκπέμπουν ένα ηχηρό σήμα κινδύνου και η αγνόησή του θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή», δήλωσε ο Νάιτζελ Γκριν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβούλων deVere Group.

«Όταν τα επιτόκια χωρίς κίνδυνο ξεπερνούν το 5% στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, κάθε περιουσιακό στοιχείο στον πλανήτη πρέπει να δικαιολογήσει την τιμή του σε σύγκριση με αυτό το επίπεδο. Μετοχές, ακίνητα, ιδιωτική πίστη, χρέος αναδυόμενων αγορών – τίποτα δεν είναι προστατευμένο».

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα ασιατικά ομόλογα συνέχισαν το παγκόσμιο selloff, με τις αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας να αγγίζουν το 3,115%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1996, ενώ οι αποδόσεις των 5ετών τίτλων αυξήθηκαν σε ιστορικό υψηλό 2,41%.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων της Αυστραλίας αυξήθηκαν κατά 2 μονάδες βάσης, στο 5,394%.