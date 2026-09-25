Jumbo: Νέο format με μικρότερα καταστήματα από το 2027-2028 – Το σχέδιο για Καναδά και Ρουμανία

Η ανάπτυξη ενός νέου, μικρότερου format καταστημάτων από το 2027-2028 βρίσκεται στα σχέδια της Jumbo, με στόχο να διευρύνει την παρουσία της σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, εμπορικά κέντρα και σημεία όπου η ανάπτυξη μεγάλων hyperstores δεν είναι εύκολη. Παράλληλα, ο όμιλος προετοιμάζει την είσοδό του στη Βόρεια Αμερική μέσω franchise, ενώ συνεχίζει να επενδύει στη Ρουμανία, παρά τις πιέσεις που εξακολουθεί να δέχεται η αγορά.

Με βάση όσα ανέφερε ο επικεφαλής της αλυσίδας, Απόστολος Βακάκης, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, η νέα δομή καταστήματος - format - που η διοίκηση περιγράφει ως «pop-up», θα λειτουργεί σε ετήσια βάση και θα έχει μικρότερη επιφάνεια από τα υφιστάμενα καταστήματα της Jumbo. Ο σχεδιασμός βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, με την εταιρεία να εξετάζει την εφαρμογή του concept σε περιοχές όπου υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Σε πρώτη φάση, στόχος είναι να λειτουργήσουν έως τέσσερα τέτοια καταστήματα, ώστε να αξιολογηθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα του μοντέλου και στη συνέχεια, εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, να ακολουθήσει σταδιακή επέκταση. Πρόκειται για ένα συμπληρωματικό μοντέλο ανάπτυξης και όχι για αλλαγή στρατηγικής σε βάρος των μεγάλων καταστημάτων.

Από 2.000-3.000 τ.μ. οι μικρότερες μονάδες

Τα νέα καταστήματα, όπως ανναφέρθηκε, δεν θα έχουν τη μορφή boutique. Η Jumbo εξετάζει επιφάνειες από περίπου 2.000-3.000 τ.μ. και πάνω, με το τελικό μέγεθος να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς, όπως η δημογραφική βάση, η εμπορικότητα της περιοχής και το λειτουργικό κόστος.

Η γκάμα θα είναι μικρότερη και περισσότερο στοχευμένη σε σχέση με εκείνη των μεγάλων καταστημάτων, με βασικό στόχο να διατηρηθούν πωλήσεις ανά τετραγωνικό μέτρο σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά των hyperstores. Παράλληλα, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα των συγκεκριμένων σημείων.

Το μικρότερο format διευρύνει και το πεδίο αναζήτησης ακινήτων για τη Jumbo. Το μεγάλο μέγεθος των υφιστάμενων καταστημάτων περιόριζε μέχρι σήμερα την ανάπτυξη σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν διαθέσιμα ακίνητα κατάλληλα για hyperstore. Με μικρότερες επιφάνειες, η εταιρεία μπορεί να εξετάσει κεντρικότερα σημεία, εμπορικά κέντρα, πυκνοκατοικημένες περιοχές, αλλά και προορισμούς με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Η νέα κατεύθυνση δεν αλλάζει, πάντως, τον ρόλο των μεγάλων καταστημάτων στο δίκτυο. Η Jumbo συνεχίζει να σχεδιάζει την ανάπτυξη νέων hyperstores στις βασικές αγορές της, έχοντας περιλάβει στο προηγούμενο επενδυτικό της πλάνο τουλάχιστον τέσσερα νέα σημεία στην Ελλάδα σε ορίζοντα τριετίας.

Με franchise η είσοδος στον Καναδά

Την ίδια στιγμή, προχωρά ο σχεδιασμός για την είσοδο της Jumbo στη Βόρεια Αμερική μέσω franchise. Το πρώτο κατάστημα στο Οντάριο του Καναδά αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του έως το τέλος του 2026, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ισραηλινή Fox Group.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τρία σημεία, ωστόσο η ανάπτυξη θα γίνει τελικά πιο σταδιακά. Το πρώτο κατάστημα παραμένει προγραμματισμένο για φέτος, ενώ η δημιουργία των δύο επόμενων μετατίθεται για το 2027.

Η παρουσία μέσω franchise αποτελεί συμπληρωματικό άξονα της διεθνούς ανάπτυξης της Jumbo. Η διοίκηση εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στις αγορές όπου ο όμιλος έχει άμεση παρουσία και στην οργανική ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου.

Ρουμανία: Οι μεγαλύτερες πιέσεις, αλλά και επενδυτικές ευκαιρίες

Περισσότερες προκλήσεις αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η αγορά της Ρουμανίας, την οποία η διοίκηση χαρακτηρίζει ως την πιο δύσκολη από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Η κατανάλωση έχει επηρεαστεί από τον υψηλό πληθωρισμό, τις διακυμάνσεις του ρουμανικού νομίσματος, τη δημοσιονομική προσαρμογή και την αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21%. Οι εξελίξεις αυτές έχουν περιορίσει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, ενώ ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος.

Από τον Αύγουστο, πάντως, η σύγκριση των πωλήσεων γίνεται σε πιο ομοιογενή βάση, καθώς η τρέχουσα περίοδος συγκρίνεται πλέον με αντίστοιχους μήνες κατά τους οποίους ίσχυε ήδη ο αυξημένος ΦΠΑ. Η εξέλιξη αυτή βελτιώνει τη βάση σύγκρισης, χωρίς από μόνη της να αποτελεί ένδειξη ουσιαστικής ανάκαμψης της κατανάλωσης.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, η Jumbo δεν αλλάζει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της για τη Ρουμανία. Αντιθέτως, εκτιμά ότι η περίοδος αναταράξεων μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για την απόκτηση assets σε ελκυστικότερα επίπεδα, με προοπτική μεγαλύτερης αξίας σε βάθος χρόνου.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρά και η απόκτηση σύγχρονου κέντρου διανομής περίπου 60.000 τ.μ., το οποίο ανήκε στη Haier. Η Jumbo έχει ήδη καταβάλει προκαταβολή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία due diligence. Η επένδυση εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για σημαντική ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στη ρουμανική αγορά.

Καλύτερη του αναμενομένου η πορεία στην Ελλάδα

Σε διαφορετική τροχιά κινείται η Ελλάδα, όπου η πορεία των πωλήσεων εξελίσσεται καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης. Η χώρα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά του ομίλου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60% της δραστηριότητάς του.

Θετική είναι και η εικόνα στη Βουλγαρία, όπου η κατανάλωση ενισχύεται, μεταξύ άλλων, από την αύξηση των μισθών και τη μετάβαση στο ευρώ. Στην Κύπρο, οι πιέσεις που είχαν εμφανιστεί λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή υποχώρησαν σταδιακά, με την αγορά να παρουσιάζει πιο ομαλή εικόνα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σε επίπεδο επενδύσεων, η Jumbo σχεδιάζει να συνεχίσει την ανάπτυξή της σε Ρουμανία και Κύπρο, ενώ στη Βουλγαρία προβλέπεται η προσθήκη ενός ακόμη καταστήματος τα επόμενα χρόνια.

Αμετάβλητο το guidance για το 2026

Παρά τις διαφορετικές επιδόσεις των επιμέρους αγορών, η διοίκηση διατηρεί αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του 2026. Προβλέπει αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 5% και καθαρά κέρδη μεταξύ 310 και 320 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, δεν αναμένει ουσιαστική μεταβολή στο μικτό περιθώριο κέρδους κατά το υπόλοιπο της χρήσης.