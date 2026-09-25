ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Jumbo: Νέο format με μικρότερα καταστήματα από το 2027-2028 – Το σχέδιο για Καναδά και Ρουμανία
ΕΜΠΟΡΙΟ
08:48 - 25 Σεπ 2026

Jumbo: Νέο format με μικρότερα καταστήματα από το 2027-2028 – Το σχέδιο για Καναδά και Ρουμανία

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανάπτυξη ενός νέου, μικρότερου format καταστημάτων από το 2027-2028 βρίσκεται στα σχέδια της Jumbo, με στόχο να διευρύνει την παρουσία της σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, εμπορικά κέντρα και σημεία όπου η ανάπτυξη μεγάλων hyperstores δεν είναι εύκολη. Παράλληλα, ο όμιλος προετοιμάζει την είσοδό του στη Βόρεια Αμερική μέσω franchise, ενώ συνεχίζει να επενδύει στη Ρουμανία, παρά τις πιέσεις που εξακολουθεί να δέχεται η αγορά.

Με βάση όσα ανέφερε ο επικεφαλής της αλυσίδας, Απόστολος Βακάκης, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, η νέα δομή καταστήματος - format - που η διοίκηση περιγράφει ως «pop-up», θα λειτουργεί σε ετήσια βάση και θα έχει μικρότερη επιφάνεια από τα υφιστάμενα καταστήματα της Jumbo. Ο σχεδιασμός βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, με την εταιρεία να εξετάζει την εφαρμογή του concept σε περιοχές όπου υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Σε πρώτη φάση, στόχος είναι να λειτουργήσουν έως τέσσερα τέτοια καταστήματα, ώστε να αξιολογηθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα του μοντέλου και στη συνέχεια, εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, να ακολουθήσει σταδιακή επέκταση. Πρόκειται για ένα συμπληρωματικό μοντέλο ανάπτυξης και όχι για αλλαγή στρατηγικής σε βάρος των μεγάλων καταστημάτων.

Από 2.000-3.000 τ.μ. οι μικρότερες μονάδες

Τα νέα καταστήματα, όπως ανναφέρθηκε, δεν θα έχουν τη μορφή boutique. Η Jumbo εξετάζει επιφάνειες από περίπου 2.000-3.000 τ.μ. και πάνω, με το τελικό μέγεθος να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς, όπως η δημογραφική βάση, η εμπορικότητα της περιοχής και το λειτουργικό κόστος.

Η γκάμα θα είναι μικρότερη και περισσότερο στοχευμένη σε σχέση με εκείνη των μεγάλων καταστημάτων, με βασικό στόχο να διατηρηθούν πωλήσεις ανά τετραγωνικό μέτρο σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά των hyperstores. Παράλληλα, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα των συγκεκριμένων σημείων.

Το μικρότερο format διευρύνει και το πεδίο αναζήτησης ακινήτων για τη Jumbo. Το μεγάλο μέγεθος των υφιστάμενων καταστημάτων περιόριζε μέχρι σήμερα την ανάπτυξη σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν διαθέσιμα ακίνητα κατάλληλα για hyperstore. Με μικρότερες επιφάνειες, η εταιρεία μπορεί να εξετάσει κεντρικότερα σημεία, εμπορικά κέντρα, πυκνοκατοικημένες περιοχές, αλλά και προορισμούς με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Η νέα κατεύθυνση δεν αλλάζει, πάντως, τον ρόλο των μεγάλων καταστημάτων στο δίκτυο. Η Jumbo συνεχίζει να σχεδιάζει την ανάπτυξη νέων hyperstores στις βασικές αγορές της, έχοντας περιλάβει στο προηγούμενο επενδυτικό της πλάνο τουλάχιστον τέσσερα νέα σημεία στην Ελλάδα σε ορίζοντα τριετίας.

Με franchise η είσοδος στον Καναδά

Την ίδια στιγμή, προχωρά ο σχεδιασμός για την είσοδο της Jumbo στη Βόρεια Αμερική μέσω franchise. Το πρώτο κατάστημα στο Οντάριο του Καναδά αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του έως το τέλος του 2026, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ισραηλινή Fox Group.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τρία σημεία, ωστόσο η ανάπτυξη θα γίνει τελικά πιο σταδιακά. Το πρώτο κατάστημα παραμένει προγραμματισμένο για φέτος, ενώ η δημιουργία των δύο επόμενων μετατίθεται για το 2027.

Η παρουσία μέσω franchise αποτελεί συμπληρωματικό άξονα της διεθνούς ανάπτυξης της Jumbo. Η διοίκηση εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στις αγορές όπου ο όμιλος έχει άμεση παρουσία και στην οργανική ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου.

Ρουμανία: Οι μεγαλύτερες πιέσεις, αλλά και επενδυτικές ευκαιρίες

Περισσότερες προκλήσεις αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η αγορά της Ρουμανίας, την οποία η διοίκηση χαρακτηρίζει ως την πιο δύσκολη από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Η κατανάλωση έχει επηρεαστεί από τον υψηλό πληθωρισμό, τις διακυμάνσεις του ρουμανικού νομίσματος, τη δημοσιονομική προσαρμογή και την αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21%. Οι εξελίξεις αυτές έχουν περιορίσει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, ενώ ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος.

Από τον Αύγουστο, πάντως, η σύγκριση των πωλήσεων γίνεται σε πιο ομοιογενή βάση, καθώς η τρέχουσα περίοδος συγκρίνεται πλέον με αντίστοιχους μήνες κατά τους οποίους ίσχυε ήδη ο αυξημένος ΦΠΑ. Η εξέλιξη αυτή βελτιώνει τη βάση σύγκρισης, χωρίς από μόνη της να αποτελεί ένδειξη ουσιαστικής ανάκαμψης της κατανάλωσης.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, η Jumbo δεν αλλάζει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της για τη Ρουμανία. Αντιθέτως, εκτιμά ότι η περίοδος αναταράξεων μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για την απόκτηση assets σε ελκυστικότερα επίπεδα, με προοπτική μεγαλύτερης αξίας σε βάθος χρόνου.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρά και η απόκτηση σύγχρονου κέντρου διανομής περίπου 60.000 τ.μ., το οποίο ανήκε στη Haier. Η Jumbo έχει ήδη καταβάλει προκαταβολή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία due diligence. Η επένδυση εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για σημαντική ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στη ρουμανική αγορά.

Καλύτερη του αναμενομένου η πορεία στην Ελλάδα

Σε διαφορετική τροχιά κινείται η Ελλάδα, όπου η πορεία των πωλήσεων εξελίσσεται καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης. Η χώρα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά του ομίλου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60% της δραστηριότητάς του.

Θετική είναι και η εικόνα στη Βουλγαρία, όπου η κατανάλωση ενισχύεται, μεταξύ άλλων, από την αύξηση των μισθών και τη μετάβαση στο ευρώ. Στην Κύπρο, οι πιέσεις που είχαν εμφανιστεί λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή υποχώρησαν σταδιακά, με την αγορά να παρουσιάζει πιο ομαλή εικόνα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σε επίπεδο επενδύσεων, η Jumbo σχεδιάζει να συνεχίσει την ανάπτυξή της σε Ρουμανία και Κύπρο, ενώ στη Βουλγαρία προβλέπεται η προσθήκη ενός ακόμη καταστήματος τα επόμενα χρόνια.

Αμετάβλητο το guidance για το 2026

Παρά τις διαφορετικές επιδόσεις των επιμέρους αγορών, η διοίκηση διατηρεί αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του 2026. Προβλέπει αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 5% και καθαρά κέρδη μεταξύ 310 και 320 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, δεν αναμένει ουσιαστική μεταβολή στο μικτό περιθώριο κέρδους κατά το υπόλοιπο της χρήσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Jumbo: Καθαρά κέρδη €120,6 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο 2026
Επιχειρήσεις

Jumbo: Καθαρά κέρδη €120,6 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο 2026

Jumbo: Προτείνει έκτακτο μέρισμα €1 ανά μετοχή
Επιχειρήσεις

Jumbo: Προτείνει έκτακτο μέρισμα €1 ανά μετοχή

Τιμή-στόχος €35,50 στη μετοχή της Jumbo από την Pantelakis
Αναλύσεις

Τιμή-στόχος €35,50 στη μετοχή της Jumbo από την Pantelakis

Θερινές εκπτώσεις: Αυλαία με χαμηλότερο τζίρο – €400 εκατ. κάτω από τον αρχικό στόχο
ΕΜΠΟΡΙΟ

Θερινές εκπτώσεις: Αυλαία με χαμηλότερο τζίρο – €400 εκατ. κάτω από τον αρχικό στόχο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/09/2026 - 08:58

H διπλωματία των πάντα: Ο Σι Τζινπίνγκ έκανε δώρο δύο γιγάντια πάντα στον ζωολογικό κήπο της Ατλάντα

Αυτοδιοίκηση
25/09/2026 - 08:57

Δημοτικά Συμβούλια Νέων: Η δημοκρατία ξεκινά από τη γειτονιά, την πόλη, το χωριό

Ειδήσεις
25/09/2026 - 08:51

Το «Group Chat» των ισχυρών του κόσμου για να μπουν κανόνες στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΕΜΠΟΡΙΟ
25/09/2026 - 08:48

Jumbo: Νέο format με μικρότερα καταστήματα από το 2027-2028 – Το σχέδιο για Καναδά και Ρουμανία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 08:35

Πέντε βασικά συμπεράσματα από τη σύνοδο Τραμπ–Σι στην Ουάσιγκτον

Ειδήσεις
25/09/2026 - 08:26

Κατέρρευσε παλιό κτίριο μετά από έκρηξη στην Πλάκα

Φορολογία
25/09/2026 - 08:23

Η ΑΑΔΕ βάζει «ραντάρ» στον αέρα για στοχευμένους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους

Πολιτική
25/09/2026 - 08:12

Η ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: Τα μηνύματα για ελληνοτουρκικά και Κυπριακό (video)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/09/2026 - 07:31

Νέο JAECOO 5: Το νέο SUV της JAECOO σε πλήρως υβριδική (SHS-H) και αμιγώς ηλεκτρική (EV) έκδοση

Χρηματιστήρια
24/09/2026 - 23:38

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα σε ομόλογα, Μέση Ανατολή και επιτόκια

Εμπορεύματα
24/09/2026 - 23:24

Πετρέλαιο: «Άλμα» 3,4% μετά τις νέες επιθέσεις των Χούθι – Ανησυχία για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
24/09/2026 - 23:10

Ιονία Οδός: Συναγερμός για φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο

Ειδήσεις
24/09/2026 - 22:55

Νετανιάχου: «Πυρά» κατά πάντων από το βήμα του ΟΗΕ εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων

Ειδήσεις
24/09/2026 - 22:40

Χούθι: Ισχυρισμοί για πυραυλικές επιθέσεις σε Ριάντ και εγκαταστάσεις της Aramco

Πολιτική
24/09/2026 - 22:15

Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ, μικραίνει η «ψαλίδα» ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
24/09/2026 - 21:59

ΗΠΑ – Ιράν: Στο «τραπέζι» συμφωνία σταδιακής αποκλιμάκωσης με επίκεντρο το Ορμούζ

Πολιτική
24/09/2026 - 21:41

Μητσοτάκης–Νετανιάχου: Άμυνα, ενέργεια και τριμερής με Κύπρο στο επίκεντρο

Magazino
24/09/2026 - 21:32

Πέντε φράσεις που πρέπει να λέμε στα παιδιά μας (βίντεο)

Ειδήσεις
24/09/2026 - 21:15

Νέα αρχή για τις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας: Η σύμπραξη του υπουργείου κοινωνικής συνοχής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων

Ειδήσεις
24/09/2026 - 20:55

Λευκός Οίκος: Αποκαταστάθηκε η πρόσβαση των δημοσιογράφων του MS NOW, του CNN και του Politico

Χρηματιστήρια
24/09/2026 - 20:36

Ευρωαγορές: Νέες πιέσεις από πετρέλαιο, ομόλογα και γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ειδήσεις
24/09/2026 - 20:22

Βρετανία: Εγκρίθηκε πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας 88 εκατ. λιρών στη Γάζα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
24/09/2026 - 20:14

Επένδυση €36 εκατ. στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας - Τα 5 έργα της... μεταμόρφωσης

Ομόλογα
24/09/2026 - 20:04

Συνεχίζεται το sell-off στα ομόλογα – Στο 4,41% το ελληνικό 10ετές

Ειδήσεις
24/09/2026 - 19:55

ΗΣΑΠ: Παράταση ωραρίου το Σάββατο (26/9) για τη συναυλία της Άννας Βίσση

Πολιτική
24/09/2026 - 19:43

Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με πάνω από 30 θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Πολιτική
24/09/2026 - 19:27

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο της αποψινής ομιλίας του

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 19:16

Αθήνα, Φλωρεντία και Στοκχόλμη αυξάνουν το δίκτυο της Condor το επόμενο καλοκαίρι

Ειδήσεις
24/09/2026 - 19:01

Ερντογάν: Η Τουρκία και η Ελλάδα δεν είναι εχθροί – Ζητούμενο η ειρήνη στο Αιγαίο

ΥΔΡΕΥΣΗ
24/09/2026 - 18:53

ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις €2,8 δισ. και νέα αναπτυξιακή δυναμική με ορίζοντα δεκαετίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ