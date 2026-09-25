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ifo: Υποχώρηση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές - Σημαντικό πλήγμα για την αυτοκινητοβιομηχανία
Ειδήσεις
09:57 - 25 Σεπ 2026

ifo: Υποχώρηση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές - Σημαντικό πλήγμα για την αυτοκινητοβιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα στον κλάδο των γερμανικών εξαγωγών επιδεινώθηκε ελαφρώς το Σεπτέμβριο. Οι προσδοκίες για τις εξαγωγές, σύμφωνα με το ifo, υποχώρησαν στις 8,0 μονάδες, από 9,8 μονάδες τον Αύγουστο.

Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνεται η πλειονότητα των επιχειρήσεων παραμένει αισιόδοξη. «Η υποχώρηση οφείλεται κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε ο Κλάους Βόλραμπε. «Σε πολλούς άλλους βιομηχανικούς κλάδους, οι ενδείξεις εξακολουθούν να παραπέμπουν σε αύξηση των εξαγωγών».

Σημειώνεται ότι η αυτοκινητοβιομηχανία δέχθηκε σημαντικό πλήγμα. Μετά τις αισιόδοξες προσδοκίες του Αυγούστου, οι κατασκευαστές αναμένουν πλέον εκ νέου μείωση των εξαγωγών.

Αντίθετα, οι προοπτικές για τον κλάδο της μηχανολογίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Οι κατασκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, αναμένουν επίσης αύξηση των εξαγωγών. Ιδιαίτερα θετικές είναι οι προσδοκίες για τις εξαγωγές στον κλάδο των ποτών. Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις στους κλάδους παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων, καθώς και στη βιομηχανία χαρτιού, εξακολουθούν να αναμένουν μείωση των εξαγωγών.

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