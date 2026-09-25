AKTOR: Το νέο στοίχημα των €3 δισ. – Από τις κατασκευές σε ενέργεια, παραχωρήσεις και κυκλική οικονομία

Το νέο επενδυτικό και επιχειρηματικό προφίλ της AKTOR αρχίζει να αποτυπώνεται στα οικονομικά μεγέθη, με τη διοίκηση να χαρακτηρίζει «ιστορικές» τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου και να θέτει πλέον στο επίκεντρο την πλήρη ανάπτυξη του επενδυτικού προγράμματος, ύψους €3 δισ. έως το 2031.

Κατά την ενημέρωση των αναλυτών και ΜΜΕ, την Πέμπτη 24/9 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, έκανε λόγο για τις ισχυρότερες επιδόσεις που έχει καταγράψει μέχρι σήμερα η AKTOR, υπογραμμίζοντας ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν πλέον τις κινήσεις αναδιάρθρωσης, τις εξαγορές και την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου.

Η διοίκηση έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο EBITDA άνω των €600 εκατ., επιδιώκοντας παράλληλα τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από την παραδοσιακή κατασκευαστική δραστηριότητα και τη δημιουργία επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών από παραχωρήσεις, ενέργεια, ΑΠΕ, LNG, κυκλική οικονομία και διαχείριση υδάτων και αποβλήτων.

Η χρηματοδοτική βάση του σχεδίου ενισχύθηκε με την άντληση συνολικά €950 εκατ., μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου €650 εκατ. και έκδοσης ομολογιακού δανείου €300 εκατ.

Το 2026 δοκιμάζεται στην πράξη ο μετασχηματισμός

Για τη διοίκηση, το 2026 αποτελεί το έτος κατά το οποίο ο μετασχηματισμός της AKTOR περνά από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή. Οι εξαγορές και οι επενδύσεις της προηγούμενης περιόδου αρχίζουν να ενσωματώνονται στα αποτελέσματα, ενώ η νέα οργανωτική δομή του ομίλου, που παρουσιάστηκε πριν από έναν χρόνο, αποκτά πλέον πλήρη λειτουργική υπόσταση.

Η νέα AKTOR, έτσι,. όπως αναφέρθηκε, οργανώνεται γύρω από έξι θυγατρικές με διακριτά αντικείμενα και οικονομικούς στόχους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Εξάρχου, το 2025 ήταν η χρονιά κατά την οποία «χτίστηκε ο νέος AKTOR», ενώ το 2026 είναι η περίοδος κατά την οποία η νέα δομή αρχίζει να αποδίδει.

Κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής αποτελεί η χρηματοοικονομική πειθαρχία. Η ανάπτυξη, σύμφωνα με τη διοίκηση, δεν θα πρέπει να στηριχθεί σε υπέρμετρη αύξηση του δανεισμού, αλλά σε αυστηρό έλεγχο του κόστους, διατήρηση των περιθωρίων κερδοφορίας και ενίσχυση των ταμειακών ροών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η προσπάθεια αλλαγής της εικόνας του κατασκευαστικού κλάδου απέναντι στο τραπεζικό σύστημα. Ο κ. Εξάρχου έθεσε ως προσωπικό στόχο να αποδειχθεί ότι η κατασκευή μπορεί να λειτουργεί με ελεγχόμενο κόστος και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, χωρίς να αντιμετωπίζεται ως δραστηριότητα υψηλού ρίσκου.

Ρουμανία: Η βασική αγορά εκτός Ελλάδας

Η Ρουμανία παραμένει η βασική αγορά ανάπτυξης της AKTOR εκτός Ελλάδας. Η δραστηριότητα στη χώρα, όπως αναφέρθηκε, εξελίσσεται ικανοποιητικά, ωστόσο η διοίκηση θεωρεί ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις αρχές και την προώθηση των επόμενων έργων.

Παράλληλα, έως το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η οργανωτική αναδιάρθρωση της δραστηριότητας στη Ρουμανία, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό έργων και λειτουργιών.

Σε αυτή τη φάση δεν προκύπτει σχέδιο ευρύτερης γεωγραφικής επέκτασης στα Βαλκάνια. Η Ρουμανία παραμένει η αγορά αιχμής, ενώ πιθανές ευκαιρίες σε Βουλγαρία και Αλβανία θα εξετάζονται ευκαιριακά και συμπληρωματικά.

ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις: Το χαρτοφυλάκιο των επαναλαμβανόμενων εσόδων

Στο μεταξύ, οι ΣΔΙΤ και οι παραχωρήσεις αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου μοντέλου. Η AKTOR συμμετέχει σήμερα ως ανάδοχος ή μειοδότης σε 17 έργα και σε περισσότερους από 25 διαγωνισμούς.

Στο χαρτοφυλάκιο προστίθεται και η συμφωνία για την απόκτηση σημαντικής συμμετοχής στην παραχώρηση του ΒΟΑΚ, κίνηση που ενισχύει την έκθεση του ομίλου σε υποδομές με πολυετή διάρκεια και δυνατότητα παραγωγής επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών.

Η στροφή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συνολική στρατηγική, καθώς η διοίκηση επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο δραστηριοτήτων που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τον κύκλο των κατασκευαστικών έργων.

Ενέργεια: Στα 1,2 GW ο στόχος για ΑΠΕ και αποθήκευση

Ισχυρό αποτύπωμα στο επενδυτικό πρόγραμμα αποκτά ο ενεργειακός τομέας. Η AKTOR αναπτύσσει σήμερα χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ και αποθήκευσης συνολικής ισχύος 520 MW, εκ των οποίων 100 MW αφορούν συστήματα αποθήκευσης.

Με βάση τον σχεδιασμό, έως το τέλος του 2026 το χαρτοφυλάκιο αναμένεται να βρίσκεται είτε σε λειτουργία είτε σε διαδικασία διασύνδεσης, ενώ ο στόχος έως το 2031 ανεβαίνει στα 1,2 GW.

Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η AKTOR συμμετέχει με 51% σε έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης συνολικής ισχύος άνω των 470 MW.

Σημαντική επένδυση αποτελεί και το έργο αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία, προϋπολογισμού €1 δισ. και σχεδιαζόμενης ισχύος 1 GW.

Ο κ. Εξάρχου έθεσε, πάντως, και το ζήτημα των περικοπών παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική αξιολόγηση των νέων έργων ΑΠΕ πρέπει πλέον να λαμβάνει υπόψη περικοπές της τάξης του 20%. Η θέση της AKTOR είναι ότι ένα έργο παραμένει επενδυτικά ελκυστικό εφόσον, ακόμη και με αυτή την παραδοχή, εξασφαλίζει απόδοση κεφαλαίου 13%.

Κυκλική οικονομία: Νέος πυλώνας μετά τη συμφωνία με Motor Oil

Σημαντική θέση στο νέο μοντέλο καταλαμβάνουν η κυκλική οικονομία και η διαχείριση υδάτων και αποβλήτων.

Η συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των Ηλέκτωρ και Thalis δημιουργεί έναν νέο καθετοποιημένο πυλώνα, με δραστηριότητες που καλύπτουν την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση σχετικών υποδομών.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου δύο μήνες. Μετά το κλείσιμό της, το βάρος μεταφέρεται στην οργανική ανάπτυξη των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς η διοίκηση δεν εξετάζει στην παρούσα φάση νέες εξαγορές στον χώρο της κυκλικής οικονομίας.

Οι δύο εταιρείες αναμένεται να συνεισφέρουν EBITDA €41 εκατ. το 2026, ενώ διαθέτουν ανεκτέλεστο περίπου €1 δισ. με βάση τα στοιχεία του 2025 και λειτουργούν περισσότερες από δέκα εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.

Στον ίδιο άξονα κινείται και η συνεργασία με τη Suez International για τη διεκδίκηση έργων σε όλο το φάσμα της διαχείρισης νερού στην Ελλάδα.

Οι ανάγκες της αγοράς δημιουργούν σημαντικό πεδίο ανάπτυξης. Η διοίκηση επισημαίνει ότι το ποσοστό ανακύκλωσης στην Ελλάδα θα πρέπει να αυξηθεί από 17,4% σε 65% έως το 2035, ενώ οι απαιτούμενες επενδύσεις στη διαχείριση αποβλήτων εκτιμώνται σε περίπου €3 δισ.

LNG: Από το εμπόριο στην υποδομή

Το LNG αποτελεί ξεχωριστό πυλώνα της ενεργειακής στρατηγικής της AKTOR, με τον όμιλο να επιχειρεί να αποκτήσει παρουσία σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας.

Μέσω της Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία η AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες εισαγωγές αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, ενώ έχει συμφωνηθεί ο διπλασιασμός των συμβασιοποιημένων ποσοτήτων από τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, έχουν υπογραφεί μακροχρόνιες δεσμευτικές συμφωνίες πώλησης LNG σε Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, συνολικού όγκου 1,5 bcm ετησίως.

Το επόμενο βήμα είναι η απόκτηση του 50% της Dioriga Gas, θυγατρικής της Motor Oil, η οποία αναπτύσσει FSRU στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου στους Αγίους Θεοδώρους. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τυπικά έως το τέλος του έτους.

Με την επένδυση αυτή, η AKTOR διευρύνει την παρουσία της από την εμπορία LNG στις υποδομές εισαγωγής και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου.

Η αγορά φυσικού αερίου και το κόστος ενέργειας

Ο κ. Εξάρχου άσκησε παράλληλα κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται τις ενεργειακές προκλήσεις, υποστηρίζοντας την ανάγκη για μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας αμερικανικού φυσικού αερίου και επαρκή αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθήκες.

Για την περίοδο μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, υποστήριξε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να διατηρήσει ένα διαφοροποιημένο μείγμα προμηθειών, με συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ρωσίας και του Κατάρ.

Σε επίπεδο τιμών, εκτίμησε ότι το φυσικό αέριο στο TTF μπορεί να ξεπεράσει τα €85/MWh και προειδοποίησε για σημαντικές πιέσεις στις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού κατά τον φετινό χειμώνα.

Στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ο επικεφαλής της AKTOR αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η διεύρυνση των σταθερών τιμολογίων της ΔΕΗ στη δομή της αγοράς προμήθειας, εκτιμώντας ότι οι υπόλοιποι πάροχοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένες πιέσεις εάν το κόστος ηλεκτρισμού κινηθεί ανοδικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η AKTOR αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο εξαγοράς εταιρείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να έχει ληφθεί σχετική απόφαση.

Το στοίχημα της επόμενης πενταετίας

Το επενδυτικό σχέδιο της AKTOR, πάντως, σταδιακά, μετατοπίζει, όπως έχει αναφερθεί το τελευταίο διάστημα επανειλημμένα, το κέντρο βάρους του ομίλου από την καθαρή κατασκευή προς ένα διαφοροποιημένο μοντέλο, όπου οι παραχωρήσεις, η ενέργεια, οι ΑΠΕ, η αποθήκευση, το LNG και η κυκλική οικονομία καλούνται να αυξήσουν το μερίδιο των επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Με διαθέσιμη χρηματοδότηση €950 εκατ., επενδυτικό πλάνο €3 δισ. έως το 2031 και στόχο EBITDA άνω των €600 εκατ., το επόμενο στοίχημα για τη διοίκηση είναι πλέον η έγκαιρη υλοποίηση των επενδύσεων, κάτι που επισημάνθηκε εμφατικά, η ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων και, κυρίως, η μετατροπή της διευρυμένης παρουσίας του ομίλου σε σταθερές ταμειακές ροές και κερδοφορία.