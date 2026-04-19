Πυρκαγιά στη Μαλαισία: Έγιναν στάχτη 1.000 πλωτές κατοικίες – Χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν

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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (19/4) σε παραθαλάσσιο χωριό στο κρατίδιο Σαμπάχ της Μαλαισίας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας χιλιάδες κατοίκους άστεγους, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί θύματα, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικισμό χτισμένο πάνω σε πασσάλους στην περιοχή Σαντακάν, στο βορειοανατολικό Σαμπάχ, όπου τα ξύλινα σπίτια είναι πυκνοκατοικημένα και φιλοξενούν κυρίως ευάλωτα οικονομικά στρώματα του πληθυσμού.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ, περίπου 200 κατοικίες καταστράφηκαν, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να εκτοπιστούν και να χάσουν τα υπάρχοντά τους.

{https://x.com/WeatherMonitors/status/2045715352030724403}

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαντακάν, Τζορτζ Αμπντ Ρακμάν, δήλωσε στην εφημερίδα The Star ότι η «ιδιαίτερα εκτεταμένη και θλιβερή καταστροφή» επηρέασε συνολικά 9.007 κατοίκους.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σαμπάχ ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε για την πυρκαγιά στις 01:32 τοπική ώρα και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες για την κατάσβεση.

Όπως σημείωσε σε ανακοίνωσή της, «η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε περίπου 1000 πλωτές κατοικίες, καλύπτοντας συνολική έκταση 40 στρεμμάτων, οι οποίες καταστράφηκαν ολοσχερώς».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.