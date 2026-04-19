Φιντάν: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία – Αναγκαία η παράταση της εκεχειρίας  

Σε μία ακόμη προσπάθεια κατευνασμού της έντασης και επίλυσης της σύγκρουσης μέσω της διπλωματικής οδού, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έστειλε «σήμα» συγκρατημένης αισιοδοξίας για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, αλλά απαιτείται παράταση της εκεχειρίας για να γεφυρωθούν οι τελευταίες διαφορές.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ωστόσο παραμένουν «ορισμένα σημεία διαφωνίας» που δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.

Τόνισε, ακόμη, ότι για να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, κρίνεται απαραίτητη η επέκταση της ισχύουσας εκεχειρίας, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για περαιτέρω διαβουλεύσεις. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση πως και οι δύο πλευρές έχουν τη βούληση να συνεχίσουν τις συζητήσεις.

{https://x.com/AlArabiya_Eng/status/2045814612218532067}