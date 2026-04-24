ΗΠΑ: Κλιμακώνεται ο αποκλεισμός του Ιράν - Μήνυμα Χέγκσεθ στην Ευρώπη

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένες Πολιτείες, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα λιμάνια του Ιράν αποκτά ολοένα και πιο εκτεταμένο, σχεδόν παγκόσμιο χαρακτήρα, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον δεν βασίζεται στην Ευρώπη για τη διαχείριση της κρίσιμης θαλάσσιας οδού των Στενά του Ορμούζ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο, ο Χέγκσεθ τόνισε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει «ένα παράθυρο ευκαιρίας» ώστε να επιλέξει τη διπλωματική οδό. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ της και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα συνεχιστεί για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η σύγκρουση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως ευθύνη των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι η συμμαχία προϋποθέτει αμοιβαία συνεισφορά. «Η Ευρώπη και η Ασία έχουν επωφεληθεί για δεκαετίες από την αμερικανική προστασία. Αυτή η περίοδος έχει τελειώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι στρατηγικά σημαντικότερα για άλλες περιοχές του κόσμου απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ.

Σε αιχμηρό τόνο, πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο, αντί να περιορίζονται σε δηλώσεις και διεθνείς διασκέψεις, τονίζοντας πως η διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή αποτελεί σε μεγάλο βαθμό δική τους υπόθεση.

Ο Αμερικανός υπουργός έκανε επίσης λόγο για «σημαντικά στρατιωτικά αποτελέσματα» εις βάρος του Ιράν, αναφερόμενος στην επιχείρηση «Επική Οργή», την οποία χαρακτήρισε ως μια δύσκολη αλλά κρίσιμη αποστολή με παγκόσμια σημασία.

Όπως ανέφερε, ο ναυτικός αποκλεισμός ενισχύεται καθημερινά, με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να τον εφαρμόζει «χωρίς δισταγμό». Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο πρόκειται να ενταχθεί σύντομα στις επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάληψη δύο ιρανικών πλοίων στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, τα οποία είχαν αποπλεύσει πριν τεθεί σε ισχύ ο αποκλεισμός, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποδεικνύει την επέκταση των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. «Κανένα πλοίο δεν διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδεια του αμερικανικού ναυτικού», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «τίποτα δεν εισέρχεται και τίποτα δεν εξέρχεται» χωρίς έλεγχο.

Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή θέση των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Όπως είπε, η Τεχεράνη καλείται είτε να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα με επαληθεύσιμο τρόπο είτε να αντιμετωπίσει σοβαρές οικονομικές συνέπειες υπό την πίεση της αμερικανικής ισχύος.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, σημείωσε ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ είναι ήδη πιο περιορισμένη από το συνηθισμένο και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω τοποθέτηση ναρκών θα θεωρηθεί επικίνδυνη κλιμάκωση και παραβίαση της εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο στρατηγός Νταν Κέιν δήλωσε ότι το Ιράν έχει μέχρι στιγμής επιτεθεί σε πέντε εμπορικά πλοία στην περιοχή των Στενά του Ορμούζ, ενώ έχει κατασχέσει δύο από αυτά, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα ίδια τα ιρανικά όργανα είχαν επιτρέψει τη διέλευσή τους.

Ο ίδιος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι επιχειρεί συστηματικά να διευρύνει τη σύγκρουση, μέσω επιθετικών ενεργειών τόσο κατά γειτονικών χωρών όσο και στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αυτή οδό.