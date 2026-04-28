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Γκιλφόιλ από Τίρανα: Όταν συνεργάζονται ΗΠΑ, Αλβανία, Ελλάδα, η περιοχή είναι πιο ασφαλής
Ειδήσεις
15:40 - 28 Απρ 2026

Γκιλφόιλ από Τίρανα: Όταν συνεργάζονται ΗΠΑ, Αλβανία, Ελλάδα, η περιοχή είναι πιο ασφαλής

Reporter.gr Newsroom
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Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επισκέφθηκε τα Τίρανα, όπου είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, και παρευρέθηκε στην τελετή υπογραφής μιας σημαντικής συμφωνίας για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διάρκειας 20 ετών.

Σε ανάρτησή της στο «Χ», η ίδια ανέφερε ότι το ταξίδι της είχε στόχο την προώθηση της ενεργειακής στρατηγικής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας τη σημασία της συμφωνίας μεταξύ της Αλβανίας, της Venture Global και της Aktor LNG USA. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια «ιστορική» συνεργασία, συνολικού ύψους 6 δισ. δολαρίων, που ενισχύει την ενεργειακή αλλά και την ευρύτερη ασφάλεια της περιοχής.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμβολή αξιωματούχων όπως ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Υπεροχής. Κλείνοντας, σημείωσε ότι η συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Αλβανίας και Ελλάδας συμβάλλει καθοριστικά στη σταθερότητα, τη διασύνδεση και την ευημερία της περιοχής.

Πιο αναλυτικά στην ανάρτηση της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέφερε: «Είχα την τιμή να ταξιδέψω στα Τίρανα για να προωθήσω την ενεργειακή ατζέντα του Προέδρου των ΗΠΑ και να συναντήσω τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, προκειμένου να συμμετάσχω στην τελετή υπογραφής μιας ιστορικής συμφωνίας μεταξύ της Αλβανίας, της Venture Global και της Aktor LNG USA για μια 20ετή συμφωνία προμήθειας αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Αυτή η δέσμευση ύψους 6 δισ. δολαρίων ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια —και την εθνική ασφάλεια— σε ολόκληρη την περιοχή. Είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε το εξαιρετικό έργο του υπουργού Μπέργκαμ, του υπουργού Ράιτ και του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Υπεροχής. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αλβανία και η Ελλάδα συνεργάζονται, η περιοχή γίνεται πιο διασυνδεδεμένη, πιο ασφαλής και πιο ευημερούσα».

{https://x.com/USAmbassadorGR/status/2049075907214680469}

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