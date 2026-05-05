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ΗΠΑ: Διευρύνεται το εμπορικό έλλειμμα κατά 4,4% τον Μάρτιο
Ειδήσεις
16:43 - 05 Μάι 2026

ΗΠΑ: Διευρύνεται το εμπορικό έλλειμμα κατά 4,4% τον Μάρτιο

Reporter.gr Newsroom
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Το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνθηκε τον Μάρτιο, καθώς η αύξηση των εισαγωγών ξεπέρασε εκείνη των εξαγωγών, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση από καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών ενισχύθηκε κατά 4,4% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τα 60,3 δισ. δολάρια. Το μέγεθος αυτό διαμορφώθηκε ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν έλλειμμα 61 δισ. δολαρίων.

Η άνοδος των εισαγωγών κατά 2,3% αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση για οχήματα και καταναλωτικά αγαθά, αλλά και για κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, καθώς η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει τις ανάγκες για υπολογιστικά συστήματα. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές κατέγραψαν άνοδο 2%, με βασικό μοχλό τις αυξημένες αποστολές πετρελαίου και πετρελαιοειδών.

Τα στοιχεία του Μαρτίου ολοκληρώνουν ένα τρίμηνο κατά το οποίο οι καθαρές εξαγωγές επιβάρυναν σημαντικά το ΑΕΠ, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις –όπως η ένταση με το Ιράν και οι επιπτώσεις στα Στενά του Ορμούζ– προσθέτουν νέες προκλήσεις για το παγκόσμιο εμπόριο.

Παράλληλα, η αστάθεια στις εμπορικές ροές συνεχίζεται μετά από μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων, που επηρεάστηκαν και από τις μεταβαλλόμενες πολιτικές δασμών της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο ενεργειακός τομέας των ΗΠΑ εμφανίζεται ενισχυμένος, καθώς οι υψηλές διεθνείς τιμές πετρελαίου ευνοούν τις εξαγωγές. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με την τιμή του Brent να καταγράφει άνοδο άνω του 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο εμπορευμάτων διευρύνθηκε στα 90,8 δισ. δολάρια, ενώ οι ΗΠΑ κατέγραψαν παράλληλα το μεγαλύτερο πλεόνασμα πετρελαίου που έχει σημειωθεί ποτέ.

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