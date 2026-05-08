«Άνοιγμα» Πούτιν προς την Ευρώπη: Δηλώνει έτοιμος για συνομιλίες

Το Κρεμλίνο επανέλαβε την ετοιμότητα της Μόσχας για διαπραγματεύσεις με οποιονδήποτε συνομιλητή, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων ηγετών, στον απόηχο δημοσιεύματος των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο έναρξης συνομιλιών με τη Ρωσία.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές πως παραμένει ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις.

Όπως διευκρίνισε, η Ρωσία εμφανίζεται πρόθυμη να συμμετάσχει σε διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο ο ίδιος ο Πούτιν δεν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την εκκίνηση μιας τέτοιας διαδικασίας.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο διέψευσε δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, το οποίο ανέφερε ότι ανακλήθηκαν οι διαπιστεύσεις ξένων δημοσιογράφων ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Νίκης, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία.

Ο Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ακυρωθεί καμία διαπίστευση. Όπως εξήγησε, λόγω τροποποιήσεων στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, αποφασίστηκε να τεθεί περιορισμός στον αριθμό των ξένων δημοσιογράφων που θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν την παρέλαση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο άμεσων επαφών με τη Ρωσία και προσωπικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για το αβέβαιο μέλλον των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία αναφέρει το σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.