ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Άνοιγμα» Πούτιν προς την Ευρώπη: Δηλώνει έτοιμος για συνομιλίες
Ειδήσεις
16:24 - 08 Μάι 2026

«Άνοιγμα» Πούτιν προς την Ευρώπη: Δηλώνει έτοιμος για συνομιλίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Κρεμλίνο επανέλαβε την ετοιμότητα της Μόσχας για διαπραγματεύσεις με οποιονδήποτε συνομιλητή, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων ηγετών, στον απόηχο δημοσιεύματος των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο έναρξης συνομιλιών με τη Ρωσία.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές πως παραμένει ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις.

Όπως διευκρίνισε, η Ρωσία εμφανίζεται πρόθυμη να συμμετάσχει σε διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο ο ίδιος ο Πούτιν δεν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την εκκίνηση μιας τέτοιας διαδικασίας.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο διέψευσε δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, το οποίο ανέφερε ότι ανακλήθηκαν οι διαπιστεύσεις ξένων δημοσιογράφων ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Νίκης, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία.

Ο Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ακυρωθεί καμία διαπίστευση. Όπως εξήγησε, λόγω τροποποιήσεων στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, αποφασίστηκε να τεθεί περιορισμός στον αριθμό των ξένων δημοσιογράφων που θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν την παρέλαση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο άμεσων επαφών με τη Ρωσία και προσωπικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για το αβέβαιο μέλλον των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία αναφέρει το σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές
Ειδήσεις

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot
Ειδήσεις

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ
Ειδήσεις

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden
Επιχειρήσεις

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 17:39

Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους

Ναυτιλία
13/08/2026 - 17:26

Qualco: Στρατηγική συμφωνία με Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Olympic Marine για την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αυτόνομων σκαφών 

Ειδήσεις
13/08/2026 - 17:23

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 17:08

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: «Μπαράζ» 112 και απεγκλωβισμοί στη Σίβηρη - Καίγονται σπίτια (video)

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 16:50

Ανοδικά κινείται η Wall με ώθηση από το χαμηλότερο πληθωρισμό και την υποχώρηση του πετρελαίου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 16:30

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ

Εμπορεύματα
13/08/2026 - 16:15

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:55

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:30

Ένα cookie, πολλές πωλήσεις και αρκετές ερωτήσεις για την εφαρμογή της Φοίβης Γκέιτς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:10

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Οικονομία
13/08/2026 - 15:05

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 14:44

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

Πολιτική
13/08/2026 - 14:22

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου

Πολιτική
13/08/2026 - 13:56

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:47

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές

Περιβάλλον
13/08/2026 - 13:21

Η «κλιματική χρονομηχανή» του El Niño θα δώσει στη Γη μια πρόγευση του θερμού μέλλοντός της

Νομίσματα
13/08/2026 - 13:17

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:05

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023

Άλλοι Αρθρογράφοι
13/08/2026 - 12:52

Η στοχοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας και τα όρια των κυρώσεων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 12:51

Σημαντικό βήμα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά προάστια

Ανεμοδείκτης
13/08/2026 - 12:38

Γιατί κυνηγάμε τα φτηνά τουρκικά drone με τα ακριβά μας F-16 στο Αιγαίο;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/08/2026 - 12:36

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,9% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13/08/2026 - 12:25

Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 12:17

Αυξημένος κατά 6,4% ο τζίρος των επιχειρήσεων το β' τρίμηνο 2026

Ακίνητα
13/08/2026 - 12:03

Φοιτητική στέγη: «Πακέτο» άνω του €1 δισ. για εστίες και επιδόματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13/08/2026 - 11:51

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Αυτοδιοίκηση
13/08/2026 - 11:39

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard

Ειδήσεις
13/08/2026 - 11:12

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση μετά τον θάνατο του 17χρονου

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 10:44

Kospi: Από το sell-off σε νέο bull market – Πόσο θα κρατήσει το ράλι της Νότιας Κορέας;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ