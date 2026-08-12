ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση μισθών

Πολλές επιχειρήσεις στη Γερμανία εκτιμούν ότι οι μισθοί ενδέχεται να μειωθούν τα επόμενα πέντε χρόνια ως αποτέλεσμα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης (AI), σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου ifo.

Ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι με λιγότερα από πέντε χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με χαμηλότερους μισθούς, όπως εκτιμά περίπου το ήμισυ των επιχειρήσεων που ήδη χρησιμοποιούν AI. Μεταξύ των εργαζομένων με τουλάχιστον πέντε χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, περίπου το 40% αναμένει μειώσεις στις αποδοχές.

Ωστόσο, ανάλογα με τα προσόντα των εργαζομένων τους, από το ένα τρίτο έως το ήμισυ των επιχειρήσεων εκτιμούν ότι οι μισθοί θα παραμείνουν σταθεροί. «Από την οπτική γωνία πολλών επιχειρήσεων, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επηρεάσει τους μισθούς όλων των εργαζομένων με τον ίδιο τρόπο», δηλώνει η ερευνήτρια του ifo, Άννα Ρούφερτ. «Είναι πιθανότερο να αναμένουν μείωση των μισθών για τους εργαζομένους με λιγότερη εμπειρία».

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι εκείνες που αναμένουν συχνότερα μείωση των μισθών των εργαζομένων τους. Μεταξύ των εργαζομένων με μικρή επαγγελματική εμπειρία, το ποσοστό ανέρχεται σε 53,3%, ενώ μεταξύ εκείνων με περισσότερη επαγγελματική εμπειρία διαμορφώνεται στο 44,2%. Στο λιανικό εμπόριο, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 47,9% και 41,3%, αντίστοιχα, ενώ ακολουθεί η μεταποίηση με 46,5% και 38,9%. Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις είναι λιγότερο πιθανό να αναφέρουν ότι οι μισθοί μειώνονται εξαιτίας της AI: τα ποσοστά ανέρχονται σε 39% για τους εργαζομένους με λιγότερη επαγγελματική εμπειρία και σε 31,3% για εκείνους με περισσότερη. Τα στοιχεία αυτά αφορούν εργαζομένους χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο (τεχνικής ή άλλης κατεύθυνσης).

Για τους εργαζομένους με πανεπιστημιακό πτυχίο (τεχνικής ή άλλης κατεύθυνσης), οι προσδοκίες σχετικά με πιθανή μείωση των μισθών παρουσιάζουν ελάχιστη διαφοροποίηση. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας έχουν συχνότερα την πιθανότητα να δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται, ιδιαίτερα όταν διαθέτουν μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία. Για παράδειγμα, το 26% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι η χρήση της AI θα έχει θετική επίδραση στους μισθούς αυτής της ομάδας, ενώ ακόμη και μεταξύ των εργαζομένων με μικρή επαγγελματική εμπειρία, το 16,3% εξακολουθεί να προβλέπει αύξηση των μισθών. Συγκριτικά, μεταξύ των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης με μικρή επαγγελματική εμπειρία, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται μόλις σε 5,9%.

«Για τους εργαζομένους με τυπικά προσόντα – ιδιαίτερα όταν αυτά συνδυάζονται με εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία – οι επιχειρήσεις θεωρούν συχνότερα πιθανό η τεχνητή νοημοσύνη να έχει θετική επίδραση στους μισθούς», σημειώνει η Ρούφερτ.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο που χρησιμοποιούν AI αναμένουν αύξηση των μισθών για τους εργαζομένους υψηλότερης ειδίκευσης. Το ποσοστό ανέρχεται σε 24,0% για όσους διαθέτουν μικρή επαγγελματική εμπειρία και σε 29,8% για εκείνους με περισσότερα από πέντε χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 14,9% και 27,3%, στο εμπόριο σε 15,9% και 24,9%, ενώ στη μεταποίηση σε 15,6% και 24,2%.

Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία από την Έρευνα Επιχειρήσεων του ifo για τον Ιούνιο του 2026, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις στη Γερμανία που ήδη χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη.