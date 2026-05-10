Κανάριες Νήσοι: Ξεκίνησε επιχείρηση αποβίβασης από το πλοίο του χανταϊού - Ο επαναπατρισμός του Έλληνα επιβάτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται στις Κανάριες Νήσους η επιχείρηση αποβίβασης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων hantavirus κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, το πλοίο κατέπλευσε την Κυριακή στο λιμάνι Γκραναδίγια της Τενερίφης, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας και συνοδεία σκάφους της Πολιτοφυλακής.

Το κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης χανταϊού έφτασε στο ισπανικό νησί της Τενερίφης, όπου οι 147 επιβάτες του αναμένεται να αποβιβαστούν στο πλαίσιο μιας προσεκτικά οργανωμένης επιχείρησης επαναπατρισμού με τη συμμετοχή πολλών χωρών. Το MV Hondius θα αγκυροβολήσει στο λιμάνι Γκραναδίγια, στις Κανάριες Νήσους, και οι επιβάτες θα μεταφερθούν στις πατρίδες τους αφού υποβληθούν σε εξετάσεις που θα επιβεβαιώσουν ότι παραμένουν χωρίς συμπτώματα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

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Οι αρχές έχουν οργανώσει ειδικό σχέδιο σταδιακής απομάκρυνσης των περίπου 150 επιβαινόντων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ένας Έλληνας επιβάτης. Η αποβίβαση πραγματοποιείται με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ στόχος είναι να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με τον τοπικό πληθυσμό.

Ο επαναπατρισμός του μοναδικού Έλληνα επιβάτη

Ο Έλληνας επιβάτης προβλέπεται να επαναπατριστεί μέσω ειδικά οργανωμένης αεροπορικής επιχείρησης, υπό αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρχών, αρχικά θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν στην Ολλανδία και από εκεί θα επιβιβαστεί σε ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, θα παραληφθεί από εξειδικευμένο πλήρωμα του ΕΚΑΒ και θα διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν». Εκεί έχει προβλεφθεί η νοσηλεία του σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης, όπου θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα διάρκειας 45 ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και επιτήρησης που έχουν ενεργοποιηθεί από τις υγειονομικές αρχές.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι επιβατών, ενώ αρκετά ακόμη άτομα εμφάνισαν συμπτώματα της νόσου. Οι υγειονομικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν την παρουσία του ιού Andes, στελέχους του hantavirus που έχει καταγραφεί ότι μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων.

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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί στενά την υπόθεση, με στελέχη του να επισημαίνουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες θεωρούνται επαφές αυξημένου κινδύνου. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, επιχείρησε να καθησυχάσει τους κατοίκους της Τενερίφης, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση δεν συγκρίνεται με την πανδημία της Covid-19 και ότι οι ισπανικές αρχές διαθέτουν πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στην περιοχή του λιμανιού έχουν δημιουργηθεί προσωρινές εγκαταστάσεις ελέγχου και απομόνωσης, ενώ τμήματα της ζώνης ασφαλείας παραμένουν αποκλεισμένα από την αστυνομία. Το πλοίο δεν επιτράπηκε να προσεγγίσει απευθείας την αποβάθρα και παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού.

Η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά έως τη Δευτέρα, με τις μετακινήσεις να πραγματοποιούνται οργανωμένα και ανά εθνικότητα. Παράλληλα, συνεχίζεται η διεθνής ιχνηλάτηση επαφών, καθώς επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί νωρίτερα παρακολουθούνται ήδη από υγειονομικές αρχές σε διάφορες χώρες.

Το MV Hondius είχε αποπλεύσει από την Ουσουάια της Αργεντινής στις αρχές Απριλίου, πραγματοποιώντας υπερατλαντικό ταξίδι με τελικό προορισμό το Πράσινο Ακρωτήριο.