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Θετική έκβαση για τον Έλληνα ταξιδιώτη που είχε τεθεί σε καραντίνα λόγω έκθεσης στο χανταϊό
Υγεία
13:34 - 22 Ιουν 2026

Θετική έκβαση για τον Έλληνα ταξιδιώτη που είχε τεθεί σε καραντίνα λόγω έκθεσης στο χανταϊό

Reporter.gr Newsroom
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Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση του Έλληνα ταξιδιώτη που είχε τεθεί σε αυξημένη υγειονομική επιτήρηση μετά τη συμμετοχή του σε κρουαζιέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν εντοπιστεί κρούσματα του ιού των Άνδεων, ενός εξαιρετικά σπάνιου στελέχους του χανταϊού.

Ειδικότερα, έπειτα από έξι εβδομάδες εντατικής ιατρικής παρακολούθησης και εφαρμογής προληπτικών μέτρων απομόνωσης, ο άνδρας δεν παρουσίασε κανένα σύμπτωμα της νόσου, γεγονός που επέτρεψε στις υγειονομικές αρχές να αποκλείσουν οριστικά το ενδεχόμενο μόλυνσής του.

Σημειώνεται ότι ο ταξιδιώτης παρέμεινε για συνολικά 42 ημέρες σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», ακολουθώντας πιστά όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και πρόληψης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας και της παρακολούθησής του, βρισκόταν υπό συνεχή ιατρικό έλεγχο, με τους ειδικούς να αξιολογούν καθημερινά την κατάσταση της υγείας του, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα εκδηλώσει τη λοίμωξη.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου επιτήρησης και αφού οι θεράποντες ιατροί επιβεβαίωσαν ότι δεν είχε προσβληθεί από τον ιό, ο άνδρας έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στην κατοικία του, δίνοντας τέλος στην ανησυχία που είχε προκαλέσει η συγκεκριμένη περίπτωση τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Η θετική αυτή εξέλιξη σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών διαδικασιών, με τον ταξιδιώτη να επιστρέφει πλέον κανονικά στην καθημερινότητά του και κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα.

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