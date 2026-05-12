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ΗΠΑ: Έως και 1,2 τρισ. δολάρια το κόστος για τον «Χρυσό Θόλο» του Τραμπ
Ειδήσεις
22:35 - 12 Μάι 2026

ΗΠΑ: Έως και 1,2 τρισ. δολάρια το κόστος για τον «Χρυσό Θόλο» του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Το Γραφείο Προϋπολογισμού του αμερικανικού Κογκρέσου (CBO) εκτίμησε ότι το φιλόδοξο πρόγραμμα πυραυλικής άμυνας «Χρυσός Θόλος» που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να κοστίσει έως και 1,2 τρισ. δολάρια σε ορίζοντα 20ετίας, ποσό που αφορά την κατασκευή, ανάπτυξη και μακροχρόνια λειτουργία του συστήματος, σύμφωνα με το Reuters.

Η εκτίμηση του CBO απέχει σημαντικά από τον υπολογισμό του Πενταγώνου, το οποίο είχε ανεβάσει το συνολικό κόστος του προγράμματος στα 185 δισ. δολάρια, αναδεικνύοντας τη μεγάλη απόσταση στις προβλέψεις για ένα από τα πιο φιλόδοξα αμυντικά σχέδια των τελευταίων δεκαετιών.

Το σχέδιο «Χρυσός Θόλος» προβλέπει τη δημιουργία μιας πολυεπίπεδης αμυντικής ασπίδας, η οποία θα συνδυάζει επίγεια και διαστημικά συστήματα προστασίας έναντι πυραυλικών απειλών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η ενίσχυση των υφιστάμενων συστημάτων αναχαίτισης, αισθητήρων και κέντρων διοίκησης και ελέγχου, αλλά και η ανάπτυξη τεχνολογιών στο διάστημα για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και ενδεχομένως την εξουδετέρωση εισερχόμενων πυραύλων.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Γραφείου Προϋπολογισμού, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών θα προέλθει από τη διαστημική υποδομή του προγράμματος. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι μόνο το κόστος απόκτησης των απαιτούμενων συστημάτων θα ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια, με περίπου το 70% των συνολικών δαπανών να αφορά το δίκτυο διαστημικής αναχαίτισης.

Το συγκεκριμένο σκέλος περιλαμβάνει την ανάπτυξη περίπου 7.800 δορυφόρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο πλέγμα επιτήρησης και άμυνας σε τροχιά γύρω από τη Γη, παρέχοντας δυνατότητες έγκαιρου εντοπισμού και αντιμετώπισης πυραυλικών απειλών.

Η νέα εκτίμηση αναμένεται να πυροδοτήσει συζητήσεις στο αμερικανικό πολιτικό και αμυντικό σύστημα σχετικά με τη βιωσιμότητα, το στρατηγικό όφελος αλλά και το δημοσιονομικό βάρος του προγράμματος.

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