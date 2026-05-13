Λαβρόφ: Στην πραγματικότητα, τίποτα δε συμβαίνει στις σχέσεις Ρωσίας - ΗΠΑ
12:28 - 13 Μάι 2026

Λαβρόφ: Στην πραγματικότητα, τίποτα δε συμβαίνει στις σχέσεις Ρωσίας - ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τετάρτη (13/5) ότι λέγονται πολλά θετικά πράγματα γύρω από τις τεράστιες δυνατότητες των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, ωστόσο -σύμφωνα με τον ίδιο- στην πραγματικότητα «δεν συμβαίνει τίποτα».

Πιο αναλυτικά, αφού κέρδισε τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκατέστησε τον διάλογο των ΗΠΑ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει επανειλημμένα υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και μέχρι στιγμής η ειρήνη παραμένει ακόμη «άπιαστη».

Σύμφωνα με το Reuters, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι τα «καλά λόγια» σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς της τεχνολογίας, της ενέργειας και άλλων έργων δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει πουθενά, αλλά ότι η Μόσχα εκτιμά την πρωτοβουλία του Τραμπ να ξεκινήσει διάλογο με τη ρωσική πλευρά.

«Ωστόσο, στην πραγματική ζωή δεν συμβαίνει τίποτα», δήλωσε ο Λαβρόφ, ο οποίος υπηρετεί ως υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας από το 2004, στο RT India στα αγγλικά, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι ο διάλογος με τη Μόσχα που όντως πραγματοποιείται κινείται στην ίδια λογική με εκείνον επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

«Πέρα από αυτόν τον τακτικό διάλογο - που είναι φυσιολογικός στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και κρατών - όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν το μοτίβο που εγκαινίασε ο πρόεδρος Μπάιντεν», είπε ο Λαβρόφ.

«Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν επί των ημερών του παραμένουν σε ισχύ. Επιπλέον, η κυβέρνηση Τραμπ έχει υιοθετήσει δικές της πρωτοβουλίες με στόχο να τιμωρήσει τη ρωσική οικονομία», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/05/2026 - 12:46
