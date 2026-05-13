Χαμός στο Athens Street Food Festival: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κέρασε τους foodies του φεστιβάλ

Πώς θα σας φαινόταν αν πηγαίνατε στο Athens Street Food Festival και ό,τι τρώγατε ήταν κερασμένο;

Αυτό ακριβώς συνέβη το περασμένο Σάββατο στον κόσμο που επισκέφτηκε το δημοφιλές φεστιβάλ φαγητού. Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot εμφανίστηκε χαλαρός, με ανεβασμένη διάθεση και έτοιμος για food tour, τραβώντας από την πρώτη στιγμή όλα τα βλέμματα πάνω του.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο πρωταγωνιστής της δημοφιλούς τηλεοπτικής καμπάνιας του Eurojackpot όχι μόνο άρχισε να κερνά τον κόσμο που περίμενε υπομονετικά στις ουρές, αλλά μπήκε μάλιστα και πίσω από τους πάγκους, για να σερβίρει ο ίδιος φαγητό στους επισκέπτες του φεστιβάλ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε γύρω από τον Μάκη, και τον αποθέωσε ως τον πιο «γενναιόδωρο» τύπο του φεστιβάλ.

Φήμες λένε πως αυτή ήταν μόνο μία από τις πολλές εξόδους που ετοιμάζει ο Μάκης. Οπότε, αν δείτε ξαφνικά ουρά σε μαγαζί και τον Μάκη να βρίσκεται εκεί γύρω… ξέρετε τι θα συμβεί.

