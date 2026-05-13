Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ
12:26 - 13 Μάι 2026

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προειδοποιεί για ταχύτατη συρρίκνωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, την ώρα που η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές πιέσεις στην τροφοδοσία από τις χώρες του Κόλπου και να εντείνει την ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου μειώνονται με πρωτοφανείς ρυθμούς, καθώς οι αγορές προσπαθούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης μέσω άντλησης από τα ήδη διαθέσιμα στρατηγικά και εμπορικά αποθέματα.

Ο IEA επισημαίνει ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω κατά τους επόμενους μήνες, καθώς πλησιάζει η περίοδος αυξημένης θερινής ζήτησης, όταν η κατανάλωση καυσίμων κορυφώνεται διεθνώς λόγω των μετακινήσεων και της ενισχυμένης βιομηχανικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να δημιουργεί αβεβαιότητα γύρω από την ομαλή ροή πετρελαίου από μία από τις σημαντικότερες πετρελαιοπαραγωγές περιοχές του κόσμου, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέας αναταραχής στις τιμές της ενέργειας.

Ο Οργανισμός εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα περίοδος έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς η προσφορά παραμένει εύθραυστη και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

