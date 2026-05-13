Γερμανία: «Ψαλίδι» €3 δισ. σε επιδοτήσεις εξετάζει η κυβέρνηση Μερτς
Ειδήσεις
19:56 - 13 Μάι 2026

Γερμανία: «Ψαλίδι» €3 δισ. σε επιδοτήσεις εξετάζει η κυβέρνηση Μερτς

Reporter.gr Newsroom
Ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς συμφώνησε σε περικοπές επιδοτήσεων περίπου 3 δισ. ευρώ, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για φορολογικές ελαφρύνσεις προς νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Το Χριστιανοδημοκρατικό μπλοκ του καγκελαρίου και οι Σοσιαλδημοκράτες του υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ συζήτησαν το ζήτημα σε συνεδρίαση διάρκειας έξι ωρών την Τρίτη.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για μείωση σειράς επιδοτήσεων και φορολογικών απαλλαγών.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται περιλαμβάνονται φορολογικά κίνητρα για εταιρικά αυτοκίνητα, οδοντιατρικές υπηρεσίες και τεχνίτες, καθώς και περικοπές στη στήριξη για κοινωνική στέγαση και προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η λίστα των περικοπών θα επανεξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών αρνήθηκε να σχολιάσει λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των διαβουλεύσεων.

