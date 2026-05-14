ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΦΕΤ: Ανάκληση παξιμαδιών λόγω μη ορθής επισήμανσης αλλεργιογόνου συστατικού
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15:13 - 14 Μάι 2026

ΕΦΕΤ: Ανάκληση παξιμαδιών λόγω μη ορθής επισήμανσης αλλεργιογόνου συστατικού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με απόφαση του ΕΦΕΤ ανακαλούνται παραδοσιακά παξιμάδια από την αγορά.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που είναι αλλεργικοί στο σιτάρι και έχουν προμηθευτεί το προϊόν με την εμπορική ονομασία «Κανέλας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ», βάρους 450 γραμμαρίων, της επιχείρησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ στη Σκάλα Συκαμιάς Λέσβου, να μην το καταναλώσουν.

Όπως έγινε γνωστό, η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ προχώρησε σε δειγματοληπτικό έλεγχο του προϊόντος, το οποίο στη συνέχεια εξετάστηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε ως «μη κανονικό - μη ασφαλές».

Ο λόγος είναι ότι, ενώ στον κατάλογο των συστατικών αναφέρεται το «αλεύρι», δεν διευκρινίζεται το είδος του δημητριακού από το οποίο προέρχεται, σύμφωνα με την αγγλική επισήμανση «wheat flour», δηλαδή αλεύρι σίτου.

Επιπλέον, στην αγγλική εκδοχή της επισήμανσης, το αλλεργιογόνο συστατικό «wheat» δεν εμφανίζεται με εμφανή μορφοποίηση (π.χ. έντονη γραφή), ώστε να διακρίνεται καθαρά από τα υπόλοιπα συστατικά, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Ο ΕΦΕΤ έχει ζητήσει την άμεση ανάκληση όλων των παρτίδων του συγκεκριμένου προϊόντος, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στον δρόμο προς… τα δικαστήρια ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδης μετά τη «βεντέτα» για το ακίνητο Ανδρουλάκη
Πολιτική

Στον δρόμο προς… τα δικαστήρια ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδης μετά τη «βεντέτα» για το ακίνητο Ανδρουλάκη

Με διεθνές αποτύπωμα και στρατηγικές συνεργασίες ολοκληρώθηκε το AdventureWEEK Peloponnese 2026
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με διεθνές αποτύπωμα και στρατηγικές συνεργασίες ολοκληρώθηκε το AdventureWEEK Peloponnese 2026

Βολές Μασκ κατά Νόλαν για την Οδύσσεια: Προσβάλλει τον ελληνικό λαό
Magazino

Βολές Μασκ κατά Νόλαν για την Οδύσσεια: Προσβάλλει τον ελληνικό λαό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΦΕΤ: Ανακάλεσε συσκευασίες με κουλούρια ΤΣΑΝΟΣ λόγω παρουσίας αλλεργιογόνου ουσίας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΕΦΕΤ: Ανακάλεσε συσκευασίες με κουλούρια ΤΣΑΝΟΣ λόγω παρουσίας αλλεργιογόνου ουσίας

Λέσβος: Ξεκίνησε η μερική διακίνηση ώριμων τυριών με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Λέσβος: Ξεκίνησε η μερική διακίνηση ώριμων τυριών με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας

ΕΦΕΤ: Ανάκληση αποξηραμένης moringa λόγω σαλμονέλας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση αποξηραμένης moringa λόγω σαλμονέλας

ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδας φέτας σε προπαρασκευασμένη μορφή
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδας φέτας σε προπαρασκευασμένη μορφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ