ΕΦΕΤ: Ανάκληση παξιμαδιών λόγω μη ορθής επισήμανσης αλλεργιογόνου συστατικού

Με απόφαση του ΕΦΕΤ ανακαλούνται παραδοσιακά παξιμάδια από την αγορά.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που είναι αλλεργικοί στο σιτάρι και έχουν προμηθευτεί το προϊόν με την εμπορική ονομασία «Κανέλας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ», βάρους 450 γραμμαρίων, της επιχείρησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ στη Σκάλα Συκαμιάς Λέσβου, να μην το καταναλώσουν.

Όπως έγινε γνωστό, η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ προχώρησε σε δειγματοληπτικό έλεγχο του προϊόντος, το οποίο στη συνέχεια εξετάστηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε ως «μη κανονικό - μη ασφαλές».

Ο λόγος είναι ότι, ενώ στον κατάλογο των συστατικών αναφέρεται το «αλεύρι», δεν διευκρινίζεται το είδος του δημητριακού από το οποίο προέρχεται, σύμφωνα με την αγγλική επισήμανση «wheat flour», δηλαδή αλεύρι σίτου.

Επιπλέον, στην αγγλική εκδοχή της επισήμανσης, το αλλεργιογόνο συστατικό «wheat» δεν εμφανίζεται με εμφανή μορφοποίηση (π.χ. έντονη γραφή), ώστε να διακρίνεται καθαρά από τα υπόλοιπα συστατικά, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Ο ΕΦΕΤ έχει ζητήσει την άμεση ανάκληση όλων των παρτίδων του συγκεκριμένου προϊόντος, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.