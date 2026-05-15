Τσίπρας: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρομεσαίας ιδιοκτησίας τα κόκκινα δάνεια
15:42 - 15 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε εκ νέου σήμερα, Παρασκευή (15/5), ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή τα κόκκινα δάνεια.  

Σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Τσίπρας κατηγορεί την κυβέρνηση για «το κόλπο της ΔΕΗ» και αναφέρεται στους πλειστηριασμόυς και τα υπερκέρδη των τραπεζών.

«Να και κάποιοι που έχουν εξασφαλισμένη σε αυτή τη χώρα την πρώτη κατοικία. Μετά το μεγάλο κόλπο της ΔΕΗ και τις αλήθειες για τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Μας λένε ότι το πρόβλημα λύθηκε διότι τα ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες», αναφέρει αρχικά ο πρώην πρωθυπουργός και συνεχίζει:

«Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι περάσανε στα funds και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών.

Σήμερα τα funds διαχειρίζονται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. Τα 9 στα 10 εξ αυτών είναι μη εξυπηρετούμενα. Τα δε στεγαστικά αγγίζουν τα 25 δισεκατομμύρια και αφορούν πάνω από 220 χιλιάδες δανειολήπτες.
Το πιο εξοργιστικό ότι με το σχέδιο Ηρακλής της κυβέρνησης, το κράτος έβαλε 23 δισεκατομμύρια εγγυήσεις ώστε τα funds να μπορούν να αγοράσουν αυτά τα δάνεια στο 30% της αξίας τους και να ζητάνε όμως σήμερα από τους δανειολήπτες να επιστρέψουν το 100%.

Και όταν δεν μπορούν τους σέρνουν σε πλειστηριασμούς, που αυξάνονται ραγδαία. Μόνο το 2025 έγιναν πέντε φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό, τι την πενταετία 2015 - 2019. Αυτό δεν λέγεται εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της αγοράς. Αυτό λέγεται κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Και αυτό πρέπει να σταματήσει με ισχυρή δημόσια παρέμβαση, πραγματικές ρυθμίσεις, χαμηλές δόσεις και επιτόκια.»

Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 15:50
