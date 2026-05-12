New York Times: Εκτεταμένη η σεξουαλική κακοποίηση των Παλαιστίνιων κρατουμένων - Αρνείται τις κατηγορίες το Ισράηλ

Έρευνα των New York Times υποστηρίζει ότι περιστατικά σεξουαλικής βίας εις βάρος Παλαιστινίων κρατουμένων από τις ισραηλινές δυνάμεις και τις αρχές κράτησης εμφανίζονται με εκτεταμένο τρόπο στη Δυτική Όχθη μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Πιο αναλυτικά, το σχετικό ρεπορτάζ βασίζεται σε 14 μαρτυρίες ανδρών και γυναικών που περιέγραψαν περιστατικά κακοποίησης και βασανιστηρίων.

Από τη δική του πλευρά, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά το εν λόγω δημοσίευμα, κάνοντας λόγο μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ για μια «συντονισμένη αντιισραηλινή εκστρατεία ψευδών ισχυρισμών».

Η έρευνα υπογράφεται από τον δημοσιογράφο Nicholas Kristof, ο οποίος περιγράφει ένα ευρύ πλαίσιο καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση ανδρών, γυναικών αλλά και ανηλίκων, αποδίδοντας τις πράξεις αυτές σε στρατιώτες, εποίκους, ανακριτές της Shin Bet και κυρίως σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Ο ίδιος σημειώνει πάντως ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η ισραηλινή πολιτική ή στρατιωτική ηγεσία έδωσε άμεση εντολή για τη διάπραξη τέτοιων ενεργειών.

Στην έρευνα γίνεται επίσης αναφορά σε έκθεση των Ηνωμένων Εθνών από τον Μάρτιο του 2025, η οποία κατήγγειλε συστηματική χρήση σεξουαλικής, αναπαραγωγικής και άλλης έμφυλης βίας από το Ισραήλ μετά τον Οκτώβριο του 2023.

Ο συντάκτης του ρεπορτάζ διευκρινίζει ότι είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η ακριβής έκταση του φαινομένου, ωστόσο οι μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν περιγράφουν λεπτομερώς επαναλαμβανόμενα περιστατικά βασανιστηρίων και εξευτελιστικής μεταχείρισης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, αρκετοί κρατούμενοι ανέφεραν ότι υπέστησαν χτυπήματα ή τραυματισμούς στα γεννητικά όργανα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν φορητοί ανιχνευτές μετάλλων κατά τη διάρκεια εξευτελιστικών σωματικών ερευνών.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι πρώην κρατούμενοι υποστηρίζουν πως τους ζητήθηκε να μη μιλήσουν δημόσια για όσα υπέστησαν.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες στις αραβικές κοινωνίες συχνά λειτουργούν αποτρεπτικά για τη δημόσια αποκάλυψη περιστατικών σεξουαλικής βίας, καθώς τα θύματα φοβούνται κοινωνικό στιγματισμό.

Απαντώντας στο δημοσίευμα, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως μία από τις σοβαρότερες μορφές συκοφαντίας που έχουν εμφανιστεί στον σύγχρονο δημόσιο λόγο, υποστηρίζοντας ότι το άρθρο διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και παρουσιάζει το Ισραήλ ως θύτη αντί για θύμα.

Τον Φεβρουάριο, η Committee to Protect Journalists είχε επίσης εκφράσει ανησυχία για περιστατικά βίας -συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης- εις βάρος Παλαιστινίων δημοσιογράφων που κρατήθηκαν σε ισραηλινές φυλακές από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2026.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης υποστήριξε ότι η μεταχείριση των κρατουμένων γίνεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Την ίδια ημέρα, ισραηλινή ερευνητική επιτροπή δημοσίευσε ξεχωριστή έκθεση σύμφωνα με την οποία η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις φέρονται να προχώρησαν σε εκτεταμένη και συστηματική σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023.