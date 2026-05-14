Κούβα: Διαδηλώσεις μετά την πλήρη εξάντληση καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή

Διαδηλώσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κούβα, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι τα αποθέματα ντίζελ και μαζούτ, βασικών καυσίμων για την ηλεκτροπαραγωγή, έχουν εξαντληθεί πλήρως.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Βιθέντε ντε λα Ολέβε, απέδωσε τη σοβαρή ενεργειακή κρίση στον σχεδόν απόλυτο ενεργειακό αποκλεισμό που έχει επιβάλει στην κομμουνιστική νησιωτική χώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

«Δεν έχουμε απολύτως καθόλου μαζούτ και απολύτως καθόλου ντίζελ», ανέφερε χαρακτηριστικά την Τετάρτη σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας πως «δεν διαθέτουμε αποθέματα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίαθ-Κανέλ, περιέγραψε την ενεργειακή κατάσταση ως «ιδιαίτερα πιεσμένη», τονίζοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι για τη «δραματική επιδείνωση» ευθύνεται ο «γενοκτονικός αποκλεισμός των ΗΠΑ».