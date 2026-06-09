Ισραήλ: Έξι στους δέκα δεν θέλουν νέα υποψηφιότητα του Νετανιάχου

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ισραηλινού Ινστιτούτου Δημοκρατίας (IDI), έξι στους δέκα πολίτες του Ισραήλ εκτιμούν πως πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν πρέπει να είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Όπως γράφουν οι Times of Israel, δημοσιεύοντας τα ευρήματα της δημοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 31 Μαΐου και 5 Ιουνίου, περίπου το 61% των Ισραηλινών συνολικά και το 57% των Εβραίων Ισραηλινών είτε δεν πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου πρέπει να είναι υποψήφιος είτε είναι βέβαιοι ότι δεν πρέπει.

Σημειώνεται πως ο Νετανιάχου είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ, καθώς κατέχει την εξουσία σχεδόν αδιάκοπα από το 2009. Πρόκειται να διεκδικήσει την επανεκλογή του στις κάλπες που θα στηθούν το φθινόπωρο του 2026, γύρω στις 27 Οκτωβρίου.

«Ναι» σε όριο θητειών

Στην ίδια δημοσκόπηση αναδεικνύεται επίσης ότι το 61% των Ισραηλινών υποστηρίζουν την καθιέρωση ορίου δύο θητειών για τους πρωθυπουργούς. Η πλειοψηφία των Εβραίων Ισραηλινών στην πολιτική αριστερά, το κέντρο και τη δεξιά υποστηρίζουν την επιβολή ορίων θητειών μετά την αποχώρηση του Νετανιάχου από το αξίωμα.

Δεν εμπιστεύονται αρκετά τον Τραμπ

Η δημοσκόπηση του IDI δείχνει ότι οι περισσότεροι Ισραηλινοί δεν πιστεύουν ότι η ασφάλεια της χώρας τους είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το εύρημα έρχεται περισσότερο από τρεις μήνες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν από κοινού έναν πόλεμο εναντίον του Ιράν και καθώς το επιτελείο του Τραμπ διαπραγματεύεται μια συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία που έχει προκαλέσει ανησυχία στους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η έρευνα καταγράφει ότι μόλις το 41% ​​των Ισραηλινών Εβραίων και το 43% των Ισραηλινών συνολικά πιστεύουν ότι η ασφάλεια του Ισραήλ είναι ένας από τους κύριους προβληματισμούς του Τραμπ σε πολύ ή αρκετά μεγάλο βαθμό. Το ποσοστό μεταξύ των Ισραηλινών Εβραίων αντιπροσωπεύει μια απότομη πτώση από 64% τον Μάιο και είναι το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από τότε που η IDI άρχισε να θέτει την ερώτηση τον Νοέμβριο του 2024, όταν ο Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Η δημοσκόπηση διαπιστώνει ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών Εβραίων, και συνολικά των Ισραηλινών, πιστεύει ότι ο Τραμπ δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια του Ισραήλ σε πολύ ή αρκετά μικρό βαθμό.

Η δημοσκόπηση διαπιστώνει επίσης ότι μόνο το 27% των Ισραηλινών Εβραίων πιστεύει ότι μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα αποδυναμώσει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο θεωρείται ένας από τους κεντρικούς στόχους του πολέμου.

Σημειώνεται ότι η δημοσκόπηση περιλαμβάνει περισσότερους από 750 ερωτηθέντες και έχει περιθώριο σφάλματος 3,57%.