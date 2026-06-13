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Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7
Ειδήσεις
21:22 - 13 Ιουν 2026

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συμμετάσχουν την Τρίτη στην ίδια συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραστεί την επόμενη μέρα σε δείπνο με τον Εμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλλίες, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο των ΗΠΑ.  

Το δείπνο αυτό, που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της συνόδου η οποία διεξάγεται στο Εβιάν από Δευτέρα έως Τετάρτη, συνδέεται συμβολικά με την επέτειο των 250 χρόνων από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ και με τη γαλλοαμερικανική φιλία, καθώς στο συγκεκριμένο ιστορικό σημείο είχε υπογραφεί το 1783 η συνθήκη που τη θεμελίωσε, όπως επισημαίνει η γαλλική προεδρία.

Κατά την άφιξή του στη Γαλλία τη Δευτέρα, ο Τραμπ θα έχει επίσης διμερή συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο, ενώ στο περιθώριο της συνόδου προβλέπονται επιπλέον επαφές του με ηγέτες όπως του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιγύπτου και της Ινδίας.

Αν και δεν έχει προγραμματιστεί επίσημη διμερής συνάντηση με τον Ζελένσκι, δεν αποκλείεται οι δύο ηγέτες να συναντηθούν ανεπίσημα κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίας της Τρίτης. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ θεωρείται από τον ίδιο ως ο μόνος διεθνής ηγέτης που μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων της G7 αναμένεται να βρεθούν επίσης οι εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ των θεμάτων που ενδέχεται να τεθούν είναι και η πιθανή συμμετοχή της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σε επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος, ο Αμερικανός πρόεδρος προγραμματίζει να συζητήσει με τους εταίρους του ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μετανάστευση, η καινοτομία και η ενεργειακή πολιτική.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/06/2026 - 20:40
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