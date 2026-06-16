Κύπρος: Πόρισμα «φωτιά» κατά Αναστασιάδη για διαφθορά – Ποιες καταγγελίες τον αφορούν

Μετά από σχεδόν 3,5 χρόνια, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς στην Κύπρο ολοκλήρωσε την αυτεπάγγελτη έρευνά της αναφορικά με τα όσα καταγράφονται στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία», με την πολιτική και θεσμική σκιά που πέφτει να είναι βαριά, αγγίζοντας μεταξύ άλλων και τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που κατονομάζονται στην έκθεση – πλην του κ. Αναστασιάδη – περιλαμβάνονται και ο πρώην υπουργός Νίκος Κουγιάλης, ο πρώην βουλευτής Γιώργος Βαρνάβας και ο Ρώσος μεγιστάνας Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, με την Αρχή να τους αποδίδει σειρά πιθανών ποινικών αδικημάτων, όπως εμπορία επηρεασμού, κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Από το βιβλίο στην έρευνα

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του πορίσματος, τον Αύγουστο του 2022 ο Μακάριο Δρουσιώτης εξέδωσε το 281σέλιδο βιβλίο «Κράτος Μαφία», στο οποίο περιλαμβάνονται πρωτάκουστες κατηγορίες για διαφθορά εναντίον πολλών προσώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Τα Μέλη της Αρχής είχαν αναλάβει καθήκοντα στις 8 Ιουλίου, 2022, αλλά οι Κανονισμοί που προνοούν για τη διαδικασία εξέτασης καταγγελιών, θεσπίστηκαν τον Δεκέμβριο, 2022.

Εν τω μεταξύ, τον Νοέμβριο, 2022, κατά τη διάρκεια της Προεκλογικής Εκστρατείας για Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Ανεξάρτητος Υποψήφιος κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης, απέστειλε Επιστολή προς την Αρχή με την οποία δεν προέβαινε μεν σε καταγγελία για το Βιβλίο, αλλά επιζητούσε τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας εκ μέρους της. Επακολούθησε συνάντηση της Αρχής με τον κ. Μαυρογιάννη και Μέλη του Εκλογικού του Επιτελείου.

Καθώς οι παραπάνω ενέργειες έγιναν γνωστές, ο κ. Αναστασιάδης απέστειλε Επιστολή ημερ. 29 Νοεμβρίου, 2022, υποβάλλοντας και αυτός με τη σειρά του αίτημα για διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας από την Αρχή.

Τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα που αποδίδονται στον Ν. Αναστασιάδη

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο πρώην ΠτΔ ελέγχεται για πλημμελήματα και κακουργήματα, όπως η εμπορεία επηρεασμού και η κατάχρηση εξουσίας.

Συνολικά, στον συνοπτικό πίνακα της Ανεξάρτητης Αρχής καταγράφονται για τον ίδιο επτά περιπτώσεις ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων.

Σημειώνεται πως το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού σημαίνει πως κάποιος χρησιμοποιεί την πραγματική ή φαινομενική του επιρροή πάνω σε δημόσιο αξιωματούχο ή κρατική διαδικασία, με αντάλλαγμα κάποιο αθέμιτο πλεονέκτημα.

Στην περίπτωση του κ. Αναστασιάδη, τα ευρήματα συνδέονται με με διαφορετικές υποθέσεις, όπως η υπόθεση Focus Maritime και οι χρηματοδοτήσεις προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό του οποίου υπήρξε Πρόεδρος, άλλα ζητήματα σχετικά με προμήθειες και διαμεσολαβήσεις τραπεζών, καθώς και υποθέσεις πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες καταγράφονται και για τη δικηγορική εταιρεία του πρώην ΠτΔ, «Νίκος Χρ, Αναστασιάδη και Συνέταιροι», καθώς και για τα βασικά στελέχη της, Στάθη Λεμή και Φάνο Φιλίππου, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εμπορίας επηρεασμού και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η εμπλοκή του Ρώσου μεγιστάνα

Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται πως έχει η εμπλοκή του Ρώσου ολιγάρχη Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, με την Αρχή να καταγράφει ενδεχόμενα αδικήματα σε βάρος του πρώην Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας Χάρη Σολομωνίδη, της δικηγορικής εταιρείας Α. Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. και του δικηγόρου Παναγιώτη Νεοκλέους.

Αναλυτικότερα, καταγράφονται τα εξής:

- Για τον Χ. Σομολωνίδη: Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά και αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους.

- Για την Α. Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε.: Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και εταιρική ευθύνη νομικού προσώπου, κ.ά.

- Για τον Παναγιώτη Νεοκλέους: Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης.

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