Energean: Ισχυρό εξάμηνο, νέα projects και ερευνητικό «στοίχημα» 400 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου

Με ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που διευρύνεται σε Ελλάδα, Αίγυπτο, Ισραήλ και Κροατία, η Energean, με βάση όσα αναφέρθηκαν τόσο στην ενημέρωση των αναλυτών, όσο και στην ανακοίνωση των αποτλελεσμάτων, εισέρχεται στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, έχοντας παράλληλα περιορίσει τη χρηματοοικονομική της μόχλευση.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 45%, στα 160 εκατ. δολάρια, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές ενισχύθηκαν κατά 35%, στα 250 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά 97 εκατ. δολάρια, ενώ η ρευστότητα αυξήθηκε κατά 114 εκατ. δολάρια, στα 404 εκατ. δολάρια, σε μια χρονιά κατά την οποία οι επενδύσεις για το Katlan βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους.

Η παραγωγή του ομίλου ξεπέρασε τον Αύγουστο τα 180 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως, μετά την επανεκκίνηση της παραγωγής στο Ισραήλ, με την Energean να επιβεβαιώνει την ετήσια καθοδήγηση για 130-140 χιλ. boed. Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των ημερών διακοπής λειτουργίας, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, στα 149 χιλ. boed.

Πίσω από τα μεγέθη του εξαμήνου, ωστόσο, βρίσκεται ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει νέες παραγωγικές μονάδες, πρόσθετες συμβάσεις πώλησης φυσικού αερίου και ένα διευρυμένο ερευνητικό χαρτοφυλάκιο.

Νέα παραγωγή και συμβόλαια δισεκατομμυρίων στο Ισραήλ

Αναλυτικά με βάση την ενημέρωση, το Ισραήλ παραμένει ο βασικός πυλώνας της επόμενης παραγωγικής φάσης της Energean, με το Katlan να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την έναρξη παραγωγής.

Οι γεωτρήσεις ανάπτυξης «Αθηνά» και «Ζευς» έχουν ολοκληρωθεί και το πρώτο αέριο από το κοίτασμα αναμένεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027. Η πρώτη φάση ανάπτυξης προβλέπει παραγωγή περίπου 26 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, ενώ σε δεύτερο στάδιο οι γεωτρήσεις «Ήρα» και «Απόλλων» μπορούν να προσθέσουν ακόμη 11 δισ. κυβικά μέτρα.

Την ίδια στιγμή, η νέα συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου με τη Sorek, ύψους περίπου 1,4 δισ. δολαρίων, προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό συμβολαιακό ορόσημο. Η σύμβαση έχει διάρκεια περίπου 15 ετών και αφορά ποσότητες έως 7,7 δισ. κυβικά μέτρα, ανεβάζοντας τα μελλοντικά συμβασιοποιημένα έσοδα της Energean σε πάνω από 5 δισ. δολάρια.

Σημαντική είναι και η ενίσχυση της παραγωγικής ευελιξίας του FPSO Energean Power, καθώς η δεύτερη γραμμή πετρελαίου τέθηκε σε λειτουργία, αυξάνοντας κατά 72% τη δυναμικότητα επεξεργασίας υγρών υδρογονανθράκων, από 18 χιλ. σε 31 χιλ. βαρέλια ημερησίως.

Η Αίγυπτος - $150 εκατ. επενδύσεις και πρόσβαση σε πάνω από 4 Tcf

Στην Αίγυπτο, η Energean περνά σε νέο επενδυτικό κύκλο, με την ενοποίηση των παραχωρήσεων Abu Qir, North El Amriya και North Idku να ανοίγει τον δρόμο για πρόγραμμα ύψους περίπου 150 εκατ. δολαρίων την επόμενη τετραετία.

Βασικός στόχος είναι ο διπλασιασμός της παραγωγής και των αποθεμάτων, ενώ οι νέοι όροι της συμφωνίας με την EGPC προβλέπουν βελτιωμένο οικονομικό πλαίσιο και ενισχυμένη τιμολόγηση φυσικού αερίου. Η συμφωνία τελεί υπό την προϋπόθεση οριστικοποίησης και κοινοβουλευτικής κύρωσης.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι η ενοποίηση των παραχωρήσεων διευρύνει το ερευνητικό αποτύπωμα του ομίλου, προσφέροντας πρόσβαση σε νέα έκταση με εκτιμώμενο δυναμικό άνω των 4 Tcf.

Στην πρώτη φάση, οι νέοι ερευνητικοί στόχοι στην Αίγυπτο εκτιμώνται σε περίπου 4,5 Tcf, δηλαδή περίπου 130 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Εφόσον οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν από τις σεισμικές έρευνες και τις γεωτρήσεις, το μέγεθος αυτό θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά το παραγωγικό αποτύπωμα της Energean στη χώρα.

Παράλληλα, η γεώτρηση EBEN, με στόχο 5-10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, βρίσκεται στο επίκεντρο της ερευνητικής δραστηριότητας, με τα αποτελέσματα να αναμένονται προς το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ιόνιο: Η γεώτρηση με την ExxonMobil στο επίκεντρο

Το δεύτερο μεγάλο ερευνητικό στοίχημα βρίσκεται στην Ελλάδα. Στο Block 2 του Βορειοδυτικού Ιονίου, η Energean συμμετέχει με 30% και είναι operator, ενώ η ExxonMobil κατέχει 60% και η Helleniq Energy 10%.

Ο ερευνητικός στόχος εκτιμάται σε περίπου 270 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ενώ το συνολικό ακαθάριστο ερευνητικό δυναμικό της περιοχής υπολογίζεται σε περίπου 9,5 Tcf.

Η γεώτρηση αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα για την επανεκκίνηση της μεγάλης κλίμακας έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Σε συνδυασμό με τις νέες περιοχές έρευνας στην Αίγυπτο, οι ερευνητικοί στόχοι που έχει θέσει η Energean στις δύο χώρες προσεγγίζουν αθροιστικά τα 400 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Το μέγεθος είναι ενδεικτικό της κλίμακας των προοπτικών, δεν αποτελεί όμως ισοδύναμο επιβεβαιωμένων αποθεμάτων. Η εμπορικότητα και η δυνατότητα ανάκτησης των πόρων θα κριθούν από τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων και τις τεχνικοοικονομικές παραμέτρους κάθε μελλοντικής ανάπτυξης.

Από το Katlan στον Nitzana – Η εξαγωγική διάσταση

Η αύξηση της παραγωγής στο Ισραήλ δημιουργεί παράλληλα νέες δυνατότητες για εξαγωγές προς την Αίγυπτο.Ο αγωγός Nitzana, που βρίσκεται υπό κατασκευή, αποτελεί βασικό τμήμα αυτής της υποδομής και παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για ολοκλήρωση στα τέλη του 2028.

Την ίδια περίοδο, το Irena στην Κροατία προχωρά βάσει σχεδιασμού, με το πρώτο αέριο να τοποθετείται επίσης στο πρώτο εξάμηνο του 2027, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης του ομίλου.

Πρίνος: Κρίσιμο βήμα το market test για το CO₂

Ξεχωριστό κεφάλαιο στον σχεδιασμό της Energean αποτελεί η ανάπτυξη της υποδομής αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο από την EnEarth.Το επόμενο καθοριστικό βήμα είναι το market test, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, αρχικά σε μη δεσμευτική και στη συνέχεια σε δεσμευτική βάση. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα για την τελική επενδυτική απόφαση, η οποία τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Το ενδιαφέρον της αγοράς εμφανίζεται ήδη σημαντικό, καθώς οι ανάγκες μεγάλων βιομηχανικών ομίλων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Μαθιό Ρήγα, ανέρχονται σε περίπου 4 εκατ. τόνους CO₂ ετησίως, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και από Ιταλία και Κροατία.

Η υποδομή σχεδιάζεται να έχει αρχική δυναμικότητα αποθήκευσης έως 1 εκατ. τόνους CO₂ ετησίως, με στόχο, σε πλήρη ανάπτυξη, να φθάσει περίπου τους 2,8 εκατ. τόνους ετησίως έως το 2030.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τέσσερις γεωτρήσεις, δύο για την έγχυση του CO₂ και δύο για την παραγωγή νερού και τη διαχείριση της πίεσης στον υπόγειο ταμιευτήρα.

Η επόμενη μέρα

Στο φόντο αυτό, το επενδυτικό πλάνο της Energean συνδυάζει πλέον τρεις διαφορετικούς άξονες: αύξηση της παραγωγής από τα έργα που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, διεύρυνση του ερευνητικού χαρτοφυλακίου και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, όπως η αποθήκευση CO₂.

Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί ανοικτό το μέτωπο των εξαγορών και συγχωνεύσεων, αξιολογώντας ευκαιρίες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, με βασική προϋπόθεση την κεφαλαιακή πειθαρχία και τη δημιουργία ταμειακών ροών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Energean ανακοίνωσε μέρισμα δεύτερου τριμήνου 2026 ύψους 10 σεντς ανά μετοχή, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

ΜΕ αφορμή, δε, τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, δήλωσε:

«Η Energean εισήλθε στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 από θέση ουσιαστικής ισχύος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 35% σε ετήσια βάση, στα 250 εκατ. δολάρια κατά το Α’ εξάμηνο 2026, τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 45%, στα 160 εκατ. δολάρια, και το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά 97 εκατ. δολάρια το Β’ τρίμηνο 2026, ενώ βρισκόμαστε στο έτος κορύφωσης των επενδύσεων για το Katlan. Η παραγωγή του Ομίλου ξεπέρασε τα 180 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως τον Αύγουστο, μετά την επανεκκίνηση της παραγωγής στο Ισραήλ, και παραμένουμε σε πορεία επίτευξης της ετήσιας καθοδήγησης για 130-140 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως.»

Παράλληλα, σημείωσε:

«Σε λειτουργικό επίπεδο, οι ομάδες μας έχουν επιτύχει έως τώρα μέσα στη χρονιά τρία σημαντικά ορόσημα παράλληλα:

τη θέση σε λειτουργία της δεύτερης γραμμής πετρελαίου στη μονάδα FPSO Energean Power, η οποία αύξησε κατά 72% τη δυναμικότητα επεξεργασίας ρευστών υδρογονανθράκων·

την ολοκλήρωση της πρώτης εκστρατείας βαριάς ανύψωσης για το Katlan·

τη διάτρηση και ολοκλήρωση δύο πηγαδιών ανάπτυξης σε βαθιά νερά στο Katlan, σημειώνοντας πρόοδο στην κρίσιμη πορεία προς το πρώτο αέριο από το έργο Katlan το Α’ εξάμηνο 2027.

«Στην Αίγυπτο, το περιβάλλον πληρωμών έχει βελτιωθεί σημαντικά, με τις καθαρές απαιτήσεις μας να βρίσκονται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020. Συμφωνήσαμε με την EGPC τους βασικούς όρους για την ενοποίηση των παραχωρήσεων Abu Qir, North El Amriya και North Idku σε μία ενιαία παραχώρηση με βελτιωμένους δημοσιονομικούς όρους. Βάσει αυτών των νέων όρων, θα επενδύσουμε αρχικά 150 εκατ. δολάρια τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγής και των αποθεμάτων. Παράλληλα, ανοίγεται νέα έκταση προς έρευνα, η οποία εκτιμάται ότι διαθέτει ερευνητικό δυναμικό άνω των 4 Tcf.

Θέτουμε επίσης τα θεμέλια για μελλοντική ανάπτυξη μέσω μιας νέας σύμβασης πώλησης και αγοράς φυσικού αερίου (“GSPA”) ύψους περίπου 1,4 δισ. δολαρίων με τη Sorek, της συνεχιζόμενης προόδου σε βασικά ορόσημα στο Irena στην Κροατία και στον εξαγωγικό αγωγό Nitzana, τα οποία παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος για πρώτο αέριο το Α’ εξάμηνο 2027 και ολοκλήρωση στα τέλη του 2028, αντίστοιχα, καθώς και των προετοιμασιών για ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 στην Ελλάδα με την ExxonMobil, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στην αρχή του Β' τριμήνου του 2027. Παραμένουμε επίσης πειθαρχημένοι και επικεντρωμένοι στην επίτευξη μετασχηματιστικής ανάπτυξης στην περιοχή EMEA, δίνοντας έμφαση σε ευκαιρίες που ενισχύουν και διαφοροποιούν την παραγωγική μας βάση, αυξάνουν τη δημιουργία ταμειακών ροών και υποστηρίζουν τη μείωση της μόχλευσης», κατέληξε ο κ. Ρήγας.