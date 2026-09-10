Έρευνα: Το 61,7% των Ελλήνων φιλοξενεί φίλους ή συγγενείς στο σπίτι τουλάχιστον μία φορά τον μήνα

Νέα έρευνα της AEG σε 11 ευρωπαϊκές αγορές καταγράφει τις σύγχρονες συνήθειες φιλοξενίας, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη θέση ως προς τη συχνότητα με την οποία υποδεχόμαστε καλεσμένους στο σπίτι. Τα ευρήματα αποτέλεσαν τη βάση για το «The Art of Hosting», που παρουσιάστηκε στην IFA 2026 στο Βερολίνο, με τη συμμετοχή chefs και δημιουργών από διαφορετικές χώρες. Ανάμεσά τους ήταν ο Έλληνας chef και Chef Ambassador της AEG, Άκης Πετρετζίκης, ο οποίος συμμετείχε σε μια διαδραστική μαγειρική εμπειρία με θέμα το Staycation.

Η έρευνα «The Art of Hosting» της AEG πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων σε 11 ευρωπαϊκές αγορές και αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι συνήθειες φιλοξενίας, αλλά και τις προσδοκίες που τη συνοδεύουν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για την Ελλάδα:

61,7% των Ελλήνων φιλοξενεί φίλους ή συγγενείς στο σπίτι τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ποσοστό που αποτελεί και το υψηλότερο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Μάλιστα περισσότεροι από 1 στους 5 υποδέχονται καλεσμένους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα .

ποσοστό που αποτελεί και το υψηλότερο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Μάλιστα . Η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση και ως προς την πίεση που αισθάνονται οι οικοδεσπότες να είναι όλα «τέλεια», με το 72,9% να δηλώνει ότι αισθάνεται τουλάχιστον μία σχετική πίεση όταν έχει καλεσμένους. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η αγάπη για τη φιλοξενία συνοδεύεται συχνά και από υψηλές προσδοκίες.

να είναι όλα «τέλεια», με το 72,9% να δηλώνει ότι αισθάνεται τουλάχιστον μία σχετική πίεση όταν έχει καλεσμένους. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η αγάπη για τη φιλοξενία συνοδεύεται συχνά και από υψηλές προσδοκίες. 70,5% συμφωνεί ότι οι καλύτεροι οικοδεσπότες είναι εκείνοι που κάνουν τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο, αντί να ακολουθούν τα καθιερωμένα. Επομένως, η προσωπικότητα υπερισχύει της τελειότητας.

Λιγότερη τελειότητα, περισσότερη προσωπικότητα

Η εικόνα που καταγράφεται στην Ελλάδα εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλλαγή νοοτροπίας στην Ευρώπη. To 51% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι ο τρόπος που φιλοξενούμε έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, με το 36% να θεωρεί ότι έχει γίνει πιο ανεπίσημος και το 27% πιο προσωπικός και εξατομικευμένος. Παράλληλα, οι 7 στους 10 εκτιμούν ιδιαίτερα τους οικοδεσπότες που κάνουν τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν μια μετατόπιση από την αναζήτηση της «τέλειας» φιλοξενίας προς μια πιο αυθεντική και προσωπική εμπειρία.

Ο Άκης Πετρετζίκης φέρνει την ελληνική φιλοξενία στο Βερολίνο

Τα παραπάνω ευρήματα αποτέλεσαν τη βάση για το «The Art of Hosting», τη νέα προσέγγιση της AEG στη σύγχρονη φιλοξενία, που παρουσιάστηκε στην IFA 2026 στο Βερολίνο. Για πέντε ημέρες, chefs και δημιουργοί από όλο τον κόσμο έδωσαν τη δική τους ματιά σε διαφορετικές περιστάσεις φιλοξενίας, συνδυάζοντας γαστρονομία, τέχνη, μόδα και design.

Ξεχωριστή παρουσία είχε ο δημοφιλής Έλληνας chef και Chef Ambassador της AEG, Άκης Πετρετζίκης, ο οποίος συμμετείχε σε μια διαδραστική μαγειρική εμπειρία στο πλαίσιο του «The Art of Hosting», με επίκεντρο το Staycation.

Για τη δημιουργία του μενού του, ο Άκης Πετρετζίκης χρησιμοποίησε τον εντοιχιζόμενο φούρνο 7000 MealAssist της AEG με την πρωτοποριακή λειτουργία PizzaExpert, παρουσιάζοντας στην πράξη τις δυνατότητες του φούρνου στο κοινό της IFA. Το μενού περιλάμβανε δύο πίτσες, μια κλασική μαργαρίτα και μία με φρέσκα μανιτάρια και τρούφα. Δεν έλειψε όμως και η ελληνική παραλλαγή από το μενού, καθώς μας έδειξε πως φτιάχνεται η τέλεια φοκάτσια με φέτα, ελιές, ντοματίνια, κρεμμύδι και φρέσκα μυρωδικά.

Η λειτουργία PizzaExpert φέρνει την εμπειρία της αυθεντικής πίτσας στο σπίτι, επιτρέποντας το ψήσιμό της σε μόλις 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα στους 340°C. Ο ενσωματωμένος ψηφιακός βοηθός καθοδηγεί τον χρήστη στην προετοιμασία, από την ιδανική ζύμη έως τον σωστό χρόνο ψησίματος, ενώ η λειτουργία έχει λάβει επίσημη έγκριση από τη Scuola Italiana Pizzaioli, έναν από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς που είναι αφιερωμένοι στην τέχνη της πίτσας.

Για την AEG, η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη φιλοξενία πιο εύκολη, μειώνοντας μέρος της πρακτικής προετοιμασίας και αφήνοντας περισσότερο χρόνο για την ίδια τη στιγμή και τους ανθρώπους γύρω από το τραπέζι.

Αυτή λοιπόν, την προσέγγιση ανέδειξαν στην πράξη ο Άκης Πετρετζίκης και η Πορτογαλίδα δημιουργός Sofia Manuel, η οποία ανέλαβε τη διακόσμηση του τραπεζιού, τοποθετώντας φρέσκα μυρωδικά και στοιχεία από τερακότα και φυσικό λινό. Μαζί δημιούργησαν μια εμπειρία φιλοξενίας που συνδύασε γεύση, δημιουργικότητα και προσωπικότητα, δείχνοντας ότι ένα τραπέζι δεν χρειάζεται να είναι τέλειο για να είναι ξεχωριστό.