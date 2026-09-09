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Στο στόχαστρο της βρετανικής αστυνομίας το Reform UK του Φάρατζ: Ποινική έρευνα για παράνομες δωρεές
Ειδήσεις
17:37 - 09 Σεπ 2026

Στο στόχαστρο της βρετανικής αστυνομίας το Reform UK του Φάρατζ: Ποινική έρευνα για παράνομες δωρεές

Reporter.gr Newsroom
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Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη 9/9 ότι θα διεξαγάγει ποινική έρευνα σχετικά με καταγγελίες ότι το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK, του οποίου ηγείται ο Νάιτζελ Φάρατζ, παραβίασε τους κανόνες για τις πολιτικές δωρεές, μετά τη δημοσιοποίηση υλικού από δημοσιογράφους που εργάζονταν υπό κάλυψη.

Συμφωνα με το Reuters, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Οι ντετέκτιβ αξιολόγησαν τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν και διαπίστωσαν ότι υπάρχουν πιθανές αξιόποινες πράξεις που απαιτούν διερεύνηση».

«Οι πιθανές αξιόποινες πράξεις είναι παρόμοιες ως προς τη φύση τους με ζητήματα που ήδη διερευνώνται από την Ειδική Ομάδα Έρευνας της Met και αφορούν δωρεές που έγιναν προς το ίδιο πολιτικό κόμμα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Παραιτήσεις δύο στενών συνεργατών του Φάρατζ

Δύο ανώτερα στελέχη του επιτελείου του Φάρατζ παραιτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, μετά από έρευνα που διατύπωσε σειρά καταγγελιών, μεταξύ άλλων ότι το κόμμα ενδέχεται να παραβίασε την εκλογική νομοθεσία, διευθετώντας την κάλυψη του κόστους πολιτικής δημοσκόπησης από ξένο δωρητή.

Το Reform UK αρνείται οποιαδήποτε παρανομία και ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.

«Το Reform UK αρνείται οποιαδήποτε παράβαση και θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα. Δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια όσο βρίσκεται σε εξέλιξη ενεργή έρευνα», δήλωσε εκπρόσωπος του κόμματος.

Το Reform, το οποίο είχε καταγράψει σημαντικό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, έχει δει τη δυναμική του να περιορίζεται εν μέσω και άλλων καταγγελιών, μεταξύ των οποίων και υπόθεση που αφορά δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών προς τον Φάρατζ. Το κόμμα είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι έπεσε θύμα «φάρσας» που οργανώθηκε από ακτιβιστές για το κλίμα.

Η έρευνα υπό κάλυψη

Η έρευνα που μεταδόθηκε από το Channel 4 κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου του Reform UK πραγματοποιήθηκε από τη δημοσιογραφική ερευνητική ομάδα Verbatim, η οποία υποστήριξε ότι πέρασε έναν χρόνο συνομιλώντας με στελέχη του κόμματος σχετικά με πιθανές δωρεές.

Οι δημοσιογράφοι εμφανίστηκαν ως εύποροι δωρητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες με δεσμούς με τη Βρετανία. Η έρευνα οδήγησε τελικά σε γεύμα με τον ίδιο τον Φάρατζ.

Ο Φάρατζ δήλωσε αργότερα στο BBC ότι δεν άκουγε όσα συζητούνταν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

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