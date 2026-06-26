Συναγερμός στο Πεκίνο: Αναφορές για πρόσκρουση αεροσκάφους στον υψηλότερο ουρανοξύστη

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Συναγερμός έχει σημάνει στο Πεκίνο, καθώς η αστυνομία έχει αποκλείσει δρόμους που οδηγούν προς το υψηλότερο κτίριο της κινεζικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το Reuters, από τη μία πλευρά του κτιρίου έχει αποκολληθεί τμήμα υαλοπίνακα, ενώ σε βίντεο που κυκλοφορούν διακρίνονται θραύσματα να πέφτουν από μεγάλο ύψος.

Πρόκειται για τον Πύργο China Zun, ο οποίος δεσπόζει στην επιχειρηματική περιοχή του ανατολικού Πεκίνου. Ο ουρανοξύστης διαθέτει 108 ορόφους.

Το κτίριο στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του κρατικού ομίλου CITIC Group και, με ύψος 518 μέτρων, αποτελεί το ψηλότερο κτίριο της κινεζικής πρωτεύουσας.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

{https://x.com/InsidConflict/status/2070490234949710004}

Παράλληλα, αρκετοί δρόμοι που οδηγούν στο σημείο έχουν κλείσει για την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ αστυνομικοί δεν επιτρέπουν στους πολίτες να τραβούν φωτογραφίες και απομακρύνουν εργαζόμενους από το κτίριο.

Οι πρώτες, ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής, πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να έχει σημειωθεί πρόσκρουση μικρού αεροσκάφους.

{https://x.com/badiucao/status/2070491828848337246}