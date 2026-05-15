Προειδοποίηση Τραμπ στην Ταϊβάν να μην επιδιώξει την ανεξαρτησία της από την Κίνα
23:19 - 15 Μάι 2026

Προειδοποίηση Τραμπ στην Ταϊβάν να μην επιδιώξει την ανεξαρτησία της από την Κίνα

Reporter.gr Newsroom
Στον απόηχο της επίσκεψής του στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αλλάζει στάση για την Ταϊβάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της από την Κίνα, δηλώνοντας: «Δεν επιδιώκω να υπάρξει κάποιος που θα γίνει ανεξάρτητος».

«Δεν θέλουμε πολέμους και, αν τα πράγματα παραμείνουν όπως είναι, πιστεύω ότι η Κίνα θα είναι εντάξει με αυτό», δήλωσε, ενώ έστειλε μήνυμα προς την Ταϊβάν, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν να ενθαρρύνουν κινήσεις ανεξαρτησίας υπό αμερικανική υποστήριξη.

Σημειώνεται πως ο ίδιος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «δεν δεσμεύτηκε προς καμία κατεύθυνση» σχετικά με το αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο η Κίνα θεωρεί μέρος της επικράτειάς της και δεν αποκλείει να επαναφέρει υπό τον έλεγχό της ακόμη και με τη βία.

Διαχρονικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σταθερή στήριξη προς την Ταϊβάν και, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους, οφείλουν να της παρέχουν μέσα για την άμυνά της. Την ίδια στιγμή, όμως, επιδιώκουν να κρατούν ισορροπίες στις σχέσεις τους με την Κίνα. Η πάγια αμερικανική θέση είναι ότι δεν υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ενώ οι σχέσεις με την Κίνα βασίζονται στην αποδοχή της αρχής ότι υπάρχει μία μόνο κινεζική κυβέρνηση.

Μετά τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ και τη συζήτηση μιας εκτεταμένης ατζέντας που περιλάμβανε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρξουν μετατοπίσεις ή προσαρμογές στη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Ταϊβάν.

Στη συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ επανέλαβε ότι η πολιτική των ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει. «Ξέρετε, υποτίθεται ότι πρέπει να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε σε έναν πόλεμο. Δεν το θέλω αυτό. Θέλω να ηρεμήσουν τα πράγματα. Θέλω και η Κίνα να ηρεμήσει», ανέφερε.

Παράλληλα, κατά την πτήση επιστροφής στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι συζήτησε εκτενώς το ζήτημα της Ταϊβάν με τον Σι, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν στρατιωτικά το νησί.

Ο Σι «αισθάνεται πολύ έντονα» για το θέμα της Ταϊβάν και «δεν θέλει να δει ένα κίνημα ανεξαρτησίας», δήλωσε ο Τραμπ.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/05/2026 - 08:13
